NB II: soroksári távozók, BVSC-érkező; nem feleltek meg a diósgyőri próbajátékosok

A nyári átigazolási időszakban három olyan játékos búcsúzik a Soroksár SC-től, aki az elmúlt években meghatározó szerepet töltött be a csapatban.

Króner Martin 2022 nyarán érkezett a klubhoz, s védőként négy éven át volt az együttes egyik biztos pontja. Soroksári pályafutása során 97 mérkőzésen lépett pályára, ezeken három gólt szerzett. Németh Erik 2023 januárjában csatlakozott a klubhoz, ahol középpályásként, valamint védőként is megbízható teljesítményt nyújtott. A sárga-fekete mezben 77 alkalommal szerepelt, ezeken két gólt szerzett. Gálfi Norbert 2023 nyarán érkezett a Soroksár SC-hez, és rövid idő alatt meghatározó játékossá vált. A támadó 66 mérkőzésen 21 gólt ért el.

A Soroksár viszont azt is bejelentette, hogy Lovrencsics Balázs, Kékesi Alexander, Köböl Krisztián és Vass Ádám a 2026–2027-es idényben is a Soroksár SC játékosa lesz – közülük a 34 éves Lovrencsics játszotta eddig a legtöbb meccset, 291 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 131 gólt szerzett.

A BVSC pedig ma bejelentette az FC Ajkától érkező Kovács Nikolasz szerződtetését, sőt, a jobb oldali szárnyvédő új játékosként a kezdőcsapatban kapott helyett a Majosi SE elleni mai felkészülési találkozón. Kovács utánpótlás-játékosként megfordult a Ferencváros és az MTK csapatánál is, kiteljesedni mégis a Budapest Honvéd színeiben tudott. A piros-feketéknél mutatkozott be az élvonalban, ezt követte néhány év, amikor a Balmazújváros és az Ajka együttesében játszott kölcsönben kispesti futballistaként, majd az NB I-es Paks csapott le rá. Innen aztán ismét Ajkára vezetett az útja, ahol két évet töltött el.

„Szerencsésen alakult, hogy a BVSC szeretett volna átigazolni és én is örültem a megkeresésnek – mondta a klubhonlapon. – A klub egyértelművé tette, hogy velem képzeli a folytatást és ez a bizalom már az első beszélgetések során érződött. Utánpótlás-játékosként támadó voltam és később lettem jobbhátvéd. Ez a pozíció is átalakult a modern futballban, olyan típusú játékos vagyok, aki szereti, ha nála van a labda, szeretek besegíteni a támadások szervezésében. A legnagyobb erősségeim a beadások, a kreatív gondolkodás és a fejjáték.”

A klub azt is bejelentette, hogy Paulo Vinícius, Bacsa Patrik, Benkő-Bíró Norbert, Csernik Kornél, Duló Botond, Katona Máté, Király Ákos, Lehoczky Roland, Petroff Zsombor, Vérten Milán, Werderitsch Milán, Anistratenko Ivan és a korábban távozónak tekintett Farkas Balázs Kesző is a következő idényben a BVSC-t erősíti.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

BVSC-Zugló–Majosi SE (NB III) 2–0 (2–0)

Gólszerző: Vérten, Farkas B.

A DVTK-val kapcsolatos hír pedig az, hogy a szakmai stáb megköszönte az ezen a héten az edzéseken elvégzett munkát a próbázóktól, egyúttal elköszönt Batai Tamástól, Onder Kolentől és Varga Balázstól.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezett: Kovács Nikolasz (FC Ajka), Törőcsik Péter (MTK Budapest – kölcsön után végleg)

Távozott: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: –

Távozott: Gálfi Norbert (?), Korozmán Kevin (visszavonult), Króner Martin (?), Németh Erik (?)