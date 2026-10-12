Nemzeti Sportrádió

Vállsérülést szenvedett az NB II-es Kecskemét védője

F. B.F. B.
2026.10.12. 17:30
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Gajág Gergő vállsérülést szenvedett (Fotó: kecskemetite.hu)
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NB II Gajág Gergő Kecskemét sérülés
A labdarúgó NB II-ben szereplő Kecskeméti TE védője, Gajág Gergő egy szerencsétlen esés után vállsérülést szenvedett a Csákvár elleni, négy kiállítást hozó vasárnapi meccs 17. percében, ami után le kellett cserélni, és a helyszínen azonnal fel is kötötték a jobb karját – számolt be róla a Bács-Kiskun megyei klub honlapja.

A pécsi nevelésű védő ezt követően Székesfehérváron röntgenvizsgálaton esett át, amely nem mutatott ki törést. Ezzel együtt a napokban újabb kontroll vár rá, amelynek eredménye segíthet a pontos diagnózis felállításában, valamint meghatározhatja a kezelés és a rehabilitáció további menetét. Az viszont már most biztosnak látszik, hogy hosszabb kihagyás vár rá.

A 32 esztendős Gajág Gergő idén nyáron Kozármislenyből érkezett a Kecskeméthez, s ebben az idényben mind a 9 bajnokin játszott, nyolcszor kezdőként.

A Kecskemét kilenc forduló után 20 ponttal a 2. helyen áll az NB II-ben.

 

NB II Gajág Gergő Kecskemét sérülés
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