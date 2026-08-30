A Vidi legyőzésével még mindig őrzi veretlenségét a Karcag

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

KARCAGI SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–1 (0–0)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 900 néző. Vezette: Katona Balázs (Topálszki Szabin, Bán Kristóf Patrik)

KARCAG: Gergely – Kovalovszki, Mona, Szekszárdi, László D. – Egri, Györgye, Szűcs K., Girsik (Fekete O., 77.) – Halácsi (Győri Á., 73.), Könyves. Vezetőedző: Varga Attila

VIDEOTON: Hársfalvi – Murka, Balázs T., Spandler, Zsótér – Derekas (Hesz, a szünetben), Nagy D. (Kovács D., 83.), Bedi B. – Kelemen D., Ekbauer (Kovács E., 58.) – Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Egri (76.), Könyves (90+2., –11-esből), ill. Németh D. (73.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Az első félidő az nézhetetlen volt, a csapatok inkább csak küzdöttek, a második játékrészben azonban feljavult a játék. A Vidit legyőzni mindig nagy fegyvertény. A csapat hozzáállása dicsérendő, voltak ugyan holtpontjaink, de azt hiszem, hogy az a csapat, amely egygólos hátrányból meg tudja fordítani a Videoton elleni mérkőzését, az megérdemli a három pontot.

Pető Tamás: – Nem volt egy jó mérkőzés, küzdős meccs volt, inkább a mezőnyben folyt a játék. Talán nekünk több lehetőségünk volt, meg is szereztük a vezetést, de alig pár percre rá egyenlített az ellenfél. A vége pedig egészen elképesztő volt, hiszen már a negyedik mérkőzésünket veszítettük el a kilencvenedik perc után. Pláne úgy, hogy előtte nekünk volt ajtó-ablak ziccerünk. Le kell vonnunk a konzekvenciákat.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőben inkább a küzdelem dominált a Karcag és a Videoton összecsapásán, ugyanis mindkét gárda óvatosan futballozott. A vendégek előtt Zsótér Donát révén adódott az első nagyobb lehetőség, míg a hazaiaknál Halácsi Mirkó fejese jelentett veszélyt. A Videoton a 36. percben gólt is szerzett, Németh Dániel azonban lesről talált be, így 0–0-s döntetlennel vonultak pihenőre a felek.

A második játékrész elején a házigazda fokozatosan átvette a kezdeményezést, a vezetést mégis a Videoton szerezte meg a 73. percben egy kapu előtti kavarodás után Németh Dániel használta ki a hazai védelem és a kapus bizonytalanságát. A Karcag azonban gyorsan reagált, három perccel később Girsik Áron előkészítése után Egri Imre egyenlített. A hajrában mindkét oldalon adódtak lehetőségek, majd a 90. percben Egri ismét főszereplő lett, miután megverte az emberét, aki szabálytalanul buktatta a tizenhatoson belül. A büntetőt Könyves Norbert magabiztosan értékesítette, így a Karcag 2–1-es győzelmet aratott a Videoton felett.

PERCRŐL PERCRE