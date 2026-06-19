Nemzeti Sportrádió

NB II: a Mezőkövesd és a Szeged is harmadosztályú gólkirállyal erősített

B. A. P.B. A. P.
2026.06.19. 07:07
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Keresztes Krisztián Mezőkövesdre igazol (Fotó: Mezokovesdzsory.hu)
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NB II labdarúgó NB II magyar átigazolás Mezőkövesd
A labdarúgó NB II-ben szereplő Mezőkövesd Zsóry megállapodott a 25 éves támadóval, Keresztes Zalánnal, míg a Szeged-Csanád GA a 22 éves csatárral, Gera Zalánnal erősítette meg keretét – számolt be róla a klubok honlapja.

A Mezőkövesd új szerzeménye, Keresztes Zalán a mögöttünk hagyott 2025–2026-os idényben nyújtotta eddigi legjobb teljesítményét: a Majosi SE színeiben az NB III Délnyugati csoportjában 30 mérkőzésen 23 gólt szerzett, amivel gólkirály lett. A játékos korábban a Kaposvári Rákóczi színeiben az élvonalban is bemutatkozhatott, azóta pedig játszott az NB III-ban még Veszprémben, Szekszárdon, illetve a PTE-PEAC-nál is.

A Szeged érkezője, a szegedi születésű Gera Zalán első felnőtt mérkőzését a 2020–2021-es idényben, a Fradi II-ben játszotta az NB III Délkeleti csoportjában. A támadó később szerepelt az NB II-ben is, előbb a 2022–2023-as kiírásban a Soroksár játékosaként, majd egy évvel később a Pécsi MFC futballistájaként. 2024 nyarán csatlakozott az NB III-as Mosonmagyaróvárhoz, ahol az elmúlt két idényben meghatározó szerepet töltött be – összesen 59 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ezeken 40 gólt szerzett, s a 2025–26-os idényben az NB III Északnyugati csoportjának gólkirálya lett 24 találattal.

Az FC Ajka ugyanakkor egy távozóról számolt be klubja közösségi oldalán: a télen érkezett védő, Nagy Nikolasz a tavaszi szezonban 9 alkalommal szerepelt ajkai színekben, de most szerződést bontott a klubbal.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL
Érkezett: Simon Barnabás (Paks)
Távozott: Szabados István (Kecskeméti TE), Nagy Nikolasz (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL
Érkezett: Keresztes Zalán (Majosi SE)
Távozott: Bányai Péter (Aqvital FC Csákvár – kölcsönből vissza, majd Kecskeméti TE, végleg)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL
Érkezett: Gera Zoltán (Mosonmagyaróvár), Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Mikló Roland (Békéscsaba), Széles Imre (MTK)
Távozott: Holman Dávid (?), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, FK Radnicski 1923 – Szerbia), Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE) 

 

NB II labdarúgó NB II magyar átigazolás Mezőkövesd
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