Káosz a pontszámításnál: Herta mégsem szerezte meg az F1-es szuperlicencet!
A Cadillac az Amerikai Nagydíj után Mexikóvárosban is lehetőséget adott tesztpilótájának, Colton Hertának az első szabadedzésen azért, hogy az amerikai a száz kilométeres táv teljesítésével megszerezhesse a Formula–1-es induláshoz szükséges szuperlicenc utolsó hiányzó pontját. A jelenleg a Formula–2-es bajnokságban szereplő versenyző összesen 30 kört futott a nyitányon, és ezzel teljesítette az előírt kritériumot.
Az előzetes hírekkel ellentétben viszont korai volt az öröm: Herta 2025-os, IndyCarban elért eredményét rosszul jelölték a hivatalos honlapon: nem a hatodik, hanem a hetedik helyen zárt tavaly, így a számára kedvező számítás szerint továbbra is szüksége van egy pontra.
A Cadillac a hátralévő versenyhétvégék egyikén így valószínűleg újabb lehetőséget biztosít a versenyző számára, hogy valóban megszerezze a 40. szuperlicenc-pontot. Ez azért lenne fontos, mert a legfrissebb értesülések szerint Valtteri Bottas ülése veszélyben van a 2027 végéig szóló szerződése ellenére is, és egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy Herta lehet a legalább 2029 végéig hosszabbító Sergio Pérez csapattársa jövőre
|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.128
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:17.827
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|18.30–19.30
|Időmérő
|22.00–23.00
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00