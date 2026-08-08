Korai gól döntött, a Tiszakécske legyőzte a több helyzetet is elhibázó Mezőkövesdet

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–0 (1–0)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Sipos Tamás (Aradi József, Végh Márton)

TISZAKÉCSKE: Esery – Sós, Balla D., Polgár, Heil – Varga J., Lucas – Pataki B. (Zámbó, 75.), Horváth E. (Wirth, 56.), Bódi (Milicz, 90+2.) – M. Ramos (Kócs-Washburn, 75.). Vezetőedző: Pintér Csaba

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Csörgő V., Keresztes B. (Varjas Z., 84.), Vajda S. – Rab Bence (Silling, 67.), Perpék (Ottucsák, a szünetben) – Vörös, Pintér Á. (Zachán, a szünetben), Mamusits (Hajdú R., 67.) – Keresztes Z. Vezetőedző: Máté Péter

Gólszerző: Pataki B. (10.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – A találkozó hajrájában hamarabb is lezárhattuk volna meccset. Két ellentétes félidő után, ha némi szerencsével is, de megérdemelt győzelmet arattunk.

Máté Péter: – Sajnos rossz döntéseket hoztunk a kapu előtt, ebben javulnunk kell. Nem tudom elmarasztalni a játékosaimat, fájó ez a vereség.

Ezt a párharcot a Mezőkövesd nyerte, de a mérkőzést nem (Fotó: Tóth Péter/Mezőkövesd Zsóry FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Mindössze harmadszor találkozott egymással másodosztályú mérkőzésen a Tiszakécskei LC és a Mezőkövesd Zsóry FC. A házigazda kécskeiek eddig mindkét fordulóban pályára léptek a bajnokságban, a vendégek azonban csupán egyszer, és akkor is vereséget szenvedtek Soroksáron.

Máté Péter, a borsodiak vezetőedzője alaposan fel is forgatta kezdőcsapatát a fővárosi meccshez képest, hiszen öt helyen is változtatott az akkori felálláson. A Tiszakécske az első két fordulóban a Szeged és a Kecskemét ellen is 1–1-es döntetlent ért el, és ma is jól kezdte a mérkőzést. A 10. percben formás hazai támadás végén Horváth Emil passzolt a leshatáron mozgó Pataki Bencéhez, aki a kimozduló Winter Dániel mellett nyolc méterről a kapu bal oldalába emelt. A gól után eléggé leült a meccs, és bár mindkét csapat próbálkozott, igazán nagy helyzetig nem jutott el. Az újabb gólhoz a hazaiak álltak közelebb, de az eddig mindkét fordulóban betaláló Myke Ramos az első játékrészben nem tudott a kapuba találni.

A második félidőt össze sem lehetett hasonlítani az elsővel. A vendégek kezdtek jobban, de az 51. percben Mamusits Patrik hiába kapta üresen a labdát a tizenhatoson belül, addig cselezgetett, míg a lövésre már nem lett lehetősége. Az 57. percben a hazaiak szerezhették volna meg második góljukat, de a csereként pályára lépett Wirth Dániel nem tudott az üresen érkező Ramos elé passzolni, pedig a hazaiak támadójának már csak az üres kapuba kellett volna gurítania. A vendégek kapusa, Winter tisztázott szögletre, amelyet a bal sarokból Bódi Ádám végzett el, tekerése a két kapufa találkozásán csattant. A hajrá kezdetén a vendégek mindent megtettek az egyenlítés érdekében, de Keresztes Zalán ziccerben nem tudta ellőni a labdát a hazaiak kapusa mellett. A 79. percben ismét Bódi szöglete után csattant a kapufán a labda, ezúttal a menteni igyekvő Keresztes Zalán csúsztatása veszélyeztette saját kapuját. A 82. percben hatalmas lehetőséget hagytak ki a hazaiak. Kövesdi szöglet után Zámbó Márton indította Kócs-Washburn Eriket, aki gyorsabb volt a védőknél, de Winter eszén nem tudott túljárni, a kapus lábában elakadt a labda. A 86. percben nagy egyenlítési lehetőség adódott a vendégek előtt, de Vörös Barna és Hajdú Roland lövéseinél is nagyot védett a hazaiak kapusa, Esery Desmond.

A Tiszakécske harmadik bajnokiján is veretlen tudott maradni, míg a Kövesd már a rajtnál alaposan beragadt. A borsodiak második mérkőzésükön sem tudtak pontot szerezni és ezúttal sem találtak be a kapuba. 1–0

Rab Bencéék gól nélkül maradtak Tiszakécskén (Fotó: Tóth Péter/Mezőkövesd Zsóry FC)

PERCRŐL PERCRE