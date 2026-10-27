A kupában sem megy: a másodosztályú Gyirmót otthonában esett ki a Kispest-Honvéd

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

GYIRMÓT FC GYŐR (NB II)–KISPEST-HONVÉD FC 3–1 (1–1)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 1425 néző. Vezette: Molnár Attila (Becséri Gergely, Ország Péter)

GYIRMÓT: Kecskés – Nagy T., Lányi, Kiss N., Medgyes S. – Berecz, Madarász M. (Németh T., 82.) – Miknyóczki, Rácz B., Kicsun (Iván A., 82.) – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám

HONVÉD: Dúzs – Pauljevics, Safronov (Pinte, 69.), Baki, Szabó A., Hangya (A. García, 75.) – Ed-Darradzs, Csontos, Zuigeber (Kántor K., 69.), Gyurcsó (Somogyi T., 69.) – Alic (Marí, a szünetben). Vezetőedző: Maurizio Jakobacci

Gólszerző: Novák Cs. (5.), Kicsun (56.), Berecz (78.), ill. Csontos D. (41.)

MESTERMÉRLEG

Weitner Ádám: – Készültünk a Honvédból, bár a szünetben fel kellett hívnom a játékosok figyelmét arra, hogy bátrabban támadjanak. Győzelmünk a csapategység, a jó taktika és az erőnlét diadala volt.

Maurizio Jacobacci: – Hiába játszott a csapat mezőnyfölényben, sajnos sok ki nem kényszerített hibánk volt, különösen a védőharmadban. A második gól után idegesek lettek a játékosok, ám előre kell tekintenünk, arra kell összpontosítani, hogy a következő hazai mérkőzésen jó eredményt érjünk el. Fel kell ébrednünk, és jobb teljesítményt kell nyújtanunk.

Maurizio Jacobacci nem lehet elégedett a látottakkal (Fotó: Nagy Gábor)

ÖSSZEFOGLALÓ

Két éve játszott legutóbb egymás ellen a két csapat Gyirmóton. Az akkori NB II-es bajnokit a kisalföldi csapat nyerte meg 3–1-re. Most a kupában került össze egymással az immár NB I-ben szereplő Kispest-Honvéd és az azóta az NB III-at is megjáró, onnan frissen feljutó Gyirmót. A fővárosiak a bajaiakat verték meg az előző fordulóban 7–0-ra, a győri együttes pedig a Csákvárt győzte le 1–0-ra.

Már a középkezdés után lövéssel zárta le a támadást a hazai gárda, az 5. percben pedig a vezetést is megszerezte. Nagy Tamás beadását a védőjét megelőző Novák Csanád lőtte a hálóba. A Honvéd átvette ugyan a kezdeményezést, de helyzetekig sokáig nem jutott el. Kicsun közben újabb lövéssel tette próbára a vendégek kapusát. Az első kispesti helyzetre a 30. percig kellett várni, Kecskés védte Szabó Alex kísérletét. A 41. percben egyenlített a vendégegyüttes: Csontos Dominik lőtt nagy gólt a jobb felsőbe.

Novák Csanádot (középen, sárgában) itt meg tudták állítani a kispestiek, de ez nem mindig sikerült a meccsen (Fotó: Nagy Gábor)

A második félidő is gyirmóti helyzettel kezdődött, ezúttal is Kicsun próbálkozott lövéssel. Az 56. percben aztán Kicsunnak összejött a gól is, 11 méterről lőtt a jobb alsóba. A Honvéd hiába próbálkozott, rendre hiba csúszott a játékába, mígnem a 78. percben Berecz Zsombor parádés szabadrúgásgóllal eldöntötte a meccset, 21 méterről tekerve a kapu bal oldalába. A hátralévő percek többnyire a sárga lapokról szóltak, nem a szép játékról.

A kupában megérdemelten jutott tovább a Gyirmót, a kispesti csapat az első élvonalbeli búcsúzó az idényben. 3–1