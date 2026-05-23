Hosszú idő után nem borult a papírforma, kéz a kézben jutott fel a Vasas és a Honvéd – NB II-es idényértékelő

ÉRVÉNYESÜLT A PAPÍRFORMA, A VASAS ÉS A HONVÉD IS FELJUTOTT

Nem borult a papírforma a másodosztályban, hiszen a legerősebb és legértékesebb kerettel rendelkező VASAS FC (1.) végzett 30 forduló után a tabella élén. Az angyalföldiek két kudarcos – harmadik hellyel végződő – idény után nyerték meg a másodosztályt, és 2023 után szerepelhetnek majd újra az élvonalban. Kiegyensúlyozott volt az angyalföldiek tavasza, hiszen a piros-kékek egy fordulót leszámítva folyamatosan feljutó helyen álltak. A Vasas sikerének egyik kulcsa a stabil védelem volt, a csapat a 17. és a 27. forduló között mindössze egy gólt kapott, az egész bajnokság során kapott 26 gólja pedig a Honvéddal egyetemben a legkevesebb volt. Az angyalföldiek a gólszerzésben is jeleskedtek, 59 szerzett találatuk kiemelkedő volt a mezőnyben. A csapat leggólerősebb játékosa meglepetésre a középpályás Urblík József volt, aki – főleg távoli lövésekből – 13-szor talált be az idény során. A korábbi gólgyáros Tóth Milán mindössze hét találatig jutott, még a centerként szereplő Pethő Bence (10 gól) is eredményesebb volt nála. A tavasz során nem volt egyszerű az angyalföldiek ellenfeleként játszani, akik a Kozármisleny ellen hazai pályán hat, Szegeden és Szentlőrincen négy gólt szereztek. Egyedül a fővárosi csapatokkal gyűlt meg a bajuk a piros-kékeknek. A BVSC ellen otthon, a nagy rivális Honvéd ellen idegenben szenvedett vereséget a Vasas. Erős Gábor egyhuzamban már a második csapatot juttatta fel az élvonalba, de most úgy tűnik, ez a sorozat megszakad majd, hiszen a szakvezető minden bizonnyal az angyalföldiek kispadján folytatja az NB I-ben, akik bíznak abban, hogy ezúttal nem csak átszállójegyet váltanak az élvonalba.

A GÓLLÖVŐLISTA ÉLMEZŐNYE 14 gólos

Pálinkás Gergő (Kecskemét)

13 gólos

Urblík József (Vasas)

11 gólos

Myke Ramos (Tiszakécske)

Csontos Dominik (Bp. Honvéd)

Szalai József (Mezőkövesd)

10 gólos

Bányai Péter (Csákvár)

Németh Dániel (Videoton)

Pethő Bence (Vasas)

Zuigeber Ákos (Bp. Honvéd)

Három, másodosztályban eltöltött évet követően ismét az élvonalban szerepelhet a BUDAPEST HONVÉD FC (2.) is. A tavaszt remekül kezdték a kispestiek, az első öt meccsükön 13 pontot szereztek, és bár utána jött egy kisebb hullámvölgy – öt bajnokiból hármat is elveszítettek a szezon derekán –, végül kiegyenesedtek, és a Mezőkövesd elleni sikerrel nagy lépést tettek a feljutás felé. Ez aztán egy körrel később, a Szeged elleni idegenbeli döntetlennel vált valósággá, sőt, a Vasas elleni rangadón aratott győzelem után az utolsó fordulóban még a bajnoki címre is volt esélyük, azonban a BVSC elleni vereség és az angyalföldiek Ajka elleni sikere miatt ez már nem jött össze. Érdekesség, hogy fölényes győzelmeket nem aratott tavasszal a Honvéd, a megnyert meccseit mind egy, illetve két góllal húzta be, emellett a védelem végig rendben volt, ötször kapott gól nélkül hozott le bajnokit. További kuriózum, hogy a házi gólkirály a belső védő Csontos Dominik lett 11 találattal, aki tizenegyesből nyolcszor, akcióból pedig háromszor talált be. Megsüvegelendő, hogy a Honvéd az NB III-as ESMTK, valamint az élvonalbeli DVSC és DVTK kettős kiütésével eljutott a Magyar Kupa elődöntőjéig, ahol a szintén NB I-es ZTE csak tizenegyesekkel tudta felülmúlni a piros-feketéket. A feljutás és a sikeres kupaszereplés ellenére pénteken eldőlt, hogy Feczkó Tamás távozik a klubtól – Fórizs Sándor sportigazgató korábban elmondta a klub honlapján, hogy csak az idény értékelése után döntenek a vezetőedzői posztról, ez pedig mostanra történt meg.

