A szünet után beindult a kövesdi henger, sorozatban harmadszor győzött Máté Péter csapata

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–GYIRMÓT FC GYŐR 4–2 (0–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Jakab Árpád (László István Sándor, Juhász Bálint)

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Csörgő V., Keresztes B., Vajda S. (Csirmaz, 76.) – Ottucsák (Rab, 76.), Zachán, Silling (Lőrinczy, 63.) – Mamusits, Kovács P. (Hajdú R., 63.), Vörös (Csomós, 83.). Vezetőedző: Máté Péter

GYIRMÓT: Kecskés – Csorba (Lengyel, 81.), Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Kiss N. – Miknyóczki (Tollár, 59.), Madarász M. (Rácz B., 59.), Németh T., Szabó M. (Iván A., 59.) – Vasvári. Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerző: Ottucsák (54.), Kovács P. (55.), Zachán (67.), Lőrinczy (75. – 11-esből), ill. Vasvári (86.), Kiss N. (90+2.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Nehezen találtuk a ritmust, lassabban járattuk a labdát, de kontrolláltuk a meccset, már az első félidőben vezetést szerezhettünk volna. A második játékrészben rákapcsolt a csapat, szépségdíjas gólokat szerzett, picit fájó, hogy a végét nem sikerült lehozni kapott gól nélkül.

Weitner Ádám: – A második félidőben a gól után ötperces rövidzárlatunk volt, és ez döntőnek bizonyult. Ment előre a csapat, nem adta fel, ilyenkor benne van, hogy további gólokat szerez az ellenfél. Nem bírunk el ennyi egyéni hibát, ezen változtatni kell.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Mezőkövesd Zsóry FC és a Gyirmót FC Győr meccse előtt a tabellára nézve a vendégek tűntek esélyesebbnek, azonban a pillanatnyi forma inkább a borsodiaknak kedvezett, elvégre a mezőkövesdiek két győzelemmel, a gyirmótiak hazai pályán elszenvedett súlyos vereséggel hangoltak a 6. fordulóra. Weitner Ádám dolgát az is nehezítette, hogy a kezdő sípszó előtt kevéssel változtatni kényszerült kezdőcsapatán, az ötgólos Novák Csanád megsérült, a helyén Vasvári Zoltán futhatott ki a mezőkövesdi Városi Stadion gyepére.

Az első félidő mindemellett kiegyenlített játékot hozott, mindkét kapu előtt egy-egy kisebb helyzetet jegyezhettünk fel. Mamusits Patrik és Vasvári voltak a legközelebb ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést csapatuknak, ám gól nélkül jutottunk el a szünetig.

A második játékrészt a Kövesd kezdte jobban, aminek tíz perc után kézzelfogható eredménye is lett: Ottucsák György remekül kivitelezett szabadrúgásból megszerezte a vezetést (1–0), sőt, egy percen belül Kovács Patrik pompás átlövéssel meg is duplázta az előnyt (2–0). A 67. percben Zachán Péter is szépségdíjas lövést helyezett a gyirmóti kapu bal alsó sarkába (3–0), szűk tíz perccel később pedig a kegyelemdöfést Lőrinczy Attila eredményes tizenegyese jelentette (4–0).

A Gyirmót így sem adta fel, az utolsó percekben Vasvári szintén szépen kivitelezett lapos lövésével szépített (4–1), majd közvetlenül a lefújás előtt szögletet követően Kiss Norbert fejes gólja állította be a végeredményt (4–2).

A Mezőkövesd jó iramú, színvonalú, szép gólokkal tarkított mérkőzésen megérdemelten győzött, a Gyirmót hajrában elért szépítő góljai pedig igazságosabbá tették a végeredményt.