59 mérkőzés – Szoboszlai Dominik egyéni rekord kapujában

Szoboszlai Dominik kapcsán már megszokhattuk, hogy halmozza a különböző rekordokat, csúcsokat, és a 2024–2025-ös idény egy újabb, egyéni rekorddal fejeződhet be számára.

A Liverpoolban tavaly augusztustól számolva, négy sorozatban összesen 49 tétmérkőzésen lépett pályára (36 bajnokin, kilenc Bajnokok Ligája-, három Ligakupa- és egy FA-kupa meccsen) és több mint 3400 percet (3435) töltött a pályán, nyolc gólt szerzett, kilencet pedig előkészített.

A 49 tétmeccs egy idényben klubszinten már önmagában egyéni rekord Szoboszlai számára, ugyanis az első liverpooli idényében 45 meccsen, 2717 percet játszott, míg korábban az RB Leipzigben 46 meccs volt a legtöbb, amelyen egy idényben pályára lépett, 2022–2023-ban (igaz, akkor a percszáma magasabb volt, 3710). Ezenkívül 2021–2022-ben volt még egy 40 meccs fölötti idénye, akkor 45 mérkőzésen játszott a Leipzigben (2133 percet).

A klubmeccsek mellett azonban azt is ki kell emelni, hogy 2024–2025-ben, tavaly szeptembertől számolva eddig mind a nyolc válogatott mérkőzésen játszott (ezeken három gólt szerzett), sőt mindegyiket végig is játszotta az első perctől. Ha az idény utolsó két találkozóján, pénteken a svédek és jövő kedden az azeriek ellen is pályára lép, akkor tíz válogatott meccsel, összesen pedig 59 mérkőzéssel fejezheti be az idényt (a válogatott mérkőzésekkel és a klubjában játszott tétmérkőzésekkel együtt).

Ez pedig új abszolút rekordot is jelentene Szoboszlainak. A 2023–2024-es idényben ugyanis az Eb-meccsekkel együtt is eggyel kevesebb, 58 találkozón szerepelt (45 klubmeccs + 13 válogatott mérkőzés). 2022–2023-ban a kevesebb válogatott mérkőzés miatt „csak” 54 mérkőzésen játszott. Korábban még egyszer játszott 54-nél több meccsen, a 2021–2022-es idényben ugyanúgy 57 mérkőzésen szerepelt, ahogy ebben az évadban, csak most még vár rá két találkozó.

„Dominik számára a 49 mérkőzés valóban új rekord a klubmeccseket nézve – nyilatkozta megkeresésünkre a rekord kapcsán Szoboszlai menedzsere, Esterházy Mátyás. – Arra pedig, hogy összesen 59 mérkőzéssel zárhatja az idényt, azt tudom mondani, a legmagasabb szinten szereplő játékosok általában 55-60 mérkőzést is játszanak egy idényben, sőt, van, aki többet is. Persze ehhez az is kellett, hogy elkerüljék a sérülések. Nyilván azért is szerződtette a Liverpool, mert úgy ítélték meg a vezetők, hogy ilyen mérkőzésszám mellett is képes kiegyensúlyozott, jó teljesítményre, amit bizonyított is ebben az idényben, hiszen a legtöbb statisztikai mutatóban még jobban is teljesített, mint az első angliai évében.”

Szoboszlai számára sok idő nyáron sem lesz a pihenésre, hiszen a jövő heti, Azerbajdzsán elleni meccset követően július 8-án már kezdődik is a nyári felkészülés Liverpoolban.

„Azon nem érdemes gondolkodni, három hét mennyire elég arra, hogy kipihenje magát. Ennyi ideje lesz, ehhez kell alkalmazkodni” – tette hozzá a játékosügynök.

58 meccs – 2023–2024 Liverpool: 45 meccs (7 gól és 5 assziszt) Válogatott: 13 (5 és 4) 57 meccs – 2024–2025** Liverpool: 49 meccs (8 és 9) Válogatott: 8 (3 gól) 57 meccs – 2021–2022 RB Leipzig: 45 meccs (10 és 9) Válogatott: 12 (3 gól) 54 meccs – 2022–2023 RB Leipzig: 46 meccs (10 és 13) Válogatott: 8 (1 és 2) SZOBOSZLAI DOMINIK LEGMAGASABB MÉRKŐZÉSSZÁMAI EGY IDÉNYEN BELÜL*

*A klubcsapatokban játszott tétmeccsek és a válogatott mérkőzések alapján.

**Két meccsen még pályára léphet az idényben.



FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6. (péntek), 19.30: Magyarország–Svédország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Június 10. (kedd), 18.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baki (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!