Feczkó Tamás (középen) hiába juttatta fel a Honvédot, nem számítanak rá az élvonalban (Fotó: Kovács Péter)

A KECSKEMÉTNEK NEM SIKERÜLT A FELJUTÁS, A KÖVESD MÉG A DOBOGÓRÓL IS LESZORULT

A KECSKEMÉTI TE (3.) nem tudott visszajutni az NB I-be, bronzéremmel vigasztalódhatott. A lila-fehérek csupán egyszer álltak feljutó helyen az idény során, a 16. forduló után, de mivel nem sikerült túlszárnyalniuk az őszi szezonban nyújtott teljesítményüket, a következő évadot is a másodosztályban kezdik meg. Pedig a hazai tabellán az első helyen végzett a csapat – 34 pontot szerzett, akárcsak a Vasas, csak jobb gólkülönbséget alakított ki –, ez alapján többre hivatott is lehetett volna, ám az idegenbeli mérkőzéseket tekintve csak 8. lett, a vendégként megvívott 15 meccsből nyolcat is elveszített, s csupán ötöt nyert meg. Tavasszal egyszer sem ikszelt a KTE, a nyolc győzelem mellett hét vereség csúszott be, ez pedig csak a 6. legjobb mérleg lett 2026-ban. A kecskemétiek hiába adták az NB II gólkirályát – Pálinkás Gergő 14 gólt szerzett, valamint kiosztott hat asszisztot is –, ez is kevés volt az üdvösséghez. Ettől függetlenül Tímár Krisztián munkájára lehet alapozni, de a feljutást a következő idényben sem lesz könnyű kiharcolni, ráadásul a második helyezett már csak osztályozó útján kerülhet fel az élvonalba.

Pálinkás Gergő (középen) személyében a Kecskemét adta az NB II gólkirályát (Fotó: Árvai Károly)

Nem zárt igazán jó őszt a HR-RENT KOZÁRMISLENY (4.), ellenben fantasztikus tavaszt produkált. A csapat a 10. helyről vágott neki ennek az esztendőnek, ráadásul edzőváltás is történt a télen –, az MTK-hoz távozó Pinezits Mátét Czuczi Mátyás váltotta –, ám ez semmilyen szempontból nem befolyásolta negatívan az együttes teljesítményét. A kék-fehérek a tavaszi tabellán a második helyen végeztek a Vasas mögött, az őszi 18 pontjukhoz 30-at pakoltak hozzá. Az sem ingatta meg a csapatot, amikor márciusban 6–0-ra kikapott az angyalföldiektől, majd legközelebb a BVSC-től 3–0-ra, sőt, ezt követően már nem is maradt alul egy ellenféllel szemben sem. A szezont nyolcmeccses veretlenségi sorozattal zárták le a mislenyiek, ezzel befutottak a 4. helyre (mindezt mínuszos gólkülönbséggel), ami az egycsoportos NB II-ben rekordbeállítás számukra, hiszen tavaly is ezt a helyezést érték el, viszont ezúttal még eggyel több pontot is szereztek. Kiemelendő a kilencgólos Babinszky Bence teljesítménye, és a hét találatot jegyző Kozics Barnabás is fontos láncszemnek bizonyult, de a Kozármisleny csapatként teljesített kiválóan – sorozatban harmadik idényében, hiszen a tavalyi 4. helyet egy 5. helyezés előzte meg.

Sokáig a feljutásra is volt esélye a MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC-nek (5.), amely tavasszal elsősorban idegenben teljesített jól, hiszen házon kívül legyőzte a Karcagot, a Szegedet, a BVSC-t és a Budafokot is. Saját pályáján azonban a rangadókon nem ment jól a matyóföldieknek, először a Vasastól, majd a Videotontól és a Honvédtól is kikaptak, így reálisan nézve már csak a harmadik helyért maradtak versenyben. A gólvágó Szalai József ráadásul a tavasz derekán megsérült, több mérkőzést is ki kellett hagynia, és a szezon hajrájában is csak csereként számíthatott rá Csertői Aurél vezetőedző (végül a 23 éves center így is 11 találattal zárt). Az utolsó két fordulóban a Kecskemét és a Békéscsaba elleni vereségek miatt csak az ötödik helyen zártak a sárga-kékek. Csertői szerződése egyébként lejár június 30-án, és lapunknak elmondta, hogy még nem tárgyaltak vele a folytatásról.

