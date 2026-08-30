NB II: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–0 – ÉLŐ

Soroksár, Szamosi Mihály Sporttelep. Vezeti: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Dobos Dávid)

SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Köböl, Vattay – Szabó Sz., Kuznyecov, Bagi – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz M., Schmidtka, Helembai – Komlósi – Mészáros D., Sipos Z. – Somfalvi, Zahorán, Pesti. Vezetőedző: Berndt András

Gólszerző: Kuznyecov (4.), Bagi (15.), Lovrencsics B. (18.)





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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az eddig mindössze két pontot vesztő, élen álló Soroksár az előző két bajnokiját elvesztő, három pontos Csákvár ellen.