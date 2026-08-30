NB II: Szentlőrinc–FC Ajka
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a hetedik helyezett Szentlőrinc az egy ponttal és egy hellyel előtte álló FC Ajkát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–FC AJKA 0–1 – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 200 néző. Vezeti: Molnár Attila (Király Zsolt, Tóth Csaba János)
SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac, Poór, Milovanovics, Kiss-Szemán – Szolgai, Máté Cs. – Varga B., Galambos J., Samson – Rideg. Vezetőedző: Nikházi Márk
AJKA: Simon B. – Papp M., Tar, Bacsa, Tóth G. – Németh E., Mohos – Szabó B., Artner, Csizmadia – Pintér F. Vezetőedző: Artner Tamás
Gólszerző: Szabó B. (8.)
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