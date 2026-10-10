Ádám Martin első szegedi gólja pontot ért a Mezőkövesd ellen

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Muhari Gergő (Sinkovicz Dániel, Vargha Tamás)

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Vajda S. – Ottucsák, Zachán (Csatári, 90.), Rab Bence – Vörös B. (Pintér Á., 60.), Kovács P. (Keresztes Z., 79.), Hajdú R. (Silling, 79.) Vezetőedző: Máté Péter

SZEGED: Illés B. – Vékony (Rjaskó, a szünetben), Tóth B., Széles, Mikló R. – Márkvárt, Posztobányi – Szabó Á., Zimonyi (Haragos, 79.), Miskolczi (Bodnár, a szünetben) – Ádám M. (Tóth-Gábor, 66.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Hajdú R. (15. – 11-esből), ill. Ádám M. (47.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Jó mérkőzésen igazságos döntetlen született. Működött, amit elterveztünk, az első félidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzést, a szünet után pedig a Szeged akarata érvényesült. Azért van hiányérzetem, mert a helyzeteink kimaradtak, de a játékosok mindent kiadtak magukból.

Laczkó Zsolt: – Hosszú volt a háromhetes szünet, felkészülési meccset sem tudtunk játszani ezalatt, s ez érződött az első félidőben a csapaton – nem találtuk a ritmust, nem nyertük meg a párharcokat, a Mezőkövesd több gólt is szerezhetett volna. A szünet után viszont ennek ellenkezője történt, s az egyenlítés után volt lehetőségünk megszerezni a győztes gólt is, ennek ellenére azt mondom, nem érdemeltük volna meg a győzelmet.

Csak egy pontot szerzett a Mezőkövesd (Fotó: Tóth Péter/Mezőkövesd Zsóry FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Hamarosan...

Döntetlen lett a vége (Fotó: Tóth Péter/Mezőkövesd Zsóry FC)

ELŐZMÉNYEK

Remek héten van túl Vörös Barna és Rab Bence, a Mezőkövesd két fiatal játékosa, hiszen mindketten fontos szerepet vállaltak az U19-es válogatott sikerében, amely veretlenül nyerte meg a Vilotic-kupát. A mezőkövesdi létesítmény egyébként tegnap adott otthont a stadion történetének első válogatott összecsapásának, amelyen Izrael és Svájc női nemzeti csapata feszült egymásnak.

A Szegednél a legérdekesebb fejlemény az, hogy a szeptember elején igazolt 31 éves támadó, Ádám Martin első alkalommal kap helyet a kezdőcsapatban.



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző körben a Kazincbarcika elleni borsodi rangadót fölényesen megnyerő Mezőkövesd a három forduló óta nyeretlen Szeged-Csanád GA-val szemben.