Nemzeti Sportrádió

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NB I: Ferencváros–MTK 3–0

Nem fért kétség a Mezőkövesd győzelméhez Csákváron

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.10.25. 16:54
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Négy góllal nyert a kék mezes Mezőkövesd (Fotó: Tóth Péter/Mezőkövesd Zsóry FC)
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Csákvár NB II NB II 11. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 11. fordulójában vasárnap a sereghajtó Csákvár otthonában 4–0-s győzelmet aratott a Mezőkövesd, amely újabb sikerével ott topog az élmezőny sarkában.

LABDARÚGÓ NB II
11. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–4 (0–3)
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Takács Tamás (Mohos Milán, László István)
CSÁKVÁR: Bozó – Vas B. (Lakatos K., 64.), Lorentz, Schmidtka, Komlósi (Somfalvi, a szünetben), Helembai – Mészáros D., Sipos Z. (Zahorán, 85.), Dencinger (Nemes M., 64.) – Mondovics, Benkő P. Vezetőedző: Berndt András
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas, Keresztes B., Vajda S. – Vörös (Lőrinczy, 63.), Rab Bence (Vincze, 63.), Ottucsák (Perpák, 77.), Zachán – Kovács P. (Keresztes Z., 63.), Hajdú R. (Ternován, 77.). Vezetőedző: Máté Péter
Gólszerző: Kovács P. (6., 43. – a másodikat 11-esből), Keresztes B. (31.), Csirmaz (72.)
MESTERMÉRLEG
Berndt András: – Az első félidőben gyengén játszottunk, keveset volt nálunk a labda. A szünet után feljavultunk, volt két-három helyzetünk is, de rossz döntéseket hoztunk.
Máté Péter: – Az eredményhez gratulálok csapatomnak, amely helyenként jól is játszott. Ugyanakkor a labdabirtoklással nem voltam elégedett, és bár furán hangozhat, a négy nulla nem volt benne a meccsben.

Sipos Zoltán (sárgában) és társai nehéz helyzetben vannak (Fotó: Tóth Péter/Mezőkövesd Zsóry FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy lendülettel kezdett a Mezőkövesd, azonnal kapuja elé is szorította a hazai gárdát. Nem okozott különösebb meglepetést, hogy a zsinórban hatodik meccsén is kapuba találó Kovács Patrik révén korán megszerezte a vezetést. Negyedórának kellett eltelni, hogy rendezze sorait a Csákvár, s bár ekkor már Deczki Máténak is akadt védenivalója, fél óra elteltével mégis megduplázta előnyét a borsodi alakulat. Sőt, a szünet előtt végleg el is varrta a szálakat.

A térfélcsere után már jobban futballozott a sereghajtó, sokáig úgy tűnt, a kövesdiek megelégedtek a háromgólos előnnyel, és nem erőltetik túlságosan a támadásokat. A hajrában aztán mégis találtak egy újabb gólt Máté Péter tanítványai, Csirmaz Istvánról bepattant egy labda a hazaiak kapujába. A Csákvár hitehagyott, széteső játéka nem sok bizakodásra ad okot a csapat szurkolóinak a folytatást illetően. 0–4

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hét forduló óta nyeretlen Csákvár az előző fordulóban a Kecskemétet legyőző Mezőkövesd ellen.

Csákvár NB II NB II 11. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Mezőkövesd
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