Sótonyi László játékosként jobban izgult

– Közvetlenül az elmúlt vasárnapi, koszovói mérkőzés után úgy értékelt, hogy berúgták az ajtót, jól kezdték az Európa-bajnoki selejtezősorozatot. A bemutatkozása tehát több mint biztatóan alakult, de milyen érzések voltak önben az első összetartás és a tétmérkőzések előtt? Bármilyen félelem vagy aggodalom esetleg?

– Aggodalom nem volt bennem, inkább kíváncsiság – válaszolta a magyar férfi kézilabda-válogatott élén két sima győzelemmel bemutatkozó Sótonyi László szövetségi kapitány. – Nem tudtam, hogyan haladunk majd a munkával és mennyit tudunk megvalósítani és kivinni a pályára a mérkőzéseken abból, amit a rövid és intenzív felkészülés alatt elterveztünk és gyakoroltunk. De látszott a csapat játékán az elképzelés, amit képviselek, nagyon sok pozitívummal, taktikailag és mentálisan is példás volt a keret munkája és hozzáállása az elmúlt héten, büszke vagyok a srácokra, mert tényleg jól kezdtünk és egyből magasra is tették a mércét. De rengeteg olyan terület van még, ahol szeretném, hogy javuljunk és van is lehetőségünk az előrelépésre, hiszen a munka nem áll meg, ez a lényeg.

– 190-szeres válogatott kézilabdázóként mikor izgult jobban: amikor játékosként mutatkozott be a nemzeti együttesben vagy most, felnőttkapitányként állva először a pálya mellett?

– Játékosként sokkal jobban izgultam. Edzőként már több mint húszéves tapasztalatom van, klubszinten és utánpótlás-világversenyekről is vannak olyan eredmények mögöttem, amelyek megadták az önbizalmat és nyugalmat, ami a felnőttválogatott élén kell. Egészséges drukk volt bennem, de a kíváncsiság tényleg erősebb volt.

Sótonyi László személye nyugalmat is adott a játékosoknak (Fotó: Török Attila)

– Mi tetszett a legjobban a csapat játékában?

– Alapvetően a játékosok egész heti hozzáállása, nyilván volt mindenkiben egy extra bizonyítási vágy is. Azt hangsúlyoztam én is, hogy vissza kell szereznie a válogatottnak a versenyképességét, bárki is az ellenfél. Taktikailag markáns és pozitív változás, hogy több gólt lőttünk indításból. Bemutatkoztak új játékosok, tehetséges fiatalok, akikben nagy potenciál van. A hangsúly a védekezésen volt, amelyben különböző rendszereket alkalmaztunk és meg tudtuk oldani a különböző szisztémákból történő átmeneteket is. Megvolt az összhang a védelem és a kapusok között, erre építve jöttek a lerohanásgólok az indításokból. Ez volt a kulcs, hét közben ezekre helyeztük a legnagyobb hangsúlyt, hogy az említett elemekben legyen előrelépés.

– Mit hiányolt a játékból?

– Mindig akadnak olyan részletek, amelyeken javítani kell és ha részletesen elemzem később ezt a két meccset, akkor itt is lesznek majd ilyen elemek. A lényeg, folyamatosan tovább lehet lépni. Nagyon fontos cél, hogy amikor elkezdjük a cseréket, akkor a beszállók kompatibilisek legyenek az első sorral, hogy lehetőleg minél kisebb legyen a különbség, maradjon folyamatos a játékunk színvonala, ne törjön meg a minősége. Azon dolgozunk, hogy mind a tizenhat embert tudjuk forgatni, így haladhatunk a jó irányba.

– Hogyan reagáltak a kerettagok a változtatásokra?

– A lényeg, a játékosok megértsék, mit, miért csinálnak, taktikai téren tisztában legyenek az alapelvekkel, amelyeket be kell tartani és hogy milyen rendszert kell megvalósítani támadásban is. A legfontosabb, hogy ez tiszta legyen mindenki fejében és a lehető legjobb minőségben valósítsuk meg.

– Az első két fordulót követően miként látja az erőviszonyokat a selejtezős négyesükben?

– Nagyjából úgy alakultak az erőviszonyok, ahogyan prognosztizálni lehetett, tehát a magyar, a feröeri és a montenegrói együttes között dől el a biztos továbbjutást érő első két hely sorsa, ezzel nem árulok el nagy titkot most sem. Arra tippeltem, hogy Montenegró otthon legyőzi Feröert, végül döntetlen lett, de igazából nemigen foglalkozom a többi eredménnyel. A feladat adva van: márciusban Feröer ellen játszunk kétszer, és úgy váltunk el a fiúkkal, hogy azt a két mérkőzést hoznunk kell és akkor óriási lépést teszünk a csoportelsőség felé, hiszen ez a célunk. De azzal is tisztában vagyunk, hogy a feröeriek elképesztően kellemetlen kézilabdát játszanak, nagyon harcos és küzdelmes két csata lesz, ám lesz időnk felkészülni erre.