Carrick: Unitend? Kihagyott ziccerek, szétszórt védekezés, fölöslegesen összehozott büntető, piros lap... és újabb vereség

2026.10.31. 15:30
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Edzősors (Fotó: AFP)
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Chelsea Manchester United Premier League
A Premier League 9. fordulójában a Chelsea 2–0-ra megverte odahaza a Manchester Unitedet.

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Chelsea–Manchester United 2–0 (1–0) 
London, Stamford Bridge, 39 600 néző. V: Bankes
Chelsea: Penders – Acheampong, W. Fofana, Colwill, Palestra (Chavarría, 74.) – M. Caicedo (Welbeck, 87.), Lavia – Estevao (Gusto, 87.), Palmer (Quenda, 90+7.), Rogers – Pedro Neto (Barco, 87.). Menedzser: Xabi Alonso
Manchester United: Lammens – Yoro, Maguire, Lisandro Martínez, Dalot – Andrey Santos (Heaven, 66.), Baleba (Mainoo, 58.) – Amad Diallo (Zirkzee, 77.), Bruno Fernandes, Cunha (Mount, 66.) – Mbeumo. Menedzser: Michael Carrick
Kiállítva: Lisandro Martínez (63.)
Gólszerző: Rogers (50.), Palmer (64. – 11-esből)

Bővebben hamarosan.

 

Chelsea Manchester United Premier League
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