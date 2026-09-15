Meccs közben rakta helyre csapattársa kificamodott ujját a Lébény játékosa – videó

A labdarúgó Magyar Kupában megrendezett Lébény–ESMTK összecsapáson nem mindennapi jelenetnek lehettek szemtanúi a nézők: történt, hogy a Lébényben szereplő Hécz Alex ujja kificamodott, amit a segítségére siető csapattársa, Proceller Krisztián rakott vissza. A szakszerű segítségnek köszönhetően a lébényiek játékosa mindenki legnagyobb örömére folytatni tudta a mérkőzést.

Videó a nem mindennapi jelenetről