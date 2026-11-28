LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BVSC-ZUGLÓ 1–0 (0–0)

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 250 néző. Vezeti: Bana Gergely (Király Zsolt, Tóth Csaba János)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Vajda R., Fehér Cs., Dóra D. – Herczeg, Geiger (Debreceni, 67.), Stumpf, Gellér, Turi (Kocsis D., a szünetben) – Molnár P. (Csucsánszky, 67.), Szűcs P. Vezetőedző: Márton Gábor

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Bemkő-Bíró, Papp Cs. – Csernik (Lehoczky, 67.), Gáspár D. – Farkas B., Katona M., Dénes A. – Bacsa P. Vezetőedző: Kincses Ádám

Gólszerző: Szűcs P. (54. – 11-esből)





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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a kiesés ellen küzdő és az előző hat fordulóban egyszer sem ikszelő Kozármisleny a legutóbb az újonc Gyirmóttól hazai pályán vereséget szenvedő, de így is négy ponttal többet gyűjtő BVSC-Zugló ellen.