MK: kilenc gólt lőtt a Kisvárda Nagykozáron, Gödöllőn nyert a DVSC

GÖDÖLLŐI SK–DEBRECENI VSC

A mérkőzés előtt az NB III-as hazaiak köszöntötték a nyáron visszavonuló két futballistájukat, Nagy Dánielt és Wild Tamást.

Az élvonalbeli Loki gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, a madagaszkári légiós, Adinany Bryan helyzete, majd lövése jelezte, hogy gyorsan dűlőre akarják vinni a dolgot. A 19. percben össze is jött a vezetés, Rottem Keller átlövése a lécről kipattant, aztán Adinany lövését a gólvonalról mentette Balogh Bálint, az újabb kipattanóra azonban a leggyorsabban Egri Imre reagált, s a jobb alsóba lőtt. Bő negyedórával később megduplázta előnyét a Loki, Boskovic indította középről a jobbhátvéd létére a bal oldalon meglóduló Tercza Gergőt, aki kapura húzott, majd 10 méterről a kijövő kapus mellett ballal a bal alsóba lőtt.

A szünetben úgy tűnt, el is dőlt a meccs, de az 55. percben – szinte a semmiből – szépített a szervezetten játszó gödöllői együttes, Péter Tamás baloldali beadásába a rövid saroknál berobbant Mertse Ábel, s az öt és felesről a kijövő kapus mellett a hálóba pörgetett. A Sipeki István által a meccs előtt lapunkban említett bátor saját játékát nem adta fel kétgólos hátrányban sem a hazai csapat, s erővel is bírták. A Loki továbbra is ráült az eredményre és ez megbosszulta magát, hiszen Keller nagy hibája után – nem tudott felszabadítani – a frissen beállt Balog Kristóf meglódult a jobbösszekötő helyén, majd tíz méterről a rövid sarokba bombázott. A DVSC persze a hajrában magasabb sebességfokozatba kapcsolt, záporoztak a beadások, a lövések, s a 85. percben Myrtaj fejesét óriási bravúrral „kiszedte“ a jobb alsóból Tóth Balázs. Hiába az önfeláldozó védekezés, a 90. percben már a kapus sem segíthetett: Keller baloldali beadását Myrtaj továbbcsúsztatta, s középen, védőjével a nyakán érkezett Szendrei Ákos, aki hat méterről ívelt fejest küldött a bal sarokba.

„Nehéz meccs volt, alaposan megszenvedtünk a kiválóan helytálló és agresszíven játszó Gödöllő ellen – értékelt lapunknak a meccs után Szendrei Ákos. – A gólomnál jól támadtam a labdát, s sikerült a kapuba fejelnem, ezzel elkerültük a hosszabbítást.”

A hazaiak első góljának szerzője, Mertse Ábel reméli, ez az eredmény lendületet ad nekik az NB III-as bajnokságra.

„A gólomnál berobbanva talppal tudtam hozzáérni a labdához, ez pedig megzavarta a kapust – idézte fel a találatot. – Úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy megmutassuk a csapat erejét, sőt, iksznél hittünk benne, hogy legalább a hosszabbítás meglehet, így kicsit fájó a lefújás előtt kapott gól. Összességében elégedettek lehetünk, s remélem, lendületet ad a mai meccs a bajnokságra, s ha így játszunk, akkor legközelebb az éllovas Ózd ellen is lesz győzelmi eselyünk.” (F. B.)

KAZINCBARCIKA–PAKSI FC

TELT HÁZ és nagyszerű hangulat fogadta a csapatokat a még csak félig kész Kolorcity Arénában. Az előző NB I-es idényben háromból háromszor győzött a végül kieső barcikaiak ellen a Paks, amelyet ezúttal meglepett riválisa, mert az első támadásából gólt szerzett: Nazar Koljada ragyogó átadása után a labdával kilépő Palincsár Martin a tizenhatos vonaláról a kapuból kifutó és a szöget majdnem tökéletesen záró Gyetván Márk mellett a bal alsó sarokba lőtt. A paksiak a kapott gól után átvették az irányítást, ám jó darabig igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. Aztán a 37. percben Hahn János megvillant, a jobbról beívelt labdára remek ütemben érkezve az öt és felesről a jobb sarokba csúsztatta a labdát.

