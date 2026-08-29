Nemzeti Sportrádió

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NB I: Újpest–Vasas 0–0

Nem tudott javítani a DVTK, ezúttal otthon kapott ki

BERECZ CSABABERECZ CSABA
2026.08.29. 19:20
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Folytatódott a piros mezes DVTK rossz sorozata (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)
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DVTK NB II BVSC Diósgyőr élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló BVSC-Zugló
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a DVTK hazai pályán 2–0-ra kikapott az eddig nyeretlen BVSC-től.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–BVSC-ZUGLÓ 0–2 (0–1)
Miskolc, DVTK Stadion, 1000 néző. Vezette: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Szabó Dániel)
DVTK: Gróf – Szatmári (Babinszky, 76.), Tamás M., Bárdos – Szabó B. (Molnár G., 69.), Holdampf (Mucsányi Márk, 76.), Bényei, Bokros – Vass L. (Kiss L., 69.), Borvető, Krone (Galántai, 76.). Vezetőedző: Takács Péter
BVSC: Petroff – Kovács N. (Babós, 82.), Vinícius, Benkő-Bíró, Király Á. – Katona M., Ominger G. – Dénes A. (Farkas B., 82.), Csernik, Marosi (Igricz, 87.) – Bacsa P. (Lehoczky, 58.). Vezetőedző: Kincses Ádám
Gólszerző: Ominger G. (15.), Dénes A. (80.)

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DVTK NB II BVSC Diósgyőr élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló BVSC-Zugló
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