A VASASÉ ÉS A VIDIÉ A LEGHOSSZABB GYŐZELMI SZÉRIA – STATISZTIKÁK I. Ritkán fordul elő, hogy egy bajnokságban négy csapat is azon a helyen végezzen, mint amilyen pozíciót a Transfermarkt labdarúgópiaci portál keretértékeinek rangsorában elfoglal. Ezúttal ez történt, hiszen az első Vasasra, a második Honvédra, illetve a 15. Budafokra és az utolsó Békéscsabára is igaz ez az állítás. Ezúttal tehát a feljutás és a kiesés is a pénzügyi papírformának megfelelően alakult a másodosztályban. A bajnokságban a Kozármisleny teljesített a leginkább erőn felül, hiszen úgy futott be a negyedik helyre, hogy a játékosainak összértéke csak a 11. pozícióra predesztinálta volna. A hetedik BVSC öt, a hatodik Csákvár négy hellyel végzett előrébb, mint ami a számok alapján várható lett volna. A legnagyobb mélyrepülést a 13. Soroksár és a 14. Szentlőrinc mutatta be, mindketten hat hellyel végeztek hátrébb, mint amire a keretértékük alapján számítani lehetett. Más kérdés, hogy így is a két legalsó, de még bennmaradást érő pozíciót sikerült megcsípniük. A Videoton tavaszra feljavult, nyolcadik lett, így a megszerzett pontjaival már csak öt hellyel maradt el a „pénzlistás” helyezésétől. A leghosszabb győzelmi szériát a Vasas és a Videoton hozta össze, az előbbi márciustól, az utóbbi februártól öt bajnokit nyert meg egymás után. Az angyalföldiek sorozatának a BVSC elleni hazai vereség (0–2), a fehérváriakénak a tiszakécskei remi (1–1) vetett véget. Pető Tamás együttesének veretlensége azonban ezután is folytatódott és összesen 10 fordulón át tartott (7 győzelem, 3 iksz). Hasonlóan hosszú ideig nem kapott ki a bajnokságban a Honvéd és a Vasas sem. A kispestiek október végétől február végéig nem kaptak ki (8 siker, 2 döntetlen), az angyalföldiek február első napjától április 11-éig nem vesztettek (8 diadal, 2 iksz). A leghosszabb ideig, 10 mérkőzésen át a Szentlőrinc volt nyeretlen, hiszen a 6. fordulótól egészen az őszi szezon végéig egyszer sem tudta begyűjteni a három pontot (5 iksz, 5 vereség). Érdekesség, hogy a tavaszt egy Budafok elleni 5–3-as sikerrel kezdte a baranyai csapat, amely ezután egy újabb 10 meccses nyeretlenségi sorozatot produkált (5 iksz, 5 vereség). Végül úgy tudott mégis benn maradni, hogy az utolsó négy mérkőzését mind megnyerte! Sorozatban a legtöbb meccset, négyet az Ajka és a Videoton veszített el, az előbbivel februárban, az utóbbival a bajnokság záró szakaszában esett ez meg. A legtovább, akárcsak ősszel, ismét a Vasas úszta meg kapott gól nélkül. Erős Gábor együttesének február 1-jén a csákvári Umathum Ádám a ráadásban talált be, majd hat, nullára lehozott bajnoki után legközelebb március 22-én, a 3. percben a soroksári Korozmán Kevin tett hasonlót, így az angyalföldi védelem a hosszabbítások nélkül 363 játékpercen át őrizte meg kapuját a góltól. Három olyan csapatot is találunk a mezőny második felében – Ajka, Szentlőrinc és Békéscsaba –, amely zsinórban négy fordulón át képtelen volt betalálni. Legtöbbször a Karcag és Honvéd tudott fordítani, háromszor. Az újonc nagykunságiak tudták a legtöbb, 13 pontot gyűjteni ezekből a szituációkból, a kispestiek csak kilencet. Érdekesség, hogy ha a Vasas kapta a mérkőzés első gólját, hétből hatszor alulmaradtak az angyalföldiek, és csupán egyszer tudtak nyerni. Ha viszont a piros-kékek találtak be először, egyszer sem kaptak ki, sőt, 21-ből 20-szor be is húzták a mérkőzést! A szentlőrinciekkel fordult elő a leggyakrabban, mégpedig négyszer, hogy előnyről veszítettek, a többi csapattal maximum kétszer.