A szünetben kettőt is cserélő Kazincbarcika a második játékrész elején mezőnyben pariban volt a Pakssal, ám negyedóra elteltével újra a vendégek szereztek gólt: a jobb szélen futó támadás végén Silye Erik kapta meg a labdát a tizenhatos bal sarkánál, keresztbe lőtte, pedig a bal alsó sarokban kötött ki.

A hátralévő fél órában a hazaiak próbáltak egyenlíteni, ám Varjas és Gresó is nagy helyzetben hibázott – mindkétszer a kapus védett –, miközben a másik oldalon a csereként beállt Szalai is legalább háromszor lezárhatta volna a meccset, ám hol Lipóczi szép védései, hol egy-egy blokk, hol pedig a lövések apró pontatlansága miatt nem változott már az eredmény.

A kiváló hangulatú kupameccsen így az elején bealvó Paks végül megérdemelten fordított és jutott tovább a legjobb harminckettő közé, míg a KBSC emelt fővel búcsúzott, egyenlő ellenfelei voltak a két évvel ezelőtti kupagyőztesnek. (SZ. D.)

NAGYKOZÁR–KISVÁRDA

Ilyet sem látott még a futballvilág. A Baranya-megyei első osztályban szereplő Nagykozár az NB I-es kisvárdaiakat fogadta a Magyar Kupa harmadik fordulójában. A hazai csapatnál, illetve szurkolói körben hatalmas várakozás előzte meg az összecsapást, hiszen a településen még soha nem akadt élvonalbeli ellenfél tétmérkőzésen. Erre mondták minden tiszteletet megadva az ellenfélnek, hogy „szerencsére” nem a Ferencvárost sorsolták ki nekik, mert akkor bizony a vendégnézőkre is számolva már nem nagyon tudtak volna megbirkózni a rendezés feladatával.

A kisvárdaiak is komolyan vették a fellépésüket, ezért már egy nappal korábban megérkeztek Harkányba, onnan buszoztak át a közeli településre, jóval a kezdés előtt. A két legismertebb labdarúgó az eseményen nem lépett pályára. Mindketten válogatottak voltak korábban. Most Katzirz Béla korabeli kapus, mint a rendező település polgára díszvendégként tette tiszteletét, míg Csongrádi Ferenc szövetségi ellenőrként működött közre.

A kezdés előtt a két kiválóság beszélgetett a múltról, amikor még ők voltak az érdeklődés középpontjában. A mérkőzés során a 17. percben esett az első gól, akkor tizenegyesből jutottak előnyhöz a vendégek. Még talán ki sem heverték a sokkot a hazaiak, már megduplázódott a vendégelőny. Ekkor már lehetett sejteni, ezen a szombat délutánon nem történik meg az amúgy sokak által várt futballcsoda. Szünetre a Kisvárda már olyan előnyhöz jutott, ami mindkét fél válláról levette az összes sújt, a továbbjutás nem forgott kockán. Térfélcserét követően még növelték előnyüket az alföldiek, majd következett a második büntető, amit szintén értékesítettek.

Ettől kezdve már erősen figyelni kellett a számtanra, hiszen még a hangosbeszélő is összekeverte a hetet a nyolccal. Mire meg javított, már kilencen állt a mutató a látogatók neve mellett. Szóval a végén mindenki tapsolt, a közönség nagykozári ágán az ajándék mérkőzés miatt, a kisvárdai drukkerek meg azért, mert jól szolgálta őket ki a csapatuk a továbbjutással. (P. P.)

TFSE–VASAS FC

BÁR A TFSE A XII. KERÜLETHEZ KÖTŐDIK, hazai mérkőzéseit a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem épülete mellett, a Csörsz utcában játssza, keretéből többen is összefüggésbe hozhatók Angyalfölddel. D’urso Giuliano, Földeák Levente, Papp Kristóf és Tóth Keve a Vasas utánpótlásában nevelkedett, Szmola Bálint a felnőttcsapatban is futballozott, Urbantsok Bálint is megfordult az akadémián, később a Vasas FC II-ben szerepelt. Rajczi Péter ugyan sohasem játszott a Vasasban, sok nagy csatát megélt ellene, a korábbi válogatott és NB I-es gólkirály csatárt a cserék közé nevezte Cérő Bálint vezetőedző.

