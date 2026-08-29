Nemzeti Sportrádió

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NB I: Újpest–Vasas 0–0

A pont nélküli Kozármisleny ellen folytatta remeklését a Kecskemét

NYITRAY ANDRÁSNYITRAY ANDRÁS
2026.08.29. 19:18
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A Kozármisleny ellen sorozatban negyedik meccsét nyerte meg a lila mezes Kecskemét (Fotó: Réti Attila/KTE)
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NB II KTE Kecskemét élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 6. forduló
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a Kecskemét a sereghajtó Kozármislenyt fogadta. A hazaiak végig nyomtak, és a második félidőben gólokra is váltották a helyzeteiket, így a baranyaiak ismét pont nélkül maradtak (3–0).

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 3–0 (0–0)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1200 néző. Vezette: Sipos Tamás (Sinkovics Dániel, Halmai Kristóf) 
KTE: Ruisz – Szépe, Gajág (Szilágyi Z., 72.), Szűcs Sz. – Berki (Eördögh, a szünetben), Haris, Nyári (Kovács B., 56.), Göblyös – Szabó B., Beke (Farkas B., 72.) – Németh B. (Bolyki, 56.). Vezetőedző: Tímár Krisztián 
KOZÁRMISLENY: Lékai – Laveczky (Csucsánszky, a szünetben), Vajda R., Dóra D., Turi – Gellér, Herczeg B. (Stumpf, a szünetben) – Szűcs P. (Kirchner, 58.), Kocsis D., Vogyicska Balázs (Bene, a szünetben) – Zamostny (Debreceni Z., 82.). Vezetőedző: Márton Gábor
Gólszerző: Turi (57. – öngól), Bolyki (58., 90+1.)
Kiállítva: Dóra D. (64.)

Haris Attiláék (lilában) továbbra is jó sorozatban (Fotó: Réti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Kecskemét az első percektől kezdve nyomott hazai pályán, és az első húsz percben több hatalmas helyzetet is kidolgozott, de ezeket nem tudta értékesítni. A Kozármisleny stabilan visszazárt, kontráiban kevés veszély volt, így gól nem született az első félidőben. A fordulás után a KTE két perc alatt lerendezte a meccset, előbb Turi Tamás öngólja következett, majd Bolyki Andor értékesítette a helyzetét. Az ezután Dóra Donát kiállítása miatt megfogyatkozó Kozármisleny innen már nem tudott visszajönni. A hosszabbításban Bolyki Andor második góljával alakult ki a 3–0-s végeredmény – zsinórban negyedszer nyert a Kecskemét, a sereghajtónak még mindig nincs pontja.

Egyre mélyebb gödörben a fehér mezes Kozármisleny (Fotó: Réti Attila/KTE)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három meccsét megnyerő Kecskemét a mezőny egyetlen nullapontos csapata, a Kozármisleny ellen.

 

NB II KTE Kecskemét élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 6. forduló
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