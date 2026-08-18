Nemzeti Sportrádió

Szabó Bence csodagólja előtt dühöngött az edző

VAJDA GYÖRGYVAJDA GYÖRGY
2026.08.18. 07:41
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Passzolt, alábökött a labdának – lőtt? Az ajkai Szabó Bence félpályás gólja mindenkit „sokkolt” (Fotó: DVTK/Szabó Krisztián)
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NB II Ajka Szabó Bence labdarúgó NB II
Az Ajka szakvezetője, Gaál Bálint először azt hitte furcsa beadás készül, a labda ívét látva azonban már érzékelte, hogy Szabó Bence emlékezetes gólt szerez.

Ritkán látható megmozdulással szerzett vezetést szombaton az FC Ajka a Diósgyőri VTK elleni idegenbeli NB II-es mérkőzés (1–1) első félidejének hosszabbításában. Szabó Bence, a vendégek támadója ötven méterről lőtte a labdát a hazaiak kapujába, amelyet a Ferencvárostól érkező és új együttesében először szereplő Gróf Dávid őrzött. Egészen biztos, hogy erre a találkozóra ő is sokáig emlékszik majd…

 „Pályafutásom során nem először szereztem távolról gólt, az utánpótlásban futballozva többször is sikerült, felnőtt, profi játékosként viszont ez volt az első – mondta lapunknak a 28 éves csatár. – Jobbról Németh Eriktől kaptam a labdát, a középkörben, pontosan a felezővonalon vettem át, majd felnézve láttam, hol helyezkedik Gróf Dávid, s ballal egyből a kapura íveltem. Az ellenfél labdarúgói, a nézők és a társaim is alig hittek a szemüknek.”  

 

A diósgyőri stadion játéktere az UEFA előírásának megfelelően 105 méter hosszú, így a felvételt látva kiszámítható, milyen távolságról talált a kapuba a nyáron Csákvárról igazolt Szabó Bence. S bár sokan kapushibának tartják a gólt, Gróf Dávid ott helyezkedett, ahol ilyen esetekben a mai modern futballban kell.

„Jó meccset játszottunk, bizonyos időszakokban mindkét együttesnek sikerült nyomást gyakorolnia ellenfelére, azt viszont sajnálom, hogy csak egy pontot ért a lövésem, még ha összességében igazságos eredmény is született. Kellemes volt az utunk hazafelé, a gól miatt amúgy is jól aludtam, de nem a Puskás-díjjal álmodtam. Tudom, hogy a társaim valamiféle ünneplésben reménykednek, ígérhetem, nem marad el a meghívás.”  

Gaál Bálint, a bajnokságban egyelőre veretlen és a következő fordulóban az újonc Nagykanizsát fogadó FC Ajka edzője a lövés előtti pillanatban arra gondolt, hogy mivel a tréningeken a mélységi indításokat gyakorolták, játékosa bizonyára jobbra vagy balra passzol: „Amikor észleltem, mire készül Szabó Bence, hirtelen mérges lettem, de amikor már láttam a labda ívét, tudtam, hogy ebből csodagól lesz.” 

NB II
5. FORDULÓ
Augusztus 22., szombat
17.30: FC Ajka–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
17.30: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.30: Tiszakécskei LC–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!
17.30: BVSC-Zugló–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.30: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.30: Gyirmót FC Győr–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
Augusztus 23., vasárnap
17.30: Soroksár SC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
17.30: Aqvital FC Csákvár–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n! 

 

 

NB II Ajka Szabó Bence labdarúgó NB II
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