Az ismerős arcokkal szemben jelentősen felforgatott Vasas állt fel. A Nyíregyháza elleni legutóbbi bajnoki kezdőcsapatból egyetlen játékos sem kapott helyet a tizenegyben, több alapember pedig pihenőt kapott. Tóth Milán, Urblík József, Kovácsréti Márk és Koszta Márk is hiányzott, így a kupamérkőzés lehetőséget adott azoknak, akik kevesebb játékperchez jutnak az élvonalban.

Ennek megfelelően kezdetben akadozott is az angyalföldi gépezet a Szőnyi úton, ahová a TFSE azért költözött át erre a mérkőzésre, mert saját pályáján aligha tudta volna vendégül látni a csaknem félezer szurkolót. A Budapest I. osztályban szereplő együttes érezhetően nem akarta tisztelettudó statisztaszerepben végigjátszani a kilencven percet: fiatalos lendülettel kezdett, bátran letámadta ellenfelét. A Vasas sokáig nem találta a ritmust, támadásai többnyire elakadtak – szurkolói, ha már szerintük a kedvenceik nem szolgálták ki őket, petárdázással szórakoztatták magukat.

A játékrész második felére azonban egyre inkább kidomborodott a két csapat közötti osztálykülönbség. Az angyalföldiek hosszabb ideig beszorították ellenfelüket, fokozatosan közelebb kerültek a vezetéshez, majd a 36. percben kialakították az első első ajtó-ablak helyzetüket, amelyet Horváth Rajmund váltott gólra.

A második félidőben még inkább uralta a meccset a Vasas, és az 55. percben Radó András góljával lezárta a meccset, szépen lőtte ki a jobb felső sarkot. Innentől kezdve már csak az volt a kérdés, mekkora különbséggel jut tovább a vendégcsapat, merthogy a TFSE legfeljebb a felezővonalig jutott el a labdával. A tetemes mezőnyfölény ellenére sokáig úgy tűnt, az angyalföldiek mindössze két góllal múlják felül alacsonyabb osztályú ellenfelüket, ám Pethő Bence a hajrában még egyszer bevette Szmola Bence kapuját. Csakhogy ezzel nem volt vége: Forrai Zoltán megszerezte a szépítést jelentő gólt, ami talán még a vendégszurkolók elismerését is kivívta, lelkesen küzdött ugyanis a BLSZ I-es csapat.

A TFSE tehát a Fadd és az NB III-as Siófok búcsúztatása után elköszönt a Magyar Kupa küzdelmeitől, míg a Vasas várhatja, kit kap a nyolcaddöntőért rendezendő párharcban.

„Tipikus kupameccs volt, amelyen kicsit akadozott a játékunk, de megérdemelten nyertünk – mondta lapunknak Radó András. – Lehetett volna nagyobb a különbség, magabiztosan jutottunk tovább. Örülök, hogy gólt szereztem és gólpasszt adtam, de a továbbjutás volt a lényeg. Megvan a Magyar Kupa varázsa, ezúttal is jó volt pályára lépni. Szeretnénk sokáig jutni, sportemberként azért indulunk el, hogy megnyerjük, ami persze nem egyszerű feladat.” (BORSOS LÁSZLÓ)

DVTK–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR

Öt nap telt el a két csapat egymás elleni mérkőzése, bajnokija óta, és ismét egymás ellen játszott a Videoton FC Fehérvár és a DVTK, ezúttal Diósgyőrben. A Magyar Kupában a 32 közé jutásért küzdött a két fél azután, hogy a hétfői székesfehérvári NB II-es meccset a hazaiak nyerték 2–1-re. A két összecsapás közötti néhány napban történt változás: a DVTK új vezetőedzővel készült a mostani mérkőzésre, kedden Feczkó Tamás vette át az együttes irányítását. A szakvezető a 49. születésnapján tért vissza a piros-fehérekhez, azok után, hogy 2019. szeptember 4-től 2020. december 8-ig 44 tétmeccsen, 39 NB I-es bajnokin és 5 kupameccsen irányította a DVTK-t. A tanári diplomával rendelkező futballedző első diósgyőri etapját győzelemmel kezdte, a DVTK vezetői és szurkolói hasonló újraindításban reménykedtek.