REMEKELT TAVASSZAL A BVSC ÉS SOKÁIG A VIDEOTON IS

A 2014–2015-ös idény óta íródó másodosztályú története második legjobb eredményét érte el az AQVITAL FC CSÁKVÁR (6.). Tóth Balázs együttese 2020-ban a koronavírus-járvány miatt megkurtított évadban a negyedik helyet tudta megszerezni, most pedig ugyanúgy hatodikként zárt, mint 2016-ban. A Fejér megyeiek az előkelő negyedik helyről várták a tavaszi folytatást, ahol az első fordulóban rögtön bravúrpontot szereztek a Vasas ellen, így a júliusi idegenbeli győzelem után februárban is borsot tudtak törni a bajnok orra alá. A bravúros szegedi szezonzárás után a csapat vezetőedzője, Tóth Balázs sejtelmesen nyilatkozott: „Az elmúlt időszakban, az itt töltött négy és fél évem alatt folyamatosan fejlődtünk, de a klubnál új célok lesznek a jövőben. A stáb és jómagam nem folytatjuk a munkát, más irány következik mindkét fél számára.” Ezután pedig olyan sajtóhírek jelentek meg, hogy a következő idényben már nem a Puskás Akadémia, hanem az élvonalba feljutott Budapest Honvéd fiókcsapatának számít majd a Csákvár. Végül azonban úgy tűnik, minden marad a régiben, hiszen a csákváriak a honlapjukon jelentették be, hogy ismét a felcsútiakkal kötnek kooperációs szerződést. Kérdés, hogy a jövőben milyen stáb irányítja majd a Fejér megyeieket.

Az őszi idény lefújása után mindössze egy ponttal állt a vonal fölött a BVSC-ZUGLÓ (7.), amely végül remek tavaszi szereplésének köszönhetően a hetedik helyen zárta a bajnokságot. Dragan Vukmir együttese három veretlen bajnokival indított februárban, majd márciusban egy hasonló sorozatot úgy abszolvált, hogy mindhárom mérkőzését megnyerte. A zuglóiak április végén belerondítottak a Vasas terveibe, és egy Illovszky Rudolf Stadionban aratott győzelemmel odázták el az angyalföldiek feljutását. Az utolsó előtti fordulóban a fővárosi kék-sárgák Budafokon szereztek pontot, ezzel kiejtették Nikházi Márk együttesét, pedig a tavasz folyamán a másik három kiesés elől menekülő csapattól (Soroksár, Szentlőrinc, Békéscsaba) egyaránt kikaptak. Az idény zárása kifejezetten jól sikerült a zuglóiaknak, akik közel 2000 néző előtt, hazai pályán három góllal győztek a másik feljutó csapat, a Honvéd ellen. Kérdés, hogy milyen keretet sikerül majd a következő bajnokságra összeállítani a Szőnyi úton, hiszen a mostani idény legeredményesebb játékosai – Dénes Adrián kilenc gól, Farkas Balázs Kesző kilenc gól, Törőcsik Péter öt gól – csak kölcsönben szerepeltek a csapatnál.

A remek tavaszt a Honvéd legyőzésével koronázta meg a BVSC (Fotó: Dömötör Csaba)

Április közepéig szenzációsan szerepelt a VIDEOTON FC FEHÉRVÁR (8.), hiszen egy tízmeccses veretlenségi sorozattal egészen a hatodik helyig kapaszkodott fel. Ebben a szériában a Csákvár 5–1-es, a Kecskemét 2–1-es és a Mezőkövesd 2–0-s legyőzése volt főképpen kiemelkedő. A télen érkező Somogyi Ádám, Hesz Olivér, illetve Haraszti Zsolt hármas – utóbbi a sérüléséig – kulcsjátékossá vált, mindannyian sokat tettek azért, hogy a fehérváriak jól szerepeljenek (a Vasastól érkező Zimonyi Dávidnak azonban ez nem sikerült, ő már biztosan távozik is a klubtól). A csapat összeállt, ezért volt meglepő és váratlan, hogy a gárda a bajnoki hajrában rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott, és simán kikapott a Vasastól, a BVSC-től, a Szentlőrinctől és a kieső Budafoktól is. Pető Tamás vezetőedző nem véletlenül panaszkodott a mérkőzések után többek között a hozzáállásra is…

