Formán kívüli légiósok segíthetik ki Marco Rossi válogatottját

Mindenkire szüksége lesz Marco Rossinak az ősszel ahhoz, hogy a magyar válogatottnak legyen alkalma 1986 után az újabb világbajnoki részvételre. Bár a szövetségi kapitány az elmúlt időszak eredményei és játéka alapján nem volt nagyon derűlátó az esélyeket illetően, afelől nem lehet kétségünk, hogy ő és a csapat mindent megtesznek legalább Írország és Örményország megelőzéséért, egyben a pótselejtező kiharcolásáért a csoportban, ha már Portugália annyira távoli célpontnak tűnik (ne feledjük, a 2024-es Eb előtt még általános közvélekedés volt, hogy a megelőző évek bravúrjai alapján bárki ellen lehet esélye Magyarországnak). A nyári, Svédország (0–2) és Azerbajdzsán (2–1) elleni felkészülési mérkőzéseken újoncokat is avatott Rossi (Szalai Gábor, Csongvai Áron, Tóth Balázs), de számos olyan játékos kimaradt a keretből, aki formajavulással szeptemberben is a csapat segítségére lehetne. Mivel a formajavuláshoz sok esetben klubváltás is szükséges lehet, kigyűjtöttük, hogy a magyar játékosok közül kinek van szüksége új impulzusokra.

A VÉDELEM SZALAI ATTILÁVAL ERŐSÖDHETNE A LEGINKÁBB

Szalai Attila a téma központi alakja: 2023-ban Török Kupa-győzelmet ünnepelhetett közönségkedvencként a Fenerbahcénál, majd ahogy az várható volt, szintet lépett, és a Bundesligában szereplő Hoffenheimhez csatlakozott. A német élvonalról gyorsan kiderült, hogy nem az ő terepe: hibákkal kezdte a karrierjét, nem jött meg az önbizalma, a freiburgi kölcsönjátéka még ennél is rosszabbul alakult. A Hoffenheimnél tavaly ősszel sem számítottak rá, de a Standard Liege-ben töltött fél év sem hozott igazán pozitív változást, az elmúlt két évben 13 klubmeccsen lépett pályára, miközben nem bajlódott sérüléssel. Mivel a válogatottban kirobbanthatatlannak tűnt, az Eb-szereplés lehetőségét még megkapta, azonban már ott is kiszorult a kezdőcsapatból, ahova azóta sem került vissza, sőt mindössze 30 percet játszott az elmúlt 10 mérkőzésen. Szerződése még két évig köti a Hoffenheimhez, ám a klub sportigazgatója, Andreas Schicker állítólag már bejelentette, hogy távoznia kell a magyar védőnek – igaz, ezt a hátvéd menedzsere, Ibrahim Polat cáfolta. Piaci értéke jelentősen zuhant, így talán nem lesz nehéz olyan csapatot találnia, amelynél újra alapember lehet.

Willi Orbán helye valószínűleg visszavonulásáig megkérdőjelezhetetlen lesz a magyar védelemben, viszont neki is nagy valószínűséggel új csapat után kell néznie, ugyanis az RB Leipzig a Bild információi szerint a magas fizetésű, idősebb játékosoktól szabadulna a nyáron. Mellette szól ugyanakkor, hogy még csak 32 éves, kiválóan teljesített az előző idényben, így szinte biztos, hogy a Bundesligában folytathatja, akár élcsapatnál is lehet helye.

Botka Endre fél évig a kieső Kecskemétnél futballozott, s a válogatott keretébe is bekerült a törökök elleni NL-osztályozóra. Az idény végén megsérült, de már régi-új környezetben, a Ferencvárosnál készül, és ahogy Szalai Attila lehetne Dárdai Márton, úgy Botka Endre lehetne Balogh Botond alternatívája a védelemben, főleg a három belső védős rendszerben.

