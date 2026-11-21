A Ferrari az idei legrosszabb időmérőjén van túl: Charles Leclerc és Lewis Hamilton már a második szakaszban búcsúzni kényszerült, így a 2024-es Kanadai Nagydíj óta először nem szerepelt egyetlen autójával sem a Q3-ban. Az első Q2-es körében hibázó, majd újabb mért kör nélkül maradó monacói a tizenegyedik, a problémákkal küszködő brit pedig a tizenkettedik helyen zárt – a helyi idő szerint szombaton rendezendő versenyen mindketten egy-egy pozíciót léphetnek előre Oscar Piastri rajtbüntetése nyomán.

„Nagyon csalódott vagyok – kezdte az értékelést Leclerc, aki az első szegmensben még a harmadik helyen végzett. – Persze, ott volt a hibám a Q2-ben, aminek meg is fizettük az árát, de bennem volt az egyre növekvő feszültség is, ami a sok hibánk miatt gyülemlett fel. Amiatt, ahogyan kezeltük az egész időmérőt, a forgalmat és minden mást. Ez ilyesmi nem segít, különösen egy ilyen pályán, ahol minden a gumikról szól, arról, hogy a megfelelő működési tartományba hozd őket.”

„Nekem viszont többet kellett figyelnem a visszapillantó tükrömet, hogy lássam a forgalmat, ami mindent mást is megnehezített. Egy másodpercet vesztettünk csak az egyenesben, ami őrület. De számítottunk rá, és tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz bármit visszahozni. Ez az szezon leginkább energiaérzékeny pályája, és tisztában voltunk vele, hogy nehéz lesz, de azt vártuk, hogy a Q3 így is elérhető.”

A Ferrari-versenyzők nem segítették egymást szélárnyékkal, a monacói elmondta, mi állt ennek a hátterében. „Előzetesen nem beszéltünk róla. Számunkra az volt a legfontosabb, hogy üzemi hőfokon tartsuk a gumikat. Ez az egyik gyenge pontunk, még a hűtökörök során is nyomnunk kell, hogy fenntartsuk az abroncsok hőmérsékletét. Nem tudom, hogy mások is küzdenek-e hasonló problémával, de amikor ilyen gondod van, akkor elég nehéz két autóra várni, és úgy időzíteni, mert ahhoz lassítanod is kell, és úgy nem könnyű melegen tartani a gumikat.”

Hamiltont több probléma is hátráltatta a rosszul sikerült időmérőn: a brit padlólemeze már az első szakaszban megsérült, ami miatt leszorítóerőt veszített, majd a második szegmensben az energialeadás miatt bukott súlyos tizedeteket. „A Q1-ben megsérült a padlólemezem, ami három-négy pontnyi leszorítóerő-veszteséget jelentett, és az egyensúly is elúszott. Így sokat csúszkáltam. Az utolsó köröm végül nagyon jól sikerült, de abból hoztam ki a legtöbbet, ami a rendelkezésemre állt. Az energialeadás miatt viszont nagyjából hat tizedet buktam, ha ez nincs, szerintem bejutottam volna a Q3-ba.”

„Tudtuk, hogy a hosszú egyenesek nagy kihívást jelentenek a számunkra, de nagyobb volt a hátrányunk, mint amire előzetesen számítottam. Nem elhanyagolható különbségről van szó. Rengeteg időt veszítettünk az egyenesekben. Emellett nem igazán volt tapadásunk, és elég sokat szenvedtünk a gumikkal is. Sehol sem voltunk. Az idén sokat küszködünk azzal, hogy munkára bírjuk az abroncsokat, még forró aszfalton is. Nincs túl sok elvárásom a verseny kapcsán, meglátjuk, előrébb tudok-e lépni.”