Nemzeti Sportrádió

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NB I: Puskás Akadémia–Ferencváros 2–2

Szabó bombája elegendő volt az Ajka győzelméhez Szentlőrincen

KVANDUK BENCEKVANDUK BENCE
2026.08.30. 19:20
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FABIANLACI.HUAz Ajka (zöldben) elvitte a három pontot Szentlőrincről (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
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NB II Ajka Szentőrinc élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a Szentlőrinc elszenvedte első hazai vereségét. Szabó Bence már a 8. percben megszerezte a meccs egyetlen gólját, habár azt is érdemes hozzátenni, hogy az 1–0-ra nyerő Ajka valószínűleg megúszott egy korai piros lapot.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–FC AJKA 0–1 (0–1)
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 200 néző. Vezette: Molnár Attila (Király Zsolt, Tóth Csaba János)
SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac (Czérna, 70.), Poór, Milovanovics, Kiss-Szemán – Szolgai (Harsányi, 78.), Máté Cs. (Kun B., 61.) – Varga B. (Gruber R., 78.), Galambos J. (Pálfalvi, 61.), Samson – Rideg. Vezetőedző: Nikházi Márk
AJKA: Simon B. – Papp Máté (Szarka, 64.), Tar, Bacsa B., Tóth G. – Németh E., Mohos (Doncsecz, 55.) – Szabó B., Csizmadia (Papp Milán, 82.), Artner – Pintér F. (Csóka Dominik, 82.). Vezetőedző: Artner Tamás
Gólszerző: Szabó B. (8.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Lüktetően kezdődött a Szentlőrinc és az Ajka összecsapása a 6. fordulóban. Már az első percekben is volt mindkét csapat előtt nagy gólszerzési lehetőség, és a 8. percben rezgett is a háló. A vendégek támadója, Szabó Bence a magasra felpattanó labdát dropból, 25 méterről lőtte el, s az gyönyörű ívben, védhetetlenül hullott be a bal felsőbe. A gólt követően akár megnyugodhatott volna az Ajka, de a 15. percben nagyon közel állt ahhoz, hogy megfogyatkozzon létszámban. Csizmadia torokmagasságban talpalta le Varga Balázst. A játékvezetőnél sárga lapot ért az eset. Nem sokkal később pedig egy újabb kemény szabálytalanságért Tarnak is villant a sárga.

Küzdelmes mérkőzést nyert meg az Ajka (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)

A folytatásban már nyugodtabb volt a mérkőzés, de kevés igazán veszélyes helyzetet láthatott a közönség. Ugyan a Lőrincnek voltak lehetőségei az egyenlítésre, de a meccslabdát Artner hagyta ki, aki egyedül állt szemben Kostyákkal – belerúgta a labdát a hazai kapusba éles szögből. Az Ajka elvitte a pontokat a piros-feketéktől. 0–1

Rideg Bálint (balra) nem tudott betalálni előző csapata kapujába (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)

 

 

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NB II Ajka Szentőrinc élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló
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