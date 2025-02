Nagy tervei vannak Berndt Andrásnak, aki Barcelonában végzi az edzői mesterképzést

„Tudatosan készültem az edzősködésre, és a tény, hogy nem lettem profi játékos, hatalmas motivációt adott és ad a mai napig, hogy fejlesszem magam és a legmagasabb szinten dolgozhassak egyszer; talán ennek köszönhető az elhivatottságom – ecsetelte a Fejér megyei portálon a 32 éves Berndt András. – A Puskás Akadémián végzett munka és a megye I-es Mór felnőttcsapatának irányítása után 2021 júliusában lettem a Csákvári Torna Klub utánpótlás vezetője és ezzel egy időben kezdtem el a külföldi mesterképzéseimet Barcelonában, Portóban és a Real Madridnál. Büszke vagyok rá, hogy a csákvári munkám mellett Nagy Sándor elnök támogatásával végezhetem a nemzetközi mesterképzéseket.”

Berndt András azon kevés magyar trénerek közé tartozik, aki UEFA Elite Youth „A” licenccel rendelkezik, továbbá elvégezte az FC Barcelona és a Katalán Testnevelési Egyetem, Vítor Frade hivatalos taktikai periodizációs iskoláját Portóban, valamint a Real Madrid és az Universidad Europea labdarúgás szakirányú mesterképzéseit.

„Néhány évvel ezelőtt, de főleg a Covid alatt elkezdtem spanyol és dél-amerikai webinárokat hallgatni és online edzői képzéseket csinálni, s eljutottam az argentin edzőképzéshez is – mondta a fiatal szakember. – A spanyol felsőfokú nyelvtudás jó eszköz volt a képzésekhez, mert az oktatás 99 százaléka spanyolul zajlott. Jelenleg is külföldön tanulok, februárban, illetve áprilisban utazom Barcelonába és nyáron fogok vizsgázni a 2023–2025-ös kétéves mesterképzésem zárásaként. A jövőben reményeim szerint én is, és a magyar labdarúgás szakmai, képzési és oktatási rendszere is hasznát veheti, hogy olyan neves szakemberekkel vagyok szoros kapcsolatban, mint Joan Vilá, Marc Vivés, Isaac Guerrero, Jonatan Giráldez, vagy Luis Enrique és Xavi stábtagjai.”

Berndt András csákvári munkája mellett jelenleg a futsalban is dolgozik a feltörekvő Vehir.hu Veszprém másodedzőjeként, de középtávon vezetőedzőként szeretné megosztani a tudását, hosszú távon pedig külföldön akar dolgozni.

„A csákvári főállásom mellett részmunkában tevékenykedem Veszprémben – folytatta Berndt. – Javi Rodriguez vezetőedzőt évek óta ismerem – a kinevezése után meglátogattam Veszprémben egy edzésen. Bemutatott a vezetőségnek és jelezte, hogy pályaedzőként és tolmácsként tudnék segíteni neki. Nagyon jól érzem magam itt, mert mindig is szimpatizáltam a futsallal és véleményem szerint a futsal sokat segíthet a nagypályás labdarúgásnak. Rövid távon szeretnék edzőként, képzési szakemberként, szakmai vezetőként tevékenykedni, míg középtávon vezetőedzőként szeretném megosztani a tudásomat. Hosszú távon pedig a kapcsolataimat és nemzetközi tanulmányaim tapasztalataimat kihasználva külföldön akarok dolgozni.”