Magabiztosan kezdett a forduló egyik rangadóján a Sopron, amely Nneka Ezeigbo vezetésével kényelmes előnyt épített ki az első félidő végére. Ezt a harmadik negyedben tovább is tudta növelni, azonban az utolsó játékrészben megrázták magukat a Szekszárdiak, és folyamatosan dolgozták le 17 pontos hátrányukat. A nagy bravúr azonban nem jött össze, a Sopron hajrában bedobott büntetői elégnek bizonyultak ahhoz, hogy otthon tartsák a két pontot. Gáspár Dávid együttese továbbra is hibátlan, míg a Szekszárd maradt az ötödik helyen a tabellán.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

SOPRON BASKET–KSC SZEKSZÁRD 66–61 (22–11, 13–15, 18–13, 13–22)

Sopron, 700 néző. V: Praksch, Benczur, Rózsavölgyi.

SOPRON: Todd-Williams 4, Rokob, FRISKOVEC 15/9, Tóth F. 2, EZEIGBO 29. Csere: Angyal, Jankovics 3, Rigó, Sitku, Miklós 6/6, Laczkó 7/3. Edző: Gáspár Dávid

SZEKSZÁRD: Rátkai 7, Dombai 8/3, Tóth O. 6/3, JENKINS 14, JÁHNI 16/6. Csere: Vargas-Hardy 8, Holcz 2, Dávid M., Szücs G. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 4. p.: 12–6. 8. p.: 18–11. 12. p.: 22–17. 15. p.: 26–19. 18. p.: 32–23. 22. p.: 39–26. 25. p.: 39–33. 28. p.: 50–35. 32. p.: 57–43. 35. p.: 60–48. 38. p.: 60–55. Kipontozódott: Tóth O. (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Boldogok vagyunk és örülünk, hogy sikerült nyerni! Nagyon érezhető volt a csapaton a rangadóból fakadó nyomás. Kicsit görcsösek voltunk, nem hoztunk jó döntéseket támadásban. A védekezésünknek köszönhetjük a győzelmet! Ennél szeretnénk sokkal jobban támadni, irányítani a játékot a végjátékokban, mit, miért csinálunk, hogyan kell agresszív védekezés ellen játszani. Ezekről beszélünk sokat, de ma nem tudtuk ezeket jól használni. Szeretnék gratulálni a Szekszárdnak! Nagyon jó meccset játszottak, nem adták fel egy pillanatra sem, és belekényszerítettek minket egy olyan játékba, ami nekünk ma nem feküdt. Izgalmas meccs volt, örülök, hogy örömet tudtunk okozni szurkolóinknak és köszönjük a támogatásukat! Az ilyen helyzetekben nagy erőt adnak!

Magyar Bianka: – Picit csalódott vagyok! Úgy érkeztünk meg Sopronba, hogy azt éreztük, van esélyünk a győzelemre. Ahogy kezdtük a mérkőzést, azok nem mi vagyunk. Kicsit megilletődötten kezdtünk, és a harmadik negyedben mutattuk azt a játékot, amit szeretnénk. Mindent elmond, hogy a Sopron 28 támadó lepattanót szedett, amelyekből volt 20 pontjuk. Így nehéz nyerni, különösen idegenben. A pozitívumokat magunkkal kell vinnünk, például azt, hogy nagy hátrányból is visszajöttünk a mérkőzésbe. Viszont, ha ilyen mérkőzéseken nyerni akarunk, akkor az elejétől fogva jól kell játszani. Hosszú a szezon, a cél, hogy napról napra és hétről hétre fejlődünk. Gratulálok a Sopronnak és sok sikert kívánok nekik a következő meccseikhez!

KÉSŐBB

18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda

18.00: TFSE–Vasas Akadémia