NB II: Aqvital FC Csákvár–Soroksár SC
A labdarúgó NB II 29. fordulójában a játéknap előtt 6. helyen álló Csákvár a 13. helyezett Soroksárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
29. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–SOROKSÁR SC 1–0 (1–0) – ÉLŐ
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont. Vezeti: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Bán Kristóf)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Radics, Pál B., Umathum, Helembai – Mészáros D., Somfalvi – Herjeczki, Krupa, Ominger B. – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs
SOROKSÁR: Őri – Könczey (Horváth K