LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

FC AJKA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–3 (1–1)

Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Kulman Tamás, Bertalan Dávid)

AJKA: Simon – Kenderes, Bacsa B. (Papp M., 77.), Tar, Csóka – Szarka B., Tóth G. (Mohos, 67.), Bocskay B., Németh E., Szabó B., – Doncsecz (Csizmadia Z., 52.). Vezetőedző: Artner Tamás

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T. (Rácz L., 65.), Ferencsik, Nagy Zs., Ferenczi J. – Schuszter (Trencsényi, 86.), Szőke, Kártik, Palincsár (Koliada, a szünetben) – Holender, Jazsik (Burdika, 65.). Vezetőedző: Tucsa Róbert

Gólszerző: Csóka (23.), Szabó B. (83. – 11-esből), ill. Jazsik (26.), Ferenczi J. (50.), Kártik (76. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Nyerhető mérkőzés volt, csúnyán fogalmazva elszerencsétlenkedtük. A vendégek jól használták ki a helyzeteiket, de ez akkor is a mi mérkőzésünk volt...

Tucsa Róbert: – Tetszett a játékosok hozzáállása, akarása. Nehéz mérkőzés volt, az Ajkának veszélyes támadásai voltak, de a csapat végül is remekül állta a sarat.



ÖSSZEFOGLALÓ

Az Ajka és a Kazincbarcika is abban a reményben léphetett pályára szombat délután az Ajkai Városi Sportcentrumban, hogy egy esetleges győzelemmel felzárkózhatnak az élmezőnyre, így a válogatott szünet jelentette pihenőt követően talán abban reménykedhettek a meccsre kilátogató nézők, hogy győzelemre törő csapatok jó színvonalú mérkőzését láthatják majd szombat délután. Nos, ezeknek a szurkolóknak csalódniuk kellett, a két csapat sokkal inkább azt a meccset vívta, amit taktikai csatának szoktunk nevezni.

A birkózás a 20. perc után termelt valódi izgalmakat, Ferencsik röviden hazafejelt labdájára Csóka csapott le, aki élt is a lehetőséggel és az ötös sarkáról a jobb alsóba gurított. 1–0. Nem örülhettek azonban sokáig a zöld-fehérek, két percre rá ugyanis Szabó Tibor nagyszerű indításával kilépett Jazsik, aki a kapu előterébe gyalogolva ziccerbe került, és hét méterről a jobb alsóba lőtt. 1–1.

Az első félidőben kisebb fellángolásokon kívül már nem történt érdemi esemény, ám a fordulást követően megint jött egy villanás, az 50. percben Ferenczi János huszonnégy méterről, ballal vállalkozott lövésre, a labda pedig úgy talált utat a kapu bal alsó sarkába, mintha zsinóron húzták volna. 1–2.

A ráadáshoz közeledve Bacsa szabálytalansága révén büntetőhöz jutott a KBSC, Kártik pedig ezúttal nem hibázott, a jobb alsóba lőtt, Simon hiába ért bele a labdába, nem tudott védeni. 1–3. Úgy tűnhetett, hogy eldőlt a meccs, ám a 83. percben az Ajka is tizenegyest végezhetett el Ferencsik kezezése után, s mivel Szabó Bence is betalált, így újra nyílttá vált a hajrá. 2–3. Az Ajka ezt követően mozgósította maradék energiáit, ám az egyenlítés már nem jött össze a zöld-fehéreknek, így a Kisvárdára távozott Kuttor Attila vezetőedzőt házon belül utódló Tucsa Róbert értékes győzelemmel debütált a KBSC kispadján, a borsodiak pedig akár még a dobogóról is várhatják a következő fordulót, amennyiben a Soroksár nem tud nyerni vasárnap.



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző két fordulóban nyerni képtelen FC Ajka az öt mérkőzés óta veretlen, ám eddigi vezetőedzőjét, Kuttor Attilát elveszítő Kazincbarcika ellen.