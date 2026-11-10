Tom Brady távozott a győzelmeket éppen halmozni kezdő angol futballcsapattól

K. Zs.K. Zs.
2026.11.10. 10:01
Tom Brady (balra) és David Beckham a 2024. őszi Birmingham–Wrexham bajnokin – akkor még a harmadosztályban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Birmingham City Tom Brady Championship
Az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályában (Championship) szereplő Birmingham City a hivatalos honlapján bejelentette, hogy az NFL-legenda Tom Brady távozott a csapat tulajdonosi köréből.

Tom Brady 2023-ban lépett együttműködésre a Birmingham City többségi tulajdonrészét egy cégén keresztül birtokló Knighthead Capital Management LLC-vel. Az amerikai futball hétszeres Super Bowl-győztes ikonja nemcsak kisebbségi részvényesként, hanem a klub tanácsadói testületének elnökeként is segítette a birminghamiek munkáját.

A klub mostani, rövid közleménye szerint Brady sok mindennel hozzájárult a Birmingham City fejlődéséhez az elmúlt három évben, szakmai örökségére tudnak építeni a jövőben.

A csapat a legutóbbi három bajnoki mérkőzését megnyerte, és 15 forduló után – jobb gólkülönbségének köszönhetően – vezeti a Championship tabelláját a szintén 29 pontos Middlesbrough és Stoke előtt.

 

Birmingham City Tom Brady Championship
Legfrissebb hírek

Kosznovszky Márk: Végre újra futballistának érezhetem magam!

Légiósok
Tegnap, 9:26

15 év után, immáron vezetőedzőként tér vissza a West Hamhez Scott Parker – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.11.04. 11:19

Már nem hisznek abban, hogy visszajuttatja a West Hamet – kirúgták a portugál trénert

Angol labdarúgás
2026.11.03. 11:14

Légiósok: Callum Styles remek góllal biztosította be a West Brom győzelmét – videó

Légiósok
2026.10.31. 18:11

Tóth Balázs: Pályafutásom egyik legjobb teljesítménye volt

Légiósok
2026.10.14. 14:49

Jamie Vardy a Burnley-hez igazolt

Angol labdarúgás
2026.09.06. 16:56

Callum Styles öngóljával szerzett vezetést a Burnley a West Brom otthonában – videó

Légiósok
2026.08.23. 14:24

Tóth Balázsék meccsével indul pénteken az angol másodosztály idénye

Angol labdarúgás
2026.08.14. 09:02