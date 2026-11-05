Spanyolországban bizonyíthat a korábbi DVTK-védő

F. B.F. B.
2026.11.05. 08:18
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Lichy Kristóf Spanyolországban bizonyíthat (Fotó: Siello FC)
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DVTK Lichy Kristóf Siello FC NB III
A 20 esztendős Lichy Kristóf a DVTK-tól a spanyol ötödosztályban szereplő Siello FC labdarúgócsapatához szerződött még szeptemberben – számolt be róla az origo.hu alapján a boon.hu megyei portál.

A 20 esztendős Lichy Kristóf belső és szélső védőként is bevethető, s már a nyári felkészülési időszakot is a spanyol gárdánál töltötte, ahol megmutatta tehetségét. 

A tervek szerint első lépésként a Siello FC második csapatában kap rendszeres játéklehetőséget. A spanyol együttes egyébként komoly célokat tűzött ki: első körben a negyedosztály elérése, majd a harmadosztályba való feljutás szerepel a terveikben. 

Lichy a tavalyi őszi szezont az NB II-es FC Ajka csapatánál töltötte, azonban nem jutott szóhoz a másodosztályban, így télen visszatért Diósgyőrbe, s a DVTK II-ben tavasszal 9 mérkőzésen lépett pályára az NB III-ban.

 

 


 

 

DVTK Lichy Kristóf Siello FC NB III
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