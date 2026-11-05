Spanyolországban bizonyíthat a korábbi DVTK-védő

A 20 esztendős Lichy Kristóf belső és szélső védőként is bevethető, s már a nyári felkészülési időszakot is a spanyol gárdánál töltötte, ahol megmutatta tehetségét.

A tervek szerint első lépésként a Siello FC második csapatában kap rendszeres játéklehetőséget. A spanyol együttes egyébként komoly célokat tűzött ki: első körben a negyedosztály elérése, majd a harmadosztályba való feljutás szerepel a terveikben.

Lichy a tavalyi őszi szezont az NB II-es FC Ajka csapatánál töltötte, azonban nem jutott szóhoz a másodosztályban, így télen visszatért Diósgyőrbe, s a DVTK II-ben tavasszal 9 mérkőzésen lépett pályára az NB III-ban.



