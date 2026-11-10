Tom Brady távozott a győzelmeket éppen halmozni kezdő angol futballcsapattól

Tom Brady 2023-ban lépett együttműködésre a Birmingham City többségi tulajdonrészét egy cégén keresztül birtokló Knighthead Capital Management LLC-vel. Az amerikai futball hétszeres Super Bowl-győztes ikonja nemcsak kisebbségi részvényesként, hanem a klub tanácsadói testületének elnökeként is segítette a birminghamiek munkáját.

A klub mostani, rövid közleménye szerint Brady sok mindennel hozzájárult a Birmingham City fejlődéséhez az elmúlt három évben, szakmai örökségére tudnak építeni a jövőben.

A csapat a legutóbbi három bajnoki mérkőzését megnyerte, és 15 forduló után – jobb gólkülönbségének köszönhetően – vezeti a Championship tabelláját a szintén 29 pontos Middlesbrough és Stoke előtt.