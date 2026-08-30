Nemzeti Sportrádió

A Csákvár kiütésével megerősítette első helyét a Soroksár

PATAI GERGELYPATAI GERGELY
2026.08.30. 19:28
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A sárga mezes Soroksár ismét győzött hazai pályán (Archív fotó: Kovácsevics Dusán/Szentlőrinc)
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Csákvár NB II élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló Soroksár
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a Soroksár SC már húsz perc elteltével három góllal vezetett, és végül 6–0-ra győzött a Csákvár ellen, így őrzi első helyét a tabellán.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 6–0 (3–0)
Soroksár, Szamosi Mihály Sporttelep, 500 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Dobos Dávid)
SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Köböl, Vattay (Lukács L., 57.) – Szabó Sz. (Halmai, 64.), Kuznyecov (Gólik, 64.), Bagi (Rónaszéki, 69.) – Lovrencsics B. (Bencze, 57.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor
CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz M., Schmidtka (Ásványi, a szünetben), Helembai – Komlósi –  Mészáros D. (Dencinger, a szünetben), Sipos Z. (Bán, 61.) – Somfalvi (Benkő, a szünetben), Zahorán (Kancsij, 77.), Pesti. Vezetőedző: Berndt András
Gólszerző: Kuznyecov (4.), Bagi (15., 53.), Lovrencsics B. (18.), Horváth K. (61.), Halmai (77.)
MESTERMÉRLEG
Kovolovszky Gábor: – Maradéktalanul elégedett voltam – tizenöt perc kivételével… Extra módon kezdte a csapat a mérkőzést, hiszen negyedóra alatt szerzett három gólt. Nekünk minden összejött, az ellenfélnek viszont semmi.
Berndt András: – El kell felejteni ezt a mérkőzést. A szezon leggyengébb teljesítményét nyújtottuk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Futballünnep Soroksáron: a parádés rajt után meglehetősen sokan voltak kíváncsiak a listavezetőre a Csákvár ellen, már a kezdés előtt negyedórával megtelt a lelátó. A hazaiak semmit sem bíztak a véletlenre, Kuznyecov Dániel révén alig három perc elteltével megszerezték a vezetést (1–0). A folytatásban Köböl Krisztián villanásai következtek, aki előbb szabadrúgásból az oldalhálót zörgette meg, majd gólpasszt adott Bagi Ádámnak (2–0). És itt még nem volt vége, Köböl szögletből a születésnapos Lovrencsics Balázs fejére varázsolta a labdát, a Soroksár pedig az első ivószünetig eldöntötte a mérkőzést (3–0).

A szünetig a Csákvár is mutatott életjeleket, de összességében az történt a pályán, amit a hazaiak elterveztek – Korolovszky Gábor együttese kézben tartotta a találkozót. A cserék ráadásul új lendületet adtak a dél-pestieknek, gyors ellentámadás végén Bagi Ádám növelte a különbséget (4–0). Gól után gólpassz következett, Bagi Horváth Kevin elé tálalt jó ütemben, aki nagy erővel lőtt a keresztléc alá (5–0). A nagy kedvvel játszó Soroksárból Halmai Ádám vitte be a kegyelemdöfést, szintén kiszorított helyzetből köszönve be, majd a csapattársaival együtt ünnepelte a kiütéses győzelmet. 6–0

 

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Csákvár NB II élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló Soroksár
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