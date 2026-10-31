Verstappen nem kímélte Lawsont az ütközés után, mindketten rajtbüntetést kaptak a mexikói futamra

Furcsa közjátékot hozott a mexikóvárosi edzésnap: a négyszeres bajnok Max Verstappen a második edzésen a tizenkettes kanyarnál érte utol a Racing Bulls-pilótát, Liam Lawsont. A gyors körét előkészítő holland belső íven próbálta megelőzni az ellenfelét, de az új-zélandi nem engedett, így a két autó egymás mellett érkezett meg a stadionrészbe. A Red Bull-os a tizenhármas kanyarnál külső ívről próbálkozott, de a bukótérbe szorult miután úgy érezte, hogy az ellenfele nem hagyott elég helyet neki.

Verstappen a tizennégyes kanyarnál a kerékvetőn átugratott, és a két kocsi összeért: a Red Bull oldalsó légterelője, illetve a Racing Bulls első szárnya sérült, az eset miatt pedig több törmelék került a pályára, ami piros zászlós megszakítást vont maga után. A sportfelügyelők mindkét pilótát beidézték a gyakorlás után, és a meghallgatás után szigorú döntést hoztak: a figyelmeztetés mellett egy-egy büntetőpontot és egy-egy rajthelyes büntetést is kiosztottak, így Verstappen és Lawson szabadedzésen történt kakaskodása a versenyükre is kihat.

WOAH! 😨 This is the moment where Verstappen and Lawson go wheel-to-wheel in FP2, and make contact! 💥 #F1 #MexicoGP https://t.co/edY5rY0h7E — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Az ítélethozók elfogadhatatlannak minősítették az esetet, különösen a csapatvezetők aznapi értekezletén elhangzott figyelmeztetés tükrében. Azt maguk a pilóták is elismerték, hogy a manőverek szükségtelenek voltak, de egészen máshogy értékelték a balesetet. Verstappen nem volt elragadtatva, és megjegyezte, az üléséért küzdő ellenfele helyében nem volt okos viselkedés, hogy pont vele kereste a konfliktust.

„Nem hiszem, hogy balszerencsés lett volna. Inkább egyszerűen nem túl okos viselkedés ez tőle a jelenlegi helyzetében, hogy pont velem akar harcolni. Amikor az ülésedért küzdesz, ez nem túl okos megmozdulás. Amikor látta, hogy közeledem hozzá, hirtelen gyorsított. Nem értem, mi járt a fejében, leszorított a pályáról a hajtűben” – magyarázta a holland versenyző.

Lawson másképp értékelte a helyzetet, aminek a csapatrádión hangot is adott. „Egyszerűen belém hajtott. Ha minden egyes alkalommal elengedem, mégis mit csináljak? Ő hajtott le a pályáról, majd jött belém oldalról.”

6. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ OKTÓBER 30., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:18.128 2. szabadedzés 1. Leclerc 1:17.827 OKTÓBER 31., SZOMBAT 3. szabadedzés 18.30–19.30 Időmérő 22.00–23.00 NOVEMBER 1., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.354 km) rajtja 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 8., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 21., 5.00 Katari Nagydíj, Loszaíl november 29., 17.00



