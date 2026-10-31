Verstappen nem kímélte Lawsont az ütközés után, mindketten rajtbüntetést kaptak a mexikói futamra
Furcsa közjátékot hozott a mexikóvárosi edzésnap: a négyszeres bajnok Max Verstappen a második edzésen a tizenkettes kanyarnál érte utol a Racing Bulls-pilótát, Liam Lawsont. A gyors körét előkészítő holland belső íven próbálta megelőzni az ellenfelét, de az új-zélandi nem engedett, így a két autó egymás mellett érkezett meg a stadionrészbe. A Red Bull-os a tizenhármas kanyarnál külső ívről próbálkozott, de a bukótérbe szorult miután úgy érezte, hogy az ellenfele nem hagyott elég helyet neki.
Verstappen a tizennégyes kanyarnál a kerékvetőn átugratott, és a két kocsi összeért: a Red Bull oldalsó légterelője, illetve a Racing Bulls első szárnya sérült, az eset miatt pedig több törmelék került a pályára, ami piros zászlós megszakítást vont maga után. A sportfelügyelők mindkét pilótát beidézték a gyakorlás után, és a meghallgatás után szigorú döntést hoztak: a figyelmeztetés mellett egy-egy büntetőpontot és egy-egy rajthelyes büntetést is kiosztottak, így Verstappen és Lawson szabadedzésen történt kakaskodása a versenyükre is kihat.
Az ítélethozók elfogadhatatlannak minősítették az esetet, különösen a csapatvezetők aznapi értekezletén elhangzott figyelmeztetés tükrében. Azt maguk a pilóták is elismerték, hogy a manőverek szükségtelenek voltak, de egészen máshogy értékelték a balesetet. Verstappen nem volt elragadtatva, és megjegyezte, az üléséért küzdő ellenfele helyében nem volt okos viselkedés, hogy pont vele kereste a konfliktust.
„Nem hiszem, hogy balszerencsés lett volna. Inkább egyszerűen nem túl okos viselkedés ez tőle a jelenlegi helyzetében, hogy pont velem akar harcolni. Amikor az ülésedért küzdesz, ez nem túl okos megmozdulás. Amikor látta, hogy közeledem hozzá, hirtelen gyorsított. Nem értem, mi járt a fejében, leszorított a pályáról a hajtűben” – magyarázta a holland versenyző.
Lawson másképp értékelte a helyzetet, aminek a csapatrádión hangot is adott. „Egyszerűen belém hajtott. Ha minden egyes alkalommal elengedem, mégis mit csináljak? Ő hajtott le a pályáról, majd jött belém oldalról.”
|6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 30., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.128
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:17.827
|OKTÓBER 31., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|18.30–19.30
|Időmérő
|22.00–23.00
|NOVEMBER 1., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00