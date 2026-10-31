Káosz a pontszámításnál: Herta mégsem szerezte meg az F1-es szuperlicencet!

A Cadillac az Amerikai Nagydíj után Mexikóvárosban is lehetőséget adott tesztpilótájának, Colton Hertának az első szabadedzésen azért, hogy az amerikai a száz kilométeres táv teljesítésével megszerezhesse a Formula–1-es induláshoz szükséges szuperlicenc utolsó hiányzó pontját. A jelenleg a Formula–2-es bajnokságban szereplő versenyző összesen 30 kört futott a nyitányon, és ezzel teljesítette az előírt kritériumot.

Az előzetes hírekkel ellentétben viszont korai volt az öröm: Herta 2025-os, IndyCarban elért eredményét rosszul jelölték a hivatalos honlapon: nem a hatodik, hanem a hetedik helyen zárt tavaly, így a számára kedvező számítás szerint továbbra is szüksége van egy pontra.

A Cadillac a hátralévő versenyhétvégék egyikén így valószínűleg újabb lehetőséget biztosít a versenyző számára, hogy valóban megszerezze a 40. szuperlicenc-pontot. Ez azért lenne fontos, mert a legfrissebb értesülések szerint Valtteri Bottas ülése veszélyben van a 2027 végéig szóló szerződése ellenére is, és egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy Herta lehet a legalább 2029 végéig hosszabbító Sergio Pérez csapattársa jövőre