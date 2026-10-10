Gróf Dávid: A futball még mindig a szerelmem

HOSSZÚ ÚT VÁRT a diósgyőri labdarúgókra péntek délután, 420 kilométert kellett megtenni Kozármislenybe – ez busszal körülbelül hat óra. Az NB II-es mérkőzés 17 órakor kezdődik.



„Ezért is fontos, hogy győzzünk, hiszen a siker után jobban telik az idő – mondta lapunknak Gróf Dávid, a DVTK 37 éves kapusa. – Elismerem, rutinos játékosként ezeket a rendkívül hosszú túrákat már nem kedvelem, de miután jó a társaság, elütjük az időt – a futball pedig még mindig a szerelmem, így arról bármikor bármennyit tudok beszélni. Ilyenkor sokat pihenek, filmet is nézek, és persze szóba kerül a szombati meccs is: ellenfelünk kieső helyen áll, kellenek neki a pontok, de így vagyunk ezzel mi is. Gyengén kezdtünk, nekem is akadtak hibáim, így kulcsfontosságú, hogy nyerjünk. Feczkó Tamás érkezése rendkívül jó hatással volt ránk, továbbjutottunk a Magyar Kupában, magabiztosan győztük le a Videotont négy-egyre, míg a bajnokságban odahaza nyertünk a Gyirmót ellen kettő-nullára. Nem is jött jól ez a nagyon hosszú, háromhetes válogatott szünet, hiszen lendületben voltunk. Amolyan minialapozást tartott a szakmai stáb, sok edzésünk volt, sőt csapatépítő tréningen is jártunk Abaújszántón, úgyhogy a társaság még inkább összecsiszolódott. Bizakodom, hiszen egyre karakteresebb csapat benyomását keltjük, tudjuk, mit akarunk, és azt is, mit várnak el tőlünk.”



Gróf Dávid nem csupán a kapuban, hanem a pályán kívül is helytáll, új területen próbálta ki magát: műsorvezetőként.



„Az Insider podcastben Jáky Gergely társammal vezetjük a műsort, s már lement két adás, az egyik Sowunmi Thomas menedzserrel, a másik Kárpáti Róbert sportpszichológussal: nem általános kérdéseket feszegettünk, nálunk nincs tabutéma. A következő vendégünk Dibusz Dénes ferencvárosi kapus lesz. Már gyerekkorom óta imádom a brit futballt, s az utóbbi időben a korábbi Manchester United-védő, Gary Neville, valamint a kapus Ben Foster is indított podcastet, innen jött az ötlet. Nyíltan, őszintén beszélnek mindenről, ezért is lehetnek sikeresek ezek az adások. Én sem leszek már fiatalabb, így lassan el kell kezdenem azon gondolkodni, mihez kezdek a karrierem után – még minden képlékeny, de az biztos, hogy műsorvezetőként egyre otthonosabban érzem magam.”



LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

SZOMBAT

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.00: Gyirmót FC Győr–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

19.45: BVSC-Zugló–Soroksári SC – élőben az NSO-n!