Káosz a pontszámításnál: Herta mégsem szerezte meg az F1-es szuperlicencet!

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.31. 13:27
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Hertának további egy szuperlicenc-pontra van szüksége (Fotó: AFP)
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F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1 Valtteri Bottas Colton Herta FIA Cadillac
A Cadillac tartalék versenyzője, Colton Herta az előzetes hírekkel ellentétben egyelőre nem szerezte meg a Formula–1-es induláshoz szükséges szuperlicencet.

A Cadillac az Amerikai Nagydíj után Mexikóvárosban is lehetőséget adott tesztpilótájának, Colton Hertának az első szabadedzésen azért, hogy az amerikai a száz kilométeres táv teljesítésével megszerezhesse a Formula–1-es induláshoz szükséges szuperlicenc utolsó hiányzó pontját. A jelenleg a Formula–2-es bajnokságban szereplő versenyző összesen 30 kört futott a nyitányon, és ezzel teljesítette az előírt kritériumot. 

Az előzetes hírekkel ellentétben viszont korai volt az öröm: Herta 2025-os, IndyCarban elért eredményét rosszul jelölték a hivatalos honlapon: nem a hatodik, hanem a hetedik helyen zárt tavaly, így a számára kedvező számítás szerint továbbra is szüksége van egy pontra.

A Cadillac a hátralévő versenyhétvégék egyikén így valószínűleg újabb lehetőséget biztosít a versenyző számára, hogy valóban megszerezze a 40. szuperlicenc-pontot. Ez azért lenne fontos, mert a legfrissebb értesülések szerint Valtteri Bottas ülése veszélyben van a 2027 végéig szóló szerződése ellenére is, és egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy Herta lehet a legalább 2029 végéig hosszabbító Sergio Pérez csapattársa jövőre

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6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.128
2. szabadedzés1. Leclerc 1:17.827
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés18.30–19.30
Időmérő22.00–23.00
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00

 
 

 

F1 Mexikóvárosi Nagydíj Formula–1 Valtteri Bottas Colton Herta FIA Cadillac
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