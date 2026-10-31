Rövidpályás gyorskorcsolya vk: elődöntős a férfi váltó

2026.10.31. 12:01
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Elődöntőbe jutott a Moon Wonjun vezette férfi válta (Fotó: Getty Images)
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A magyar férfi váltó elődöntőbe jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának második, montreali állomásán.

A Moon Wonjun, Tiborcz Dániel, Jászapáti Péter és a felnőtt válogatottban újonc Wu Jia Wei Dávid alkotta négyes a pénteki negyeddöntőben a holland kvartett mögött második lett a belgákat megelőzve az 5000 méteres távon, így folytathatja szereplését szombaton a legjobb nyolc között. Ez azért is figyelemre méltó eredmény, mert egy hete az első, vancouveri vk-fordulóban ez nem sikerült a magyaroknak.

A 2000 méteres vegyes váltóban viszont ismét tizedik lett a magyar staféta, mivel Tiborcz, Moon, Végi Diána Laura és Somodi Maja összeállításban nem tudta megelőzni az esélyesebb kínai és kanadai csapatot.

Egyéniben ezúttal kevesebb babér termett a magyaroknak, ugyanis a selejtezőket csak Somodi Maja vette sikerrel 1500 méteren, így a leghosszabb táv korábbi junior világbajnoka elődöntőbe került. Akiket nem zártak ki – köztük a múlt héten 1000 és 1500 méteren is kisdöntős dél-koreai születésű Moon –, azok a reményfutamokban még javíthatnak.

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