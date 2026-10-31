A Csákvár ellen folytatódott a BVSC jó sorozata

PATAI GERGELYPATAI GERGELY
2026.10.31. 12:52
Megérdemelten győztek a zuglóiak (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)
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Csákvár NB II BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló BVSC-Zugló Aqvital FC Csákvár
A labdarúgó NB II 12. fordulójának nyitó mérkőzésén a végig fölényben futballozó BVSC-Zugló Törőcsik Péter góljával 1–0-ra legyőzte a tabella utolsó helyén álló Csákvárt.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
BVSC-ZUGLÓ–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (0–0)
Budapest, Szőnyi út, 200 néző. Vezette: Sipos Tamás (Juhász Bálint, Dobos Dominik)
BVSC: Petroff – Babós (Kovács N., 66.), Vinícius, Benkő-Bíró, Papp Cs. – Csernik, Lehoczky – Marosi (Duló, 28., Hajba, 74.), Törőcsik, Dénes A. (Király Á., 74.) – Farkas B. Vezetőedző: Kincses Ádám
CSÁKVÁR: Bozó – Vas B. (Lakatos K., a szünetben), Lorentz, Schmidtka, Helembai – Nemes (Mészáros D., 56.), Dencinger (Zahorán, 82.) – Benkő (Pesti, 56.), Radics, Mondovics (Somfalvi, 74.) – Sipos Z. Mb. edző: Szűcs Lajos
Gólszerző: Törőcsik (52.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Üdvözlet a Sző(r)nyi úton! A kísértetektől a pókokig különböző halloweeni dekorációk fogadták a BVSC szurkolóit, akik jó hangulatban foglalták el helyüket a lelátón, kedvenceik a listavezető Soroksár legyőzése után megindultak felfelé a tabellán. A vendég csákváriak ezzel szemben nagyon beragadtak a rajtnál, a rossz idénykezdet után Berndt András távozott, ideiglenesen Szűcs Lajos vette át a marsallbotot. 

A korábbi kiváló kapus elismerően csettinthetett a fiatal Bozó Mirkó teljesítményére, aki az első félidőben lehúzta a rolót, több bravúrt is bemutatott. A zuglóiak próbálkoztak kijátszott akcióból, pontrúgásból és átlövésből is, de hiába futballoztak nagy fölényben, nem találták a rést a csákvári pajzson. A legnagyobb helyzetek a játékrész hajrájára maradtak, Dénes Adrián és Duló Botond lövésénél is nagyot védett a vendégek kapusa.

Ami nem ment az első félidőben, sikerült a másodikban: Dénes előkészítéséből Törőcsik Péter juttatta előnyhöz a házigazdát. A folytatásban is többnyire a csákvári térfélen járt a labda, az ellentámadásokat már a középpályán lefékezték a zuglóiak. Próbálkoztak a vendégek, de nem tudtak igazán veszélyes lehetőséget kialakítani, míg a túloldalon a léc hiúsította meg a Törőcsik-duplát. A BVSC megérdemelten győzött, így immár négy forduló óta veretlen, a Csákvár maradt az utolsó helyen. 1–0


 

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Csákvár NB II BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló BVSC-Zugló Aqvital FC Csákvár
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