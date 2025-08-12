Öttusa: az U19-esek vb-je zárja a korosztályos világversenyek sorát

Az idén még nem telt el úgy öttusa-világverseny, hogy magyar ígéret ne szerezzen egyéniben is legalább egy érmet. A remek sorozatot jövő hét csütörtöktől Druskininkai városában folytathatják reménységeink, Litvániában az U19-es korosztály számára rendeznek világbajnokságot. Azt követően egyébként a felnőttek vb-jét is ezen a helyszínen bonyolítják le. A felnőtt- és az U19-es válogatott tagjai jelenleg Sukorón készülnek közös edzőtáborban.

Július végén szintén a litvániai Kaunasban az U15-ösök és az U19-esek Eb-jét rendezték.

Az U19-esek között Rajncsák Diána egyéni aranyat nyert,

Herbák Emmával és Turbucz Ivolával pedig csapatban ezüst lett a jutalma, ugyanúgy, ahogy Herbákkal váltóban is. Bronz pedig Turbucz és Szécsi Nemere váltóteljesítménye után járt a magyaroknak.

„Várom a vébét, amelyre hasonló mentalitással szeretnék utazni, mint az Eb-re. Az Európa-bajnoki cím nagyon motiváló, de ezzel az arannyal már nem akarok foglalkozni a vébén.

Arra törekszem majd, hogy azon a versenyen is magamhoz képest a legjobbat nyújtsam”

– nyilatkozta honlapunknak a korosztályban elsőéves, 16 esztendős KSI-kitűnőség, Rajncsák Diána.

Rajncsák Diána Eb-győztesként várja az U19-es vb-t Fotó: Aisté Ridikaité

Az idei magyar korosztályos remeklést júniusban a juniorok kezdték, akik a lengyelországi Drzonkówban vettek részt Európa-bajnokságon. A kontinensviadalon egyéniben a tavaly is első Tamás Botond megvédte címét míg Mészáros Emma bronznak örülhetett. Emellett ezüstöt érdemelt ki a Mészáros, Rajncsák Diána, Varga Orsolya női csapat és bronzot a Rajncsák, Nyerges Réka női váltó.

Aztán a hónap második felében egy időben rendezték Székesfehérváron a junior-világbajnokságot és Barcelonában az U17-esek Eb-jét. Itthon a férfimezőnyben a korosztály immáron kétszeres Európa-bajnoka, Tamás Botond érdemelt ki harmadik helyet és a Bauer Blanka, Mészáros Emma, Herbák Emma alkotta női csapat is felállhatott a dobogó harmadik fokára. Spanyolországban pedig Balzsay Jázmin egyéni ezüstérme mellett az összes váltó- és csapatversenyben is a magyarok bizonyultak a legjobbnak: Balzsay Herbák Hanna, valamint Darányi Zora társaságában csapatban, Szécsi Nemerével pedig vegyes váltóban nyert aranyat, továbbá győzött a Szécsi, Gyepessy Domonkos, Herczeg Áron alkotta fiútrió, valamint a Herbák, Plébán Virág és a Gyepessy, Herczeg összetételű nemenkénti váltó is.

Az U17-esek aztán már júliusban a dél-afrikai Johannesburgba utaztak világbajnokságra, ahol Szécsi Nemere egyéniben diadalmaskodott, mellette Herczeggel és Gyepessyvel csapatban is nyert. A lányoknál pedig Herbák Hanna, Csanak Boglárka és Plébán Virág jutott csapatbronzig. Július végén Kaunasban az U15-ösök és az U19-esek mellett az U15-ösök Eb-jét is lebonyolították. A fiatalabbak taroltak: az egyéniben győztes Kósa Nóra és Birta Botond is három aranyat gyűjtött, miután együtt vegyes váltóban és csapatban is nyertek – Kósa Kertai Gréta és Gyarmati Míra, Birta Sütő Balázs és Szabó D. Fülöp társaságában. Ezen felül Gyarmati és Kertai leányváltója bronzérmes lett.

És a felnőttek madridi Európa-bajnokságán sem maradt el a magyar korosztályos siker:

juniorjaink közül Bauer Blanka egyéni bronzérmes lett, míg Guzi Blankával és Eszes Noémivel csapatban kontinensbajnoki címet szerzett. Mészáros Emma pedig Eszessel váltóban örülhetett bronznak.

(Kiemelt képünkön: Rajncsák Diána Fotó: Aisté Ridikaité)