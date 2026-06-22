Újabb légiós távozott az NB II-es Diósgyőrtől

A 34 éves Alexander Vallejo a feljutást követően újjáépülő DVTK-ba érkezett 2023 nyarán, három éven keresztül összesen 83 bajnokin és 7 kupamérkőzésen viselte a DVTK mezét és négy gólt szerzett.

„Pályafutásom talán legjobb három évét zárom ma le, az élet nagy ajándéka, hogy ezt az időt itt tölthettem Diósgyőrben – búcsúzott a klubhonlapon 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲𝗷𝗼. – Úgy érkeztünk a családommal, hogy egyáltalán nem ismertük még az országot sem, nemhogy a várost, de szeretettel fogadtak, ami egy külföldi esetében mindig különösen jól esik. Most érthetően mindenki szomorú a kiesés miatt, de rengeteg szép emlékkel gazdagodtam. Időnként közönségszórakoztató játékot mutattunk, voltak sikeres időszakok, amikor még az európai kupaszereplés lehetősége is felsejlett, s persze a nyíregyházi győzelmeket sem fogom elfelejteni. Szerettem volna Diósgyőrben befejezni a labdarúgó-pályafutásomat és sajnálom, hogy ilyen helyzetben hagyom el a klubot, de most a távozás a helyes döntés, mert úgysem játszhatnék az NB II-re vonatkozó ajánlások miatt.”

A mai első edzésen egyébként többen „vendégként” vettek részt Takács Péter vezetőedző foglalkozásán, esetleges szerződtetésükről később születik döntés.

A diósgyőri akadémiáról társait követve a 18 éves Varga Marcel jelent meg a hét első edzésén. A fiatal balhátvéd az előző két idényben a DVTK II-ben játszott, s 27 mérkőzésen két gólt szerzett az NB III-ban.

A 21 éves Batai Tamás NB III-ban a DEAC színeiben az előző idényben 17 gólt szerzett. A középcsatár korábban a DVSC akadémiáján nevelkedett, majd az élvonalban 6 mérkőzésen lépett pályára, a DEAC előtt pedig a BVSC-ben szerepelt szintén kölcsönben.

A 26 esztendős Gálfi Zoltán az előző években Soroksáron szerepelt az NB II-ben, és szélső támadóként 60 mérkőzésen 18 gólt jegyzett.

A 18 éves középcsatár, Onder Kolen az előző idényben az MTK második csapatában szerepelt, míg a 25 éves jobbhátvéd, Varga Balázs az előző idényben Tiszaújvárosban játszott, azt megelőzően pedig a Karcagon futballozott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DVTK-NÁL

Érkezett: Babinszky Bence (Kozármisleny)

Távozott: Peter Ambrose (nigériai, FC Aberdeen, skót – kölcsönből vissza), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár – kölcsönből vissza, onnan Zalaegerszeg), Anderson Esiti (nigériai, ?), Jurek Gábor (MTK – kölcsön után végleg), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Sepsi OSK –Románia), Lamin Colley (Puskás Akadémia FC – kölcsönből vissza), Macsó Máté (DVSC), Pető Milán (Paksi FC – kölcsönből vissza), Ante Roguljic (horvát, Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Sajbán Máté (?), Ivan Saponjics (szerb, ?), Karlo Sentic (horvát, ?), Szamosi Ádám (Budapest Honvéd – kölcsön után végleg), 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲𝗷𝗼 (spanyol, ?)