Nem bírt egymással a Sopron és a Mosonmagyaróvár az NB III-ban

R. P.R. P.
2026.11.06. 17:02
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Czingráber Máté (Fotó: Facebook/Credobus Mosonmagyaróvár - MTE 1904 hivatalos oldala)
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Sopron Mosonmagyaróvár NB III
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjának 15. fordulójában 2–2-es döntetlent játszott a Sopron és a Mosonmagyaróvár.

A 12. percben Tóth Dávid megszerezte a vezetést a hazaiaknak, ám Tullner Péter még az első félidőben egyenlített, majd a második játékrészben Pap Márton góljával már a vendégek álltak jobban.

A vége mégis döntetlen lett, mert a 81. percben Kulcsár Martin is betalált – így alakult ki a 2–2-es végeredmény.

NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár 2–2

 

 

Sopron Mosonmagyaróvár NB III
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