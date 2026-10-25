Nem fért kétség a Mezőkövesd győzelméhez Csákváron

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–4 (0–3)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Takács Tamás (Mohos Milán, László István)

CSÁKVÁR: Bozó – Vas B. (Lakatos K., 64.), Lorentz, Schmidtka, Komlósi (Somfalvi, a szünetben), Helembai – Mészáros D., Sipos Z. (Zahorán, 85.), Dencinger (Nemes M., 64.) – Mondovics, Benkő P. Vezetőedző: Berndt András

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas, Keresztes B., Vajda S. – Vörös (Lőrinczy, 63.), Rab Bence (Vincze, 63.), Ottucsák (Perpák, 77.), Zachán – Kovács P. (Keresztes Z., 63.), Hajdú R. (Ternován, 77.). Vezetőedző: Máté Péter

Gólszerző: Kovács P. (6., 43. – a másodikat 11-esből), Keresztes B. (31.), Csirmaz (72.)

MESTERMÉRLEG

Berndt András: – Az első félidőben gyengén játszottunk, keveset volt nálunk a labda. A szünet után feljavultunk, volt két-három helyzetünk is, de rossz döntéseket hoztunk.

Máté Péter: – Az eredményhez gratulálok csapatomnak, amely helyenként jól is játszott. Ugyanakkor a labdabirtoklással nem voltam elégedett, és bár furán hangozhat, a négy nulla nem volt benne a meccsben.

Sipos Zoltán (sárgában) és társai nehéz helyzetben vannak (Fotó: Tóth Péter/Mezőkövesd Zsóry FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy lendülettel kezdett a Mezőkövesd, azonnal kapuja elé is szorította a hazai gárdát. Nem okozott különösebb meglepetést, hogy a zsinórban hatodik meccsén is kapuba találó Kovács Patrik révén korán megszerezte a vezetést. Negyedórának kellett eltelni, hogy rendezze sorait a Csákvár, s bár ekkor már Deczki Máténak is akadt védenivalója, fél óra elteltével mégis megduplázta előnyét a borsodi alakulat. Sőt, a szünet előtt végleg el is varrta a szálakat.

A térfélcsere után már jobban futballozott a sereghajtó, sokáig úgy tűnt, a kövesdiek megelégedtek a háromgólos előnnyel, és nem erőltetik túlságosan a támadásokat. A hajrában aztán mégis találtak egy újabb gólt Máté Péter tanítványai, Csirmaz Istvánról bepattant egy labda a hazaiak kapujába. A Csákvár hitehagyott, széteső játéka nem sok bizakodásra ad okot a csapat szurkolóinak a folytatást illetően. 0–4