Vállsérülést szenvedett az NB II-es Kecskemét védője
A labdarúgó NB II-ben szereplő Kecskeméti TE védője, Gajág Gergő egy szerencsétlen esés után vállsérülést szenvedett a Csákvár elleni, négy kiállítást hozó vasárnapi meccs 17. percében, ami után le kellett cserélni, és a helyszínen azonnal fel is kötötték a jobb karját – számolt be róla a Bács-Kiskun megyei klub honlapja.
A pécsi nevelésű védő ezt követően Székesfehérváron röntgenvizsgálaton esett át, amely nem mutatott ki törést. Ezzel együtt a napokban újabb kontroll vár rá, amelynek eredménye segíthet a pontos diagnózis felállításában, valamint meghatározhatja a kezelés és a rehabilitáció további menetét. Az viszont már most biztosnak látszik, hogy hosszabb kihagyás vár rá.
A 32 esztendős Gajág Gergő idén nyáron Kozármislenyből érkezett a Kecskeméthez, s ebben az idényben mind a 9 bajnokin játszott, nyolcszor kezdőként.
A Kecskemét kilenc forduló után 20 ponttal a 2. helyen áll az NB II-ben.
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