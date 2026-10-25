Nemzeti Sportrádió

Távozott az NB II-es újonc Nagykanizsa vezetőedzője

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.25. 11:30
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Jeney Gyula (Fotó: Török Attila, archív)
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NB II Jeney Gyula Nagykanizsa
Jeney Gyula távozott a labdarúgó NB II-ben újonc FC Nagykanizsa vezetőedzői posztjáról.

A zalai klub közösségi oldalának vasárnapi híradása szerint a nyári szünetben kinevezett tréner szerződését közös megegyezéssel bontották fel, az új vezetőedző személyéről azonban csak a későbbiekben adnak tájékoztatást.

A kanizsaiak három győzelemmel és nyolc vereséggel a 14. helyen állnak a 16 csapatos tabellán, de legutóbbi három meccsüket elveszítették.
 

 

NB II Jeney Gyula Nagykanizsa
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