Érdi Mária futamot nyert kedden az ILCA Európa-bajnokságon

A kontinensviadal eredményközlő oldala szerint a 12 futamosra tervezett kontinensbajnokság második versenynapján a világ- és Európa-bajnok Érdi egy 18. hely mellett tudott javítani a futamgyőzelemmel, ezzel öt pozíciót előrelépve a 15. helyről várja a folytatást a női ILCA 6 olimpiai hajóosztályban.

„A mai nyitó futamban nem sikerült elcsípnem az első frissülést a rajt után, így végig a mezőny hátsó részében küzdöttem. A másodikban viszont be tudtam állni az első frissülésbe, és onnan már végig vezetve megnyertem a futamot. Nagyon örülök, hogy végre sikerült az első tíz között felérnem a bójához, és futamot is nyertem. Holnapra gyenge szelet jeleznek, ami még trükkösebbé teheti a napot” – értékelt Érdi Mária.

Az olimpiai negyedik Vadnai Jonatán a 16. helyen áll a svéd vitorlásközpontban zajló Eb-n, kedden egy harmadik és egy hatodik hellyel faragott nyolc pozíciót a nyitónaphoz képest a férfi ILCA 7 olimpiai osztályban.