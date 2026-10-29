„Nem haragszom, hálás vagyok a mezért, és hajrá, Csepel!” – videóban üzent Kocsis Dominiknak a labdaszedő kisfiú

CS. M.CS. M.
2026.10.29. 09:33
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Fotó: Török Attila
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DVSC Debreceni VSC Magyar Kupa Kocsis Dominik Mol Magyar Kupa
Mint ismert, a DVSC 3–2-re nyert az NB III-as Csepel vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában. A mérkőzés végjátékában ritkán látható jelenet főszereplője lett a vendégek támadója, a harmadik debreceni gólt jegyző Kocsis Dominik, aki véletlenül fellökte az egyik labdaszedő kisfiút. A történetnek folytatása is lett a Nemzeti Sport Facebook-posztja alatt: a fiú üzent a Loki labdarúgójának – nincs harag!


Kocsis Dominik a győztes gólt követő ünneplés közben véletlenül fellökte az egyik labdaszedőt. A DVSC labdarúgója azonnal nyugtatni kezdte a megszeppent gyereket, majd a lefújás után a mezét is odaadta neki.

„Kicsit nekiszaladtam, és elesett szegény, elkezdett sírni, aztán megsajnáltam. Cserébe odaadtam a mezemet, elnézést kérek tőle itt is” – mondta a meccs után lapunknak Kocsis Dominik.

Nem sokkal később a válasz is megérkezett a Nemzeti Sport Facebook-posztja alatt a kisfiútól: „Szia, Dominik! Remélem, eljut hozzád ez a videó! Tudom, hogy nem szándékosan löktél fel, és nem is haragszom. Nagyon hálás vagyok a mezért, köszönöm, ja, és hajrá, Csepel!”

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MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
CSEPEL SC (NB III)–DEBRECENI VSC 2–3 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ÉS VIDEÓ ITT!
Budapest, Béke tér, 1500 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Georgiou Theodoros, Horváth Zoltán)
CSEPEL: Szűcs K. – Bencsetler, Csákány, Bende, Kubitsch, Pintér D. (Fésű, 64.) – Alarishi (Torda, 79.), Bogdán B. (Szűcs L., 64.), Sükösd, Balogh Zs. (Szabó Á., 79.) – Tóth L. (Ignácz, 64.). Vezetőedző: Takács László
DEBRECEN: Erdélyi B. – Da Costa (Mejías, 66.), Batik, Szakál, Keller – Janneh (Samper, 76.), Patai – Baldoni (Egri, 62.), Cibla, Dénes V. (Szendrei Á, 62.) – Adinany (Kocsis D., 62.). Vezetőedző: Gert Remmel
Gólszerző: Tóth L. (37.), Torda (87.), ill. Dénes V. (42.), Egri (90+2.), Kocsis D. (90+3.)
MESTERMÉRLEG
Takács László: – Ha van kupamérkőzés, akkor ez minden tekintetben az volt. Csepelen kijött közel kétezer szurkoló, mindenki büszke lehet arra, amit mutattunk. Kiderült, Csepelen nemcsak múltja, de jelene is van a futballnak. Hajszálon múlt, mindenki a szívét-lelkét kitette a pályára, nem lett volna érdemtelen, ha megnyerjük a mérkőzést.
Gert Remmel: – Nyertünk, továbbjutottunk, ez volt a legfontosabb a klubnak, a játékosoknak, valamennyiünknek. Ezúttal több kisebb dolog is hiányzott a játékunkból, percről percre néztem, mit tehetnénk, hogy jobbak legyünk. Korábban már megmutattuk, akár az utolsó percben, az utolsó pillanatban is képesek vagyunk fordítani, de el kell ismerni, ezúttal szerencsénk is volt.

 

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