Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kisvárda–ETO 1–1

NB II: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár

MIHÁLY NORBERTMIHÁLY NORBERT
2026.08.30. 17:21
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Ha a Karcag nyer, négy ponttal eltávolodik a Fehérvártól (Archív fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)
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NB II Fehérvár Vidi Karcag élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló Videoton
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a nyolcadik Karcagi SC az egy hellyel és egy ponttal mögötte állóVideoton FC Fehérvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
KARCAGI SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–0 – ÉLŐ!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, x néző. Vezeti: Katona Balázs (Topálszki Szabin, Bán Kristóf Patrik)
KARCAG: Gergely – Kovalovszki, Mona, Szekszárdi, László D. – Egri, Györgye, Szűcs K., Girsik – Halácsi, Könyves. Vezetőedző: Varga Attila 
VIDEOTON: Hársfalvi – Murka, Balázs T., Spandler, Zsótér – Derekas, Nagy D., Bedi B. – Kelemen D., Ekbauer – Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás

 

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NB II Fehérvár Vidi Karcag élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló Videoton
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