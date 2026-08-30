NB II: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a nyolcadik Karcagi SC az egy hellyel és egy ponttal mögötte állóVideoton FC Fehérvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
KARCAGI SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–0 – ÉLŐ!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, x néző. Vezeti: Katona Balázs (Topálszki Szabin, Bán Kristóf Patrik)
KARCAG: Gergely – Kovalovszki, Mona, Szekszárdi, László D. – Egri, Györgye, Szűcs K., Girsik – Halácsi, Könyves. Vezetőedző: Varga Attila
VIDEOTON: Hársfalvi – Murka, Balázs T., Spandler, Zsótér – Derekas, Nagy D., Bedi B. – Kelemen D., Ekbauer – Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás
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