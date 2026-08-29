A pont nélküli Kozármisleny ellen folytatta remeklését a Kecskemét

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 3–0 (0–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1200 néző. Vezette: Sipos Tamás (Sinkovics Dániel, Halmai Kristóf)

KTE: Ruisz – Szépe, Gajág (Szilágyi Z., 72.), Szűcs Sz. – Berki (Eördögh, a szünetben), Haris, Nyári (Kovács B., 56.), Göblyös – Szabó B., Beke (Farkas B., 72.) – Németh B. (Bolyki, 56.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

KOZÁRMISLENY: Lékai – Laveczky (Csucsánszky, a szünetben), Vajda R., Dóra D., Turi – Gellér, Herczeg B. (Stumpf, a szünetben) – Szűcs P. (Kirchner, 58.), Kocsis D., Vogyicska Balázs (Bene, a szünetben) – Zamostny (Debreceni Z., 82.). Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerző: Turi (57. – öngól), Bolyki (58., 90+1.)

Kiállítva: Dóra D. (64.)

Haris Attiláék (lilában) továbbra is jó sorozatban (Fotó: Réti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Kecskemét az első percektől kezdve nyomott hazai pályán, és az első húsz percben több hatalmas helyzetet is kidolgozott, de ezeket nem tudta értékesítni. A Kozármisleny stabilan visszazárt, kontráiban kevés veszély volt, így gól nem született az első félidőben. A fordulás után a KTE két perc alatt lerendezte a meccset, előbb Turi Tamás öngólja következett, majd Bolyki Andor értékesítette a helyzetét. Az ezután Dóra Donát kiállítása miatt megfogyatkozó Kozármisleny innen már nem tudott visszajönni. A hosszabbításban Bolyki Andor második góljával alakult ki a 3–0-s végeredmény – zsinórban negyedszer nyert a Kecskemét, a sereghajtónak még mindig nincs pontja.

Egyre mélyebb gödörben a fehér mezes Kozármisleny (Fotó: Réti Attila/KTE)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három meccsét megnyerő Kecskemét a mezőny egyetlen nullapontos csapata, a Kozármisleny ellen.