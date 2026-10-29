„Nem haragszom, hálás vagyok a mezért, és hajrá, Csepel!” – videóban üzent Kocsis Dominiknak a labdaszedő kisfiú



Kocsis Dominik a győztes gólt követő ünneplés közben véletlenül fellökte az egyik labdaszedőt. A DVSC labdarúgója azonnal nyugtatni kezdte a megszeppent gyereket, majd a lefújás után a mezét is odaadta neki.

„Kicsit nekiszaladtam, és elesett szegény, elkezdett sírni, aztán megsajnáltam. Cserébe odaadtam a mezemet, elnézést kérek tőle itt is” – mondta a meccs után lapunknak Kocsis Dominik.

Nem sokkal később a válasz is megérkezett a Nemzeti Sport Facebook-posztja alatt a kisfiútól: „Szia, Dominik! Remélem, eljut hozzád ez a videó! Tudom, hogy nem szándékosan löktél fel, és nem is haragszom. Nagyon hálás vagyok a mezért, köszönöm, ja, és hajrá, Csepel!”