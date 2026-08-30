Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kisvárda–ETO 1–1

NB II: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár

PATAI GERGELYPATAI GERGELY
2026.08.30. 17:28
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A sárga mezes Soroksár mindössze két pontot vesztett öt forduló alatt (Archív (fotó: Kovács Dusán/Szentlőrinc)
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Csákvár NB II élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló Soroksár
A labdarúgó NB II 6. fordulójában az élen álló Soroksár SC a 13. helyezett Aqvital FC Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–0 – ÉLŐ
Soroksár, Szamosi Mihály Sporttelep. Vezeti: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Dobos Dávid)
SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Köböl, Vattay – Szabó Sz., Kuznyecov, Bagi – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor 
CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz M., Schmidtka, Helembai – Komlósi –  Mészáros D., Sipos Z. – Somfalvi, Zahorán, Pesti. Vezetőedző: Berndt András
Gólszerző: Kuznyecov (4.), Bagi (15.), Lovrencsics B. (18.)

 

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az eddig mindössze két pontot vesztő, élen álló Soroksár az előző két bajnokiját elvesztő, három pontos Csákvár ellen.

 

Csákvár NB II élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 6. forduló Soroksár
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