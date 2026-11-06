Nem bírt egymással a Sopron és a Mosonmagyaróvár az NB III-ban
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjának 15. fordulójában 2–2-es döntetlent játszott a Sopron és a Mosonmagyaróvár.
A 12. percben Tóth Dávid megszerezte a vezetést a hazaiaknak, ám Tullner Péter még az első félidőben egyenlített, majd a második játékrészben Pap Márton góljával már a vendégek álltak jobban.
A vége mégis döntetlen lett, mert a 81. percben Kulcsár Martin is betalált – így alakult ki a 2–2-es végeredmény.
NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár 2–2
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