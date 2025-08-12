Molnár Attila új országos csúcsot futott a Gyulai Memorialon

Molnár Attila sokáig dobogós helyen haladt a 400 méter síkfutás rajtja után, ám végül a célegyenesben a végül második helyre befutó trinidadi Jareem Richards lehajrázta, s végül bő fél másodperccel a dobogósok mögött ért be. Az ideje végül 44.74 másodperc lett, ami azt jelenti, hogy egy tizedmásodpercet lefaragott a korábbi magyar csúcsból. Azt egyébként a hatodik helyen befutó Enyingi Patrikkal Molnár közösen tartotta: előbb Molnár futott két éve 44.84-et a világbajnokságon, majd Enyingi a júliusi csapat Eb-n beállította ezt.

A női 100 méteren Takács Boglárka 11.26-es eredménnyel a 6. helyen végzett, a győzelmet Marie-José Ta Lou-Smith szerezte meg 10.97-es idővel a férfiaknál ugyanezen a távon Illovszky Dominik a 9. lett 10.40-nel, a győztes Kishane Thompson 9.95-öt futott.

MOLNÁR ORSZÁGOS CSÚCSA