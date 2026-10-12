Vállsérülést szenvedett az NB II-es Kecskemét védője

A pécsi nevelésű védő ezt követően Székesfehérváron röntgenvizsgálaton esett át, amely nem mutatott ki törést. Ezzel együtt a napokban újabb kontroll vár rá, amelynek eredménye segíthet a pontos diagnózis felállításában, valamint meghatározhatja a kezelés és a rehabilitáció további menetét. Az viszont már most biztosnak látszik, hogy hosszabb kihagyás vár rá.

A 32 esztendős Gajág Gergő idén nyáron Kozármislenyből érkezett a Kecskeméthez, s ebben az idényben mind a 9 bajnokin játszott, nyolcszor kezdőként.

A Kecskemét kilenc forduló után 20 ponttal a 2. helyen áll az NB II-ben.