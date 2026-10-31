Verstappen nem kímélte Lawsont az ütközés után, mindketten rajtbüntetést kaptak a mexikói futamra

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.31. 13:01
Verstappen és Lawson kakaskodása büntetést vont maga után (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Mexikóvárosi Nagydíj Liam Lawson Max Verstappen Formula–1 FIA
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) egy-egy rajthelyes büntetést adott a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj második szabadedzésén egymással ütköző Max Verstappennek és Liam Lawsonnak. A két pilóta eltérően értékelte az incidenst.

Furcsa közjátékot hozott a mexikóvárosi edzésnap: a négyszeres bajnok Max Verstappen a második edzésen a tizenkettes kanyarnál érte utol a Racing Bulls-pilótát, Liam Lawsont. A gyors körét előkészítő holland belső íven próbálta megelőzni az ellenfelét, de az új-zélandi nem engedett, így a két autó egymás mellett érkezett meg a stadionrészbe. A Red Bull-os a tizenhármas kanyarnál külső ívről próbálkozott, de a bukótérbe szorult miután úgy érezte, hogy az ellenfele nem hagyott elég helyet neki. 

Verstappen a tizennégyes kanyarnál a kerékvetőn átugratott, és a két kocsi összeért: a Red Bull oldalsó légterelője, illetve  a Racing Bulls első szárnya sérült, az eset miatt pedig több törmelék került a pályára, ami piros zászlós megszakítást vont maga után. A sportfelügyelők mindkét pilótát beidézték a gyakorlás után, és a meghallgatás után szigorú döntést hoztak: a figyelmeztetés mellett egy-egy büntetőpontot és egy-egy rajthelyes büntetést is kiosztottak, így Verstappen és Lawson szabadedzésen történt kakaskodása a versenyükre is kihat.

Az ítélethozók elfogadhatatlannak minősítették az esetet, különösen a csapatvezetők aznapi értekezletén elhangzott figyelmeztetés tükrében. Azt maguk a pilóták is elismerték, hogy a manőverek szükségtelenek voltak, de egészen máshogy értékelték a balesetet. Verstappen nem volt elragadtatva, és megjegyezte, az üléséért küzdő ellenfele helyében nem volt okos viselkedés, hogy pont vele kereste a konfliktust.

„Nem hiszem, hogy balszerencsés lett volna. Inkább egyszerűen nem túl okos viselkedés ez tőle a jelenlegi helyzetében, hogy pont velem akar harcolni. Amikor az ülésedért küzdesz, ez nem túl okos megmozdulás. Amikor látta, hogy közeledem hozzá, hirtelen gyorsított. Nem értem, mi járt a fejében, leszorított a pályáról a hajtűben” – magyarázta a holland versenyző. 

Lawson másképp értékelte a helyzetet, aminek a csapatrádión hangot is adott. „Egyszerűen belém hajtott. Ha minden egyes alkalommal elengedem, mégis mit csináljak? Ő hajtott le a pályáról, majd jött belém oldalról.”

6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 30., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.128
2. szabadedzés1. Leclerc 1:17.827
OKTÓBER 31., SZOMBAT
3. szabadedzés18.30–19.30
Időmérő22.00–23.00
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00


 

 

F1 Mexikóvárosi Nagydíj Liam Lawson Max Verstappen Formula–1 FIA
Legfrissebb hírek

A Ferrari újabb edzésnapot uralt – ezúttal megőrzi a remek formát szombaton is?

F1
1 órája

Káosz a pontszámításnál: Herta mégsem szerezte meg az F1-es szuperlicencet!

F1
2 órája

Leclerc hasít Mexikóban; Hamilton alatt leállt a Ferrari; Verstappen Lawsonnal ütközött a 2. edzésen

F1
15 órája

Leclerc nyitott az élen Mexikóvárosban; Herta megszerezte az F1-es szuperlicencet

F1
19 órája

Russellt nem töri meg az idei év: Nem ez fogja meghatározni a pályafutásomat

F1
20 órája

Örökös szurkolójától, Sir Patrick Stewarttól búcsúzik a Huddersfield Town

Minden más foci
Tegnap, 11:41

Antonelli történelmet írhat, a Mercedes is révbe érhet Mexikóban

F1
2026.10.29. 13:44

Verstappen a rádiójával, Antonelli az utcai Mercedesszel bajlódott Texasban

F1
2026.10.27. 13:19