A Diósgyőr hétfői kezdőcsapatát négy helyen változtatta meg az új szakvezető, a kapuban Megyeri Gábor kapott bizalmat, a hátsó alakzatban, a három belső védő egyike a múlt héten szerződtetett Szekszárdi Milán volt, támadóként pedig Babinszky Bence és Gálfi Norbert jutott szóhoz.

A fehérváriak vezetőedzője, Pető Tamás ettől jóval tovább ment: kilenc (!) hétfői kezdőjátékosát ültette kispadra, illetve hagyta ki a keretből, csak Derekas Zoltán és Kurdics Levente maradt meg hírmondónak a bajnokiról.

A meccset, a továbbjutást tulajdonképpen az első félidőben eldöntötte a DVTK. A 20 éves Galántai Tamás, aki hétfőn is betalált a fehérváriak kapujába, a kupamérkőzésen fejjel és lábbal is eredményes volt, két gólja között Babinszky Bence iratkozott fel a gólszerzők közé.

A második félidőre annyi új játékost vetett be a fehérvári vezetőedző, ahány gólt addig kaptak, majd miután jött a negyedik, Babinszky Bence is elérte a duplát, még egy változtatást hajtott végre. A kapott gól ellenére a meccs második felében, a cseréknek köszönhetően jobban játszott a Videoton FC Fehérvár, de ez csak a szépítésre volt elegendő. Összességében a Diósgyőr teljesen megérdemelten jutott tovább, mert a szélről a kapu elé küldött labdákban is jobb volt.

Érdekesség, hogy a DVTK a 2026-os évben, hazai környezetben először (!) nyert tétmérkőzést. (BERECZ CSABA)

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

A Kispest-Honvéd a triplázó Somogyi Tamás vezetésével hét gólt rámolt be az ugyancsak negyedosztályú Baja kapujába, míg a Nyíregyháza a harmadosztályú Majos otthonában győzött 8–1-re. Az NB II élén álló Soroksár a zalai Hévízen aratott kiütéses sikert. A Kecskemét kilencgólos meccsen nyert Tatabányán, a Kaposvár Hatvanban diadalmaskodott, míg az NB II-es Szeged Iváncsán jutott el 4–0-ig.

Az egyetlen komolyabb meglepetés Monoron született, ahol az NB III-ban érdekelt hazaiak tizenegyesekkel búcsúztatták a másodosztályú Nagykanizsát. A Szombathelyi Haladás a Tiszafüredet verte odahaza 4–0-ra. Nem botlott az MTK sem, a fővárosiak Mezőkövesden nyertek 2–0-ra, a gólokat Komáromi György és Szuhodovszki Soma jegyezte.

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Gödöllői SK (NB III)–Debreceni VSC 2–3 (0–2)

Gödöllő, Szűcs Lajos Sportcentrum, 900 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Szert Balázs, Balla Levente)

GÖDÖLLŐ: Tóth B. – Balogh B. (Balog K., 59.), Béres M., Abért, Hevesi, László G. – Péter T. (Tóth B., a szünetben) – Hankó, Egervári M. (Dolhai, 59.), Nagy Z. – Mertse (Huber, 67.). Vezetőedző: Sipeki István

DVSC: Erdélyi B. – Tercza, Szakál, Batik, Keller – Boskovic (Baldoni, a szünetben), Patai (Samper, 59.) – Egri I., Myrtaj, Dénes V. (Janneh, a szünetben) – Adinany (Szendrei Á., 69.). Vezetőedző: Gert Remmel

Gólszerző: Mertse (55.), Balog K. (68.), ill. Egri (19.), Tercza (36.), Szendrei Á. (90.)

MESTERMÉRLEG

Sipeki István: – Két célunk volt: az egyik, hogy játékunkkal örömet szerezzünk a szurkolóknak, továbbá megnehezítsük a Loki dolgát – mindkettő sikerült. Sokat dolgoztunk, védekezésben koncentráltak voltunk, ennek ellenére az első félidőben két kihagyásunkat büntette az ellenfél. Tudtuk a szünetben, hogy lesz még lehetőségünk, ha bátrabban futballozunk, s büszke vagyok a fiúkra, hiszen kétgólos hátrányból sikerült visszajönnünk.