NS-SZAKÉRTŐ: PAUNOCH PÉTER Paunoch Péter „A kapusok helyzete nem annyira rózsás: Dibusz Dénes rendben van, nyilván ő lesz az első számú kapus, ugyanakkor Szappanos Péternek a paksi kölcsön után vissza kell mennie az Al-Fateh csapatához, és kérdés, mi vár ott rá. A kapusoké bizalmi poszt, neki is folyamatos játéklehetőségre van szüksége, ha ezt megkapja a kétségkívül erős szaúdi bajnokságban, akkor jó, ha viszont nem, váltania kellene. Picit jobb, ugyanakkor nem teljesen egyértelmű a helyzete Tóth Balázsnak. Pozitív, hogy az idény végén megkapta a lehetőséget, jól teljesített, de kérdés, a folytatásban hol helyezkedik el a rangsorban. Ha ő lesz az első számú kapus, jó helyen van, hiszen a Championship a tíz legerősebb baj­nokság egyike. Ami a védőket illeti, azt lehetett hallani, Lipcsében fiatalítani akarnak, bizonytalanná vált Willi Orbán helyzete, ám nem féltem őt, nagyon jó futballista, biztosan komoly helyekről lesznek ajánlatai. Nem tudom, mi zajlik Szalai Attila körül, amióta eljött Törökországból, egyik átigazolása sem azt hozta, amit reméltek. Szintén bizalmi poszton játszik, egyértelműen olyan döntést kell hoznia, amely jó időre meghatározza a karrierjét. Mocsi Attila az erős török bajnokságban sokat van pályán, nagyon jó, hogy Balogh Botond ilyen fiatalon a Serie A-ban futballozik, ki kell vívnia a helyét a csapatban. Nálam kérdőjeles Dárdai Márton helyzete is, ugyanis a Hertha a 2. Bundesliga második feléhez tartozik, márpedig ő a berlininél erősebb klubban is megállná a helyét. Nem mostanában játszott a La Ligában magyar futballista, Nikitscher Tamásnak ez megadatott, ám kérdés, a Valladolidnak milyen csapata lesz egy osztállyal lej­jebb. Ha meghatározó, jó helyen lehet, ha alsóházi, már nem biztos. Még egy labdarúgót említenék, Csoboth Kevint. Svájcban kevésszer kezdett, kevés játékperc van mögötte, márpedig huszonöt évesen folyamatos játékra van szüksége. És még valami. Az NB I új idényében több magyar lesz a pályán, ők folyamatos szerepléssel jobban megmutathatják magukat, akár három-öt fiatal is felhívhatja magára a szövetségi kapitány figyelmét, úgy, mint Tóth Alex” – nyilatkozta Paunoch Péter, a Center Sport menedzseriroda tulajdonosa. Z. A.

A KÖZÉPPÁLYÁN NAGY ÁDÁM VISSZATÉRÉSÉRE VAN ESÉLY

Nagy Ádámnak még mindig helye lehet a csapatban (Fotó: AFP)

A magyar válogatott középpályája a nyári felkészülési mérkőzéseken kiváló erőkből állt. Védekező középpályás lehet Schäfer András, Dárdai Bence, Nikitscher Tamás, Callum Styles, a még bemutatkozásra váró Vitális Milán, de alkalmanként az inkább támadásban jeleskedő Tóth Alex is képes ezen feladatok ellátására. Ha négyvédős rendszerben csak egy hatost küldene a pályára Marco Rossi, akkor valószínűleg Schäfer Andrásra esne a választása, Szoboszlai Dominik mellett pedig Tóth Alex játszhatna.

Az azeriek elleni ­meccs pozitívuma volt, hogy a szabadon mozgó középpályások veszélyesen futballoztak. A 88-szoros válogatott Nagy Ádámot az elmúlt években sok kritika érte, ám megmutatta a Speziában, hogy továbbra is hasznos lenne a válogatottnak is. A Nemzetek Ligájában már csak epizódszereplő volt, azóta nem is kapott meghívót, de Schäfer András helyetteseként vagy párjaként, valamint három Eb-részvétellel a háta mögött még mindig helye lehet a csapatban. Míg Nagy Ádám a Serie A-ról, Baráth Péter a lengyel bajnoki címről maradt le, ezüstéremmel kellett beérnie. Botka Endréhez hasonlóan ő is a Ferencvárossal készül, czestochowai kölcsönjátéka remekül sikerült, és akár a Ferencvárosnál is kulcsjátékos lehet. Kleinheisler László ellenben a Grazer AK-nál nem játszott kiemelkedően, a 2024-es Eb óta nem volt kerettag, így a klubváltással is bizonytalan a visszatérése.

AKÁR SZABÓ LEVENTE IS LEHET VARGA BARNABÁS ALTERNATÍVÁJA

Szabó Levente most még nincs annyira szem előtt, de ha gólt szerezne a válogatottban...

(Fotó: AFP)

Varga Barnabásnak jelenleg nincs helyettese, akit ugyanebben a szerepkörben centerposzton lehetne játszatni. Ádám Martin célja, hogy visszakerüljön a válogatottba, és a nyáron nagy lépést tehet ebbe az irányba, hiszen újra formába lendülhet Pakson, ahol európai kupapárharcot is vívhat. A korábbi válogatott csatárok közül rajta kívül másnak kevés esélye van arra, hogy játsszon a vb-selejtezőkön, Marco Rossi inkább hamis kilencessel küldené pályára a csapatot, ahogy azt láthattuk Svédország ellen Sallai Roland főszereplésével. Szabó Levente az elmúlt három válogatott összetartás közül kettőn ott volt, két mérkőzésen pályára is lépett, a Braunschweiggel pedig benn maradt a 2. Bundesligában. A gólokat tekintve mindenképpen jobb idénye volt, mint Németh Andrásnak, a Preussen Münster csatára több mint két éve nem szerzett gólt klubjaiban tétmeccsen, Sallói Dánielt pedig már évek óta nem veszi számításba Marco Rossi.

A szövetségi kapitánynak abból a szempontból könnyű a dolga, hogy nem kell olyan játékost a kezdőcsapatba neveznie, aki epizódszereplő klubjában, az elmúlt időszakban mindenkinek sikerült állandó helyet kiharcolnia magának, és Kerkez Milos személyében még az előrelépés is összejön a Liverpoolba igazolással. A kispadról, főleg a középpályára pedig a kezdőcsapatban szereplőkkel szinte teljesen egy szinten futballozó, támadó és védekező feladatra egyaránt alkalmas játékosok szállhatnak be.