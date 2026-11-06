Nem bírt egymással a Sopron és a Mosonmagyaróvár az NB III-ban

A 12. percben Tóth Dávid megszerezte a vezetést a hazaiaknak, ám Tullner Péter még az első félidőben egyenlített, majd a második játékrészben Pap Márton góljával már a vendégek álltak jobban.

A vége mégis döntetlen lett, mert a 81. percben Kulcsár Martin is betalált – így alakult ki a 2–2-es végeredmény.

NB III

15. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár 2–2