Gert Remmel: – Az egyetlen dolog, aminek örülök, hogy a múlt heti négy gól után ma hármat szereztünk, de azt a jövőben nem engedhetjük meg magunknak, hogy kétgólos előnyben ennyire visszaessen a játékunk. Szenvedés lett a meccsből, nem élveztük eléggé a futballt, ezért stabilizálni kell a szervezettségünket.

Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Paksi FC 1–2 (1–1)

Kazincbarcika, 762 néző. Vezette: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Bán Kristóf)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Veprik (Rácz, a szünetben), Nagy Zs., Koljada, Nyíri – Ferencsik, Szőke (Jazsik, 83.), Palincsár (Trencsényi, 61.), Varjas (Kártik, 61.), Schuszter (Hudák, a szünetben) – Gresó.

Vezetőedző: Kuttor Attila

PAKS: Gyetván – Silye, Debreceni, Belényesi, Lenzsér (Horváth K., 59.) – Windecker – Simut, Vécsei, Balogh (Wiesner, 86.) – Hahn (Papp K., 73.), Tóth B. (Szalai J., 59.)

Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Palincsár (1–0) az 1., Hahn (1–1) a 37., Silye (1–2) a 60. percben

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila: – Jó mérkőzésen reális eredmény született. Reméljük, ha az NB II-ben is ilyen teljesítményt nyújtunk, annak meglesz az eredménye.

Bognár György: – Jót tett nekünk az első percben kapott gól, mert elkezdett pörögni a csapat, s jó ritmusban játszottunk. Ugyanakkor sok helyzetet kihagytunk, két-három gól benne maradt a meccsben.

Nagykozár KSE (Baranya I.)–Kisvárda Master Good 0–9 (0–4)

NAGYKOZÁR, 1100 néző. Vezette: Molnár Attila (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)

NAGYKOZÁR: János (Óbert, 80.) – Kása, Policsek, Sziládi, Kaszás – Szentes (Szabó A., 58.), Szaniszló (Horváth Dominik, 72.,), Horváth Dániel (Balboaca, 72.), Kiss K. – Juhász (Csiszár, 58.), Duraku

Vezetőedző: Schweitzer Norbert

KISVÁRDA: Kovács M. (Papp Zs., 65.) – Osztrovka, Tenkács, Szerbecsics, Körmendi – Szőr (Terziohlo, a szünetben), Nurijev (Soltész I. a szünetben), Youga – Mesanovics (Ésik 73.), Bíró B. (Szikszai, 65.) Novotny

Vezetőedző: Supka Attila

Gólszerző: Mesanovics (0–1, 11-esből) a 17., Mesanovics (0–2) a 19., Bíró M. (0–3) a 36., Szerbesics (0–4) a 44., Terziohlo (0–5) a 49., Novotny (0–6, 11-esből) az 57., Youga (0–7) a 60., Ésik (0–8) a 76, Soltész I. (0–9) a 84. percben

MESTERMÉRLEG

Schweitzer Norbert: – Hatalmas céljaink nem lehettek a mai mérkőzésen. Örülök, hogy sikerült idehoznunk egy NB I-es csapatot. Ezen kívül igyekeztünk megúszni tíz alatt a kapott gólokat, ami legalább sikerült.

Supka Attila: – Az ellenfél mindent megtett, hogy a lehető legkevesebb bekapott találattal tudja le a találkozót. Igyekeztünk bizonyítani, hogy más osztályban játszunk, nem is érdemtelenül. Nem tudom meddig jutunk a kupában, de ma tettünk egy sikeres lépést.

ReBase Majosi SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC 1–8

TFSE-Tent Team (BLSZ I.)–Vasas FC 1–3 (0–1)

Szőnyi út, 400 néző. Vezette: Juhász Bálint (Aradi József, Szabó Dániel)

TFSE: Szmola – Kiri, Papp K., Erdős – Tarjáni (Forrai, a szünetben), Tóth K., D'urso (Kolozsváry, 76.), Juhász B. – Horváth B. (Farkas A., 58.), Dragóner F. (Horváth T., 67.) – Földi (Rajczi, 58.)

Vezetőedző: Céró Bálint

VASAS: Uram – Girsik A., Baráth, Otigba, Hej – Horváth R. (Molnár Cs., 61.), Cseke (Ottucsák, 76.), Banó-Szabó (Mezei, 61.), Radó (Barkóczi, 61.) – Pethő B., Pálinkás (Kovács P., 69.)

Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Horváth R. (0–1) a 36., Radó (0–2) az 55., Pethő (0–3) a 86., Forrai (1–3) a 89. percben

MESTERMÉRLEG

Céró Bálint: – Büszke vagyok a fiúkra. Próbálhattunk volna úgy eredményt elérni, hogy megszálljuk a kapunk előterét, aztán hátha egyszer elszaladunk és valahogy betalálunk, de mi nem arra apellálunk, hogy elrontsuk az ellenfél játékát. Az első húsz-huszonöt percben voltak lehetőségeink, de utána fogyott az erőnk. Remélem, lesz még néhány ehhez hasonló nagy élményünk a srácokkal.

Erős Gábor: – A továbbjutást érő győzelmet Ferenczi István barátomnak és kollégámnak ajánlom, akinek a hajnali órákban elhunyt az édesapja. Többé-kevésbé elégedett voltam a csapattal, s dicséret illeti az ellenfelet, jól teljesített.

Diósgyőri VTK (NB II)–Videoton FC Fehérvár (NB II) 4–1 (3–0)

DIÓSGYŐR, 1569 NÉZŐ. Vezette: Berke Balázs (Tóth II. Vencel, Belicza Bence)

DIÓSGYŐR: Megyeri – Szatmári, Szekszárdi, Bárdos – Mucsányi (Révész, 85.), Galántai (Kovalenko, 78.), Bényei, Bokros – Molnár G. (Szabó B., 78.), Babinszky (Vass, 85.), Gálfi (Borvető, 65.)

Vezetőedző: Feczkó Tamás

SZÉKESFEHÉRVÁR: Kemenes – Hesz, Kelemen D., Dubecz – Menyhárt (Murka, a szünetben), Derekas, Kovács D. (Bedi, a szünetben), Kurdics (Kojnok, 65.) – Nagy D. (Bertók, 58.), Kovács E., Cipf (Nagy Z., a szünetben)

Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Galántai (1-0) a 10., Babinszky (2-0) a 25., Galántai (3-0) a 32., Babinszky (4-0) az 58., Kovács E. (4-1) a 67. percben

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – A fiúk egész héten jól és becsületesen dolgoztak, alázatos munka folyt az elmúlt 3-4 napban. Örülök, hogy jól működtek a taktikai elemek, és hogy ezek visszaköszöntek a pályán. Csak gratulálni tudok minden játékosomnak. Sajnálom azokat, akik nem tudtak pályára lépni, mert ők is mindent megtettek a sikerért, jól dolgoztak a héten.

Pető Tamás: – Felforgatott összeállításban játszottunk, és az első félidő katasztrofális volt. A második játékrészben cserékkel próbáltuk stabilizálni a csapatot, szerintem ez sikerült. A húzóemberek megmutatták, hogy miért ők játszanak, és nem azok, akikkel kezdtünk. Eljött a pillanat, amikor el kell gondolkozni azon, hogy milyen mély a keretünk, és mire vagyunk hivatottak. Próbáltunk olyanoknak lehetőséget adni, akik eddig kevesebbet játszottak, de ez rossz döntés volt.

Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Kispest-Honvéd FC 0–7

Iváncsa KSE (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 0–4

Harta SE (Bács-Kiskun I.)–Bicskei TE (NB III) 0–1

Cigánd SE (NB III)–Meton-FC Dabas SE (NB III) 3–2 – hosszabbítás után

FC Hatvan (Heves I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III) 1–4

Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Kecskeméti TE (NB II) 4–5

Mátészalkai MTK (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II) 1–3

Monor SE (NB III)–FC Nagykanizsa (NB II) 1–1 – tizenegyesekkel 7–6

Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III) 2–4

Szolnoki MÁV FC (NB III)–Komáromi VSE (NB III) 3–1

Hévíz SK (Zala I.)–Soroksár SC (NB II) 1–6

Haladás FC (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III) 4–0

Pécsi MFC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II) 3–2

FC Ajka (NB II)–BVSC-Zugló (NB II) 2–2 – tizenegyesekkel 6–5

Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–MTK Budapest 0–2

Gyirmót FC Győr (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 1–0