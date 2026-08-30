A Soroksár kitömte a Csákvárt, a Karcag fordított Videoton ellen – ez történt vasárnap az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 6–0 (3–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Soroksár, Szamosi Mihály Sporttelep, 500 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Dobos Dávid)

SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Köböl, Vattay (Lukács L., 57.) – Szabó Sz. (Halmai, 64.), Kuznyecov (Gólik, 64.), Bagi (Rónaszéki, 69.) – Lovrencsics B. (Bencze, 57.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz M., Schmidtka (Ásványi, a szünetben), Helembai – Komlósi – Mészáros D. (Dencinger, a szünetben), Sipos Z. (Bán, 61.) – Somfalvi (Benkő, a szünetben), Zahorán (Kancsij, 77.), Pesti. Vezetőedző: Berndt András

Gólszerző: Kuznyecov (4.), Bagi (15., 53.), Lovrencsics B. (18.), Horváth K. (61.), Halmai (77.)

MESTERMÉRLEG

Kovolovszky Gábor: – Maradéktalanul elégedett voltam – tizenöt perc kivételével… Extra módon kezdte a csapat a mérkőzést, hiszen negyedóra alatt szerzett három gólt. Nekünk minden összejött, az ellenfélnek viszont semmi.

Berndt András: – El kell felejteni ezt a mérkőzést. A szezon leggyengébb teljesítményét nyújtottuk.

SZENTLŐRINC–FC AJKA 0–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 200 néző. Vezette: Molnár Attila (Király Zsolt, Tóth Csaba János)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac (Czérna, 70.), Poór, Milovanovics, Kiss-Szemán – Szolgai (Harsányi, 78.), Máté Cs. (Kun B., 61.) – Varga B. (Gruber R., 78.), Galambos J. (Pálfalvi, 61.), Sámson – Rideg. Vezetőedző: Nikházi Márk

AJKA: Simon B. – Papp Máté (Szarka, 64.), Tar, Bacsa B., Tóth G. – Németh E., Mohos (Doncsecz, 55.) – Szabó B., Csizmadia (Papp Milán, 82.), Artner – Pintér F. (Csóka Dominik, 82.). Vezetőedző: Artner Tamás

Gólszerző: Szabó B. (8.)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Agresszivitásban fölénk kerekedtek az ajkaiak, nagyobb baj, hogy futballban is. Megérdemelték a sikert a vendégek, az akarati tényezőkben fejlődnünk kell.

Gaál Bálint: – Megérdemelten nyertünk. Az ellenfélnek is voltak helyzetei, de a meggyőző játékunk három pontot ért.

KARCAGI SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 900 néző. Vezette: Katona Balázs (Topálszki Szabin, Bán Kristóf Patrik)

KARCAG: Gergely – Kovalovszki, Mona, Szekszárdi T., László D. – Egri, Györgye, Szűcs K., Girsik Á. (Fekete O., 77.) – Halácsi (Győri Á., 73.), Könyves. Vezetőedző: Varga Attila

VIDEOTON: Hársfalvi – Murka, Balázs T., Spandler, Zsótér – Derekas (Hesz, a szünetben), Nagy D. (Kovács D., 83.), Bedi B. – Kelemen D., Ekbauer (Kovács E., 58.) – Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Egri (76.), Könyves (90+2. – 11-esből), ill. Németh D. (73.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Az első félidő nézhetetlen volt, a csapatok inkább csak küzdöttek, a második játékrészben azonban feljavult a játék. A Vidit legyőzni mindig nagy fegyvertény. A csapat hozzáállása dicsérendő, voltak ugyan holtpontjaink, de azt hiszem, hogy az a csapat, amely egygólos hátrányból meg tudja fordítani a Videoton elleni mérkőzését, megérdemli a három pontot.

Pető Tamás: – Nem volt jó mérkőzés, küzdős meccs volt, inkább a mezőnyben folyt a játék. Talán nekünk több lehetőségünk volt, meg is szereztük a vezetést, de alig pár percre rá egyenlített az ellenfél. A vége pedig egészen elképesztő volt, hiszen már a negyedik mérkőzésünket veszítettük el a kilencvenedik perc után. Pláne úgy, hogy előtte nekünk volt ajtó-ablak ziccerünk. Le kell vonnunk a konzekvenciákat.

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC 1–2

Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló 0–2

Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 4–2

Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny 3–0

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)