ISMÉT CSALÓDÁST OKOZOTT A SZEGED, NAGYON VISSZAESETT TAVASSZAL A KARCAG

Tavasszal mindössze egy mérkőzést élt meg a SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA (9.) kispadján Aczél Zoltán. A rutinos szakvezető a 2026-os év első bajnokija után távozott, miután a csapat négygólos vereséget szenvedett Kecskeméten. Aczél helyét Laczkó Zsolt vette át a kispadon, aki korábban a Budapest Honvédot irányította a másodosztályban – kevés sikerrel. A február 6-án kinevezett szakvezető először a 18. fordulóban irányított a kispadról, de akkor Karcagon vereséget szenvedtek a Tisza-partiak. Laczkó irányításával először Soroksáron nyertek a kék-feketék a 22. fordulóban, akik óriási meglepetésre egész tavasszal csupán három győzelmet arattak. Nem mutat jól az eredménysorban két hazai vereség a Vasas (0–4) és a Fehérvár (0–3) ellen, de a kiesett Budafok ellen sem sikerült pontot szereznie Novák Csanádéknak. A szegediek évről évre egyre távolabb kerülnek az élvonalbeli álmoktól, hiszen az előző idény csalódást jelentő hetedik helye után ezúttal két pozíciót rontva csupán kilencedikként végeztek.

Tavasszal nem csapta meg a kiesés szele a TISZAKÉCSKEI LC-t (10.), annak ellenére sem, hogy négypontos levonást kapott. Sós Bence télen Kazincbarcikáról érkezett a Tisza-partiakhoz, akiknél a Soroksár elleni meccsen nem töltötte le a sárga lapos eltiltását – magával hozta az őszi lapokat az NB I-ből, ez okozta a problémát. Viszonylag sokat, majdnem három hónapot kellett várni a versenybizottság határozatára, így már csak három forduló volt hátra, amikor megkapta büntetését a Tiszakécske, amely aztán az első adandó alkalommal, a Békéscsaba legyőzésével bebiztosította bennmaradását. Az együttes hazai pályán és idegenben sem nyújtott kiemelkedőt, de összességében kiegyensúlyozottan szerepelt, ennek köszönhetően most érte el a legjobb helyezését a másodosztályban, amióta 2018-ban először tért vissza az NB II-be ebben az évszázadban. Kellettek ehhez a rutinos játékosok is, a 11 gólos Myke Ramos (ezzel házi gólkirály lett), a kilenc gólpasszt kiosztó Bódi Ádám vagy a védelem tengelyében igen hasznosan futballozó Varga József.

Bódi Ádámékat (fehérben) a pontlevonás sem zavarta meg (Fotó: Dömötör Csaba)

Simán bent maradt újoncként a KARCAGI SC (11.), azonban mégis kissé keserű szájízzel zárták az idényt Varga Attiláék. A nagykunsági együttes féltávnál 24 pontot szerezve még a 6. helyen állt, azonban tavasszal mindössze 11 pontot gyűjtött be (úgy, hogy mindössze három meccset nyert meg), a tavaszi tabellán ez pedig az utolsó helyet jelenti… Különösen a hajrá sikerült rosszul, az utolsó öt bajnokin mindössze egy pont jött össze. Illetve az ősszel látott stabil hazai teljesítmény is „tovaszállt”, hiszen nyolc otthoni bajnokijukból hatot elveszítettek. Persze ha a karcagi drukkereknek tavaly júliusban azt mondták volna, hogy „csont nélkül”, egy perc izgalom nélkül bent marad csapatuk a másodosztályban, nyilvánvalóan habozás nélkül elfogadták volna…

Zsinórban négy vereséggel kezdte a tavaszi szezont az FC AJKA (12.), majd hiába sikerült legyőznie a Szentlőrincet, a Csákvár elleni hazai kudarc után Csábi József vezetőedzőnek mennie kellett. Gaál Bálint ugrott be megbízott edzőként, aki három 1–0-s győzelemmel kezdett. Aztán a szezon vége megint nem sikerült jól, az utolsó hat mérkőzésen nyeretlenek maradtak a zöld-fehérek – két döntetlen mellett négyszer kikaptak –, azonban így is megőrizték NB II-es tagságukat, sőt, az utolsó két fordulóban már egyáltalán nem kellett izgulniuk a bennmaradás miatt. Azért a gólszerzésen mindenképp dolgozni kell a jövőben, mert 30 meccsen csak 23 találatot jegyeztek, ami néggyel elmarad még attól is, ahányszor az utolsó helyezett Békéscsaba talált be. Egyedül Cipf Dominik tudott korrekt számokat felmutatni elöl (hat gól és három assziszt), mellette csak Csizmadia Zoltán jutott legalább öt kanadai pontig (négy találat, két gólpassz), miközben a 40 kapott gólt sem kevés, tehát a védelem is megerősítésre szorul majd.

A CSÁKVÁR LETT A LEGSPORTSZERŰTLENEBB – STATISZTIKÁK II. Az első félidő tabelláján ugyanúgy a Vasas áll az élen, mint a hagyományos teljes meccses táblázaton, a másodikon viszont az amúgy nyolcadikként zárt Videotont találjuk, amely több győzelmével előzi meg a Honvédot. Érdemes kiemelni, hogy Feczkó Tamás legénysége hazai pályán – a mezőnyben egyedüliként – a szünetben egyszer sem állt vesztésre: hatszor vezetett, kilencszer pedig döntetlennel vonulhatott pihenőre. A félidei tabella utolsó két helyén a Szeged-Csanád GA-t, valamint tőle is jelentősen lemaradva a Tiszakécskét találjuk, amely viszont a második félidei tabellán ért fel a második helyre úgy, hogy egy ponttal előzte meg a Honvédot. A mezőny legsportszerűtlenebb együttese a Csákvár lett, amelynek játékosai összesen 78 sárga és három azonnali piros lapot gyűjtöttek be. A Transfermarkt fair play listájának élére a Mezőkövesd került, amely 61 sárga lapot és egy második sárga lapos kiállítást hozott össze. Egyedül a Vasas mondhatja el magáról, hogy egyetlen játékosát sem állították ki a bajnokság során! Amíg az őszi első a Honvéd volt, a tavasz bajnoka a Vasas lett, megelőzve a Kozármislenyt és a BVSC-t. Tavasszal jelentősen visszaesett a hatodik helyen telelő újonc Karcag és az akkor hetedik Szeged-Csanád GA, hiszen 2026-os teljesítménye alapján mindkét csapat kiesett volna. A sors fintora, hogy miközben a Budafok ősszel és tavasszal is a bennmaradást jelentő 13. helyet csípte meg, a bajnokság végén 15. helyezettként mégis búcsúznia kellett az NB II-től. A bajnokság legfiatalabb pályára lépő játékosa a fehérvári Berekméri-Szigeti Ákos lett, aki mindössze 21 nappal múlt 16 lves, amikor a 15. fordulóban Budafokon, a 71. percben pályára küldte Pető Tamás vezetőedző. Rajta kívül még hatan voltak a mezőnyben olyanok, akik a 17. életévüket sem töltötték be. A legidősebb ismét a Honvéd kapusa, Tomás Tujvel lett, aki 42 éves, 7 hónapos és 28 napos volt, amikor a záró fordulóban a BVSC ellen védett. Egyben ő az egyetlen játékos a mezőnyben, aki az egész bajnokság során végig a pályán volt. Hárman voltak olyanok, akik mindössze 90 percet hiányoztak: a kispestiek balhátvédje, Csontos Dominik, valamint két középső védő, Horváth Dániel a Kozármislenyből és Pál Barna a Csákvárból.

NÉGYEN KÜZDÖTTEK A KIESÉS ELLEN, A NAGYOT HAJRÁZÓ SOROKSÁR ÉS SZENTLŐRINC VÉGÜL MEGMENEKÜLT

Eleinte úgy tűnhetett, hogy nem volt jó ötlet a téli edzőváltás a SOROKSÁR SC-nél (13.). Korolovszky Gábor a 14. helyen vette át Lipcsei Pétertől a csapatot, amely rögtön az új edző első mérkőzése után az utolsó helyre csúszott vissza, és egészen a 23. fordulóig kieső helyen is állt. A bajnokság hajrája azonban kiválóan sikerült a Magyar Kupában a legjobb nyolc közé jutó fővárosiaknak. Lovrencsics Balázsék az utolsó hét fordulóban 14 pontot szereztek és csak egyszer szenvedtek vereséget, így a 13. helyen zártak. Az utolsó fordulóban a bronzérmes Kecskemétet hazai pályán ütötték ki (3–0) a sárga-feketék. A lila-fehérek elleni bajnokin búcsúzott a visszavonuló Korozmán Kevin, aki hat bajnoki góljával Bagi Ádámmal egyetemben csapata legeredményesebbje volt az idényben.

Korozmán Kevin (balra) fontos tagja volt a Soroksárnak (Fotó: Dömötör Csaba)

A SZENTLŐRINC (14.) az utolsó előtti helyről várta a tavaszi szezont, és a Budafok legyőzésével kezdett, a sikert azonban hat nyeretlen mérkőzés követte (négy döntetlen, két vereség), emiatt Visinka Ede vezetőedző munkáját megköszönte a vezetőség. A kieső helyen álló piros-feketékhez Márton Gábor érkezett sportigazgatónak, aki a vezetőedzői feladatokat is ellátta, ám eleinte vele sem jöttek az eredmények. A szentlőrinciek zsinórban háromszor kaptak ki összességében 0–9-es gólkülönbséggel, majd jött a Békéscsaba elleni gól nélküli döntetlen, és a csapat sereghajtóként kezdte meg a bajnoki hajrát. Ekkor azonban megtáltosodott az együttes, az utolsó négy összecsapását egyaránt megnyerte, ezzel kiharcolta a bennmaradást. Mindez azért is bravúros, mert tavasszal kilenc fordulót követően is a kiesőzónában tanyáztak a baranyaiak, ebből hatszor utolsóként várták a következő mérkőzést – a legjobbkor kapták össze magukat.

HAT VASAS-JÁTÉKOS A LEGÉRTÉKESEBB CSAPATBAN A bajnokság legértékesebb játékosokból összeállított csapatába hat játékost adott a bajnok Vasas, kettőt a bronzérmes Kecskemét, egyet-egyet a Videoton, a Honvéd és a Soroksár. Az NB II 2025–2026-os idényének legértékesebb tizenegye így fest: Uram János (Vasas, 250 ezer euró) – Hej Viktor (Vasas, 400 ezer), Szabó Alex (KTE, 250 ezer), Spandler Csaba (Videoton, 300 ezer), Csontos Dominik (Honvéd, 300 ezer) – Urblík József (Vasas, 500 ezer), Madarász Ádám (Soroksár, 300 ezer) – Győrfi Milán (KTE, 275 ezer), Banó-Szabó Bence (Vasas, 300 ezer), Doktorics Áron (Vasas, 275 ezer) – Tóth Milán (Vasas, 350 ezer).

2017-es feljutása óta nyolc idényt a másodosztályban, egyet az élvonalban töltött a BUDAFOKI MTE (15.). A nyolcadik NB II-es évad azonban kudarcosan végződött a XXII. kerületiek számára, akik kieső helyen zárták a bajnokságot. Az őszi idény végi edzőváltás után, Nikházi Márk vezetésével mintha magára talált volna az addig csak bukdácsoló piros-fekete gárda, amely a 19. fordulót követően – két győzelem után – már a 11. helyen állt a tabellán. A lendület és a jó forma azonban hamar elhagyta Kovács Dávidékat, akiknél a 21. fordulóban jött el a mélypont. A Budafok hazai pályán kapott ki 3–0-ra a kiesés elleni harcban vetélytárs Békéscsabától, majd három fordulóval később már ismét kieső helyen állt. Az utolsó hét fordulóban nem tudott a vonal fölé kerülni a BMTE, amely az utolsó előtti fordulóban fontos pontokat vesztett hazai pályán a BVSC ellen, és már akkor biztossá vált, hogy elbúcsúzik a másodosztálytól. A záró játéknapon hiába győzött Fehérváron 3–1-re a fővárosi gárda, a három pont csak arra volt elég, hogy ne végezzen az utolsó helyen a bajnokságban.

Selyem Bálint és társai nem tudták megakadályozni, hogy kiessen a Budafok (Fotó: Török Attila)

Mindössze két idény után ismét kiesett az NB II-ből a BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE (16.), amelynek már tavaly is rezgett a léc – akkor 14. lett –, ezúttal viszont már nem menekült meg. Sereghajtóként nem is indult könnyű helyzetből a csapat, de úgy tűnt, reális esély van a bennmaradásra. A lila-fehérek az első hat tavaszi meccsükön 10 pontot gyűjtöttek, így 21 forduló után hárompontos előnyük volt a kiesőzónában veszteglő együttesekkel (Szentlőrinc és Soroksár) szemben. Ezt követően viszont csak az utolsó fordulóban tudtak nyerni, amikorra már eldőlt, hogy búcsúznak. Hét meccse volt nyeretlen az Előre, amikor két fordulóval a bajnokság vége előtt Csató Sándort leváltották, de mivel a következő meccsen – már Balog Zsolt ideiglenes irányítása mellett – kikapott a Kozármislenytől, megpecsételődött a sorsa. Alighanem a hazai mérlegen múlt a kiesés, mivel otthon a leggyengébb teljesítményt nyújtotta a csapat – három győzelem, hat döntetlen, hat vereség –, emellett a második legkevesebb gólt szerezte, és a negyedik legtöbbet kapta. Nem segített, hogy az ősszel ötgólos Borsos Filip tavasszal már csak kétszer talált be, miközben rajta kívül nem volt senki, aki a teljes idényt tekintve kettőnél több gólt lőtt volna.

AZ NB II VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 30 20 4 6 59–26 +33 64 2. Budapest Honvéd 30 18 5 7 49–26 +23 59 3. Kecskeméti TE 30 16 3 11 49–39 +10 51 4. Kozármisleny 30 13 9 8 38–40 –2 48 5. Mezőkövesd 30 13 7 10 37–34 +3 46 6. Csákvár 30 12 10 8 43–37 +6 46 7. BVSC-Zugló 30 12 5 13 36–30 +6 41 8. Videoton FC Fehérvár 30 10 9 11 37–33 +4 39 9. Szeged-Csanád GA 30 9 9 12 29–34 –5 36 10. Tiszakécske* 30 10 9 11 37–44 –7 35 11. Karcagi SC 30 9 8 13 29–41 –12 35 12. FC Ajka 30 10 3 17 23–40 –17 33 13. Soroksár SC 30 8 9 13 41–45 –4 33 14. Szentlőrinc 30 7 12 11 35–42 –7 33 15. Budafoki MTE 30 7 8 15 33–49 –16 29 16. Békéscsaba 30 6 10 14 27–42 –15 28 *A Tiszakécskétől 4 pont levonva.

ŐSZI TABELLA M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 15 10 2 3 31–13 +18 32 2. Vasas FC 15 9 2 4 25–15 +10 29 3. Kecskeméti TE 15 8 3 4 25–17 +8 27 4. Csákvár 15 7 6 2 22–13 +9 27 5. Mezőkövesd 15 7 4 4 23–19 +4 25 6. Karcagi SC 15 6 6 3 19–19 0 24 7. Szeged-Csanád GA 15 6 5 4 18–12 +6 23 8. Tiszakécske 15 5 5 5 19–23 –4 20 9. FC Ajka 15 6 1 8 12–18 –6 19 10. Kozármisleny 15 4 6 5 16–21 –5 18 11. Videoton FC Fehérvár 15 3 6 6 15–18 –3 15 12. BVSC-Zugló 15 4 2 9 12–18 –6 14 13. Budafoki MTE 15 3 5 7 13–24 –11 14 14. Soroksár SC 15 3 4 8 20–26 –6 13 15. Szentlőrinc 15 2 7 6 16–19 –3 13 16. Békéscsaba 15 2 6 7 16–27 –11 12

TAVASZI TABELLA M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 15 11 2 2 34–11 +23 35 2. Kozármisleny 15 9 3 3 22–19 +3 30 3. BVSC-Zugló 15 8 3 4 24–12 +12 27 4. Budapest Honvéd 15 8 3 4 18–13 +6 27 5. Kecskeméti TE 15 8 – 7 24–22 +2 24 6. Videoton FC Fehérvár 15 7 3 5 22–15 +7 24 7. Mezőkövesd 15 6 3 6 14–15 –1 21 8. Soroksár SC 15 5 5 5 21–19 +2 20 9. Szentlőrinc 15 5 5 5 19–23 –4 20 10. Csákvár 15 5 4 6 21–24 –3 19 11. Tiszakécske 15 5 4 6 18–21 –3 19 12. Békéscsaba 15 4 4 7 11–15 –4 16 13. Budafoki MTE 15 4 3 8 20–25 –5 15 14. FC Ajka 15 4 2 9 11–22 –11 14 15. Szeged-Csanád GA 15 3 4 8 11–22 –11 13 16. Karcagi SC 15 3 2 8 10–22 –12 11

HAZAI TABELLA M Gy D V L–K Gk P 1. Kecskeméti TE 15 11 1 3 32–12 +20 34 2. Vasas FC 15 11 1 3 32–18 +14 34 3. Budapest Honvéd 15 10 3 2 31–13 +18 33 4. Kozármisleny 15 7 5 3 20–18 +2 26 5. Csákvár 15 7 4 4 25–20 +5 25 6. Soroksár SC 15 7 3 5 23–21 +2 24 7. Mezőkövesd 15 7 3 5 12–12 0 24 8. Videoton FC Fehérvár 15 6 5 4 17–13 +4 23 9. Karcagi SC 15 7 1 7 17–19 –2 22 10. BVSC-Zugló 15 6 4 5 19–13 +6 22 11. Tiszakécske 15 6 4 5 18–19 –1 22 12. Szeged-Csanád GA 15 5 4 6 15–19 –4 19 13. Szentlőrinc 15 4 6 5 20–24 –4 18 14. Budafoki MTE 15 3 8 4 16–19 –3 17 15. FC Ajka 15 5 1 9 12–23 –11 16 16. Békéscsaba 15 3 6 6 11–17 –6 15