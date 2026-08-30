NB II: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

KARCAGI SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–0 – ÉLŐ!

Karcag, Liget úti Sportcentrum, x néző. Vezeti: Katona Balázs (Topálszki Szabin, Bán Kristóf Patrik)

KARCAG: Gergely – Kovalovszki, Mona, Szekszárdi, László D. – Egri, Györgye, Szűcs K., Girsik – Halácsi, Könyves. Vezetőedző: Varga Attila

VIDEOTON: Hársfalvi – Murka, Balázs T., Spandler, Zsótér – Derekas, Nagy D., Bedi B. – Kelemen D., Ekbauer – Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás





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