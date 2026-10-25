Távozott az NB II-es újonc Nagykanizsa vezetőedzője

A zalai klub közösségi oldalának vasárnapi híradása szerint a nyári szünetben kinevezett tréner szerződését közös megegyezéssel bontották fel, az új vezetőedző személyéről azonban csak a későbbiekben adnak tájékoztatást.



A kanizsaiak három győzelemmel és nyolc vereséggel a 14. helyen állnak a 16 csapatos tabellán, de legutóbbi három meccsüket elveszítették.

