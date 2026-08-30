Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kisvárda–ETO 1–1

NB II: Szentlőrinc–FC Ajka

KVANDUK BENCEKVANDUK BENCE
2026.08.30. 17:20
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Ha a fehér mezes Szentlőrinc legyőzi az Ajkát, megelőzi a tabellán (Archív fotó: Kovács Dusán6Szentlőrinc)
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NB II Ajka Szentőrinc élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a hetedik helyezett Szentlőrinc az egy ponttal és egy hellyel előtte álló FC Ajkát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–FC AJKA 0–1 – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 200 néző. Vezeti: Molnár Attila (Király Zsolt, Tóth Csaba János)
SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac, Poór, Milovanovics, Kiss-Szemán – Szolgai, Máté Cs. – Varga B., Galambos J., Samson – Rideg. Vezetőedző: Nikházi Márk
AJKA: Simon B. – Papp M., Tar, Bacsa, Tóth G. – Németh E., Mohos – Szabó B., Artner, Csizmadia – Pintér F. Vezetőedző: Artner Tamás
Gólszerző: Szabó B. (8.)

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Köszöntjük kedves olvasóinkat, kövessék élő közvetítésünket. Meglátjuk, mire megy az első vereségét a múlt héten elszenvedő Szentlőrinc a négy meccse után még veretlen Ajka ellen. 

 

NB II Ajka Szentőrinc élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló
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