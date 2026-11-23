NB II: Diósgyőri VTK–Karcagi SC - megvan a második gól is
A labdarúgó NB II 14. fordulójában a DVTK az utolsó előtti Karcag SC-t látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti!
LABDARÚGÓ NB II
14. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–KARCAGI SC 2-0 (0-0) - ÉLŐ
Diósgyőr, 600 néző. Vezeti: Henyecz Bence (Buzás Balázs, Vargha Tamás)
DIÓSGYŐR: Dojcsák – Szekszárdi M., Szatmári, Bárdos – Révész M., Holdampf, Bényei (Galántai, 64.), Mucsányi – Molnár G., Borvető, Medgyes. Edző: Márton István
KARCAG: Varga N.(Gergely R., a szünetben) – Kovalovszki, Szekszárdi T., Mona, Fábián B. (Asztalos, a szünetben) – Szűcs K. (Györgye, 68.), László D. – Varga K., Girsik Á., Pap Zs. (Székely D., 68.) – Könyves. Vezetőedző: Belényesi Miklós
Gólszerző: Medgyes (43.), Borvető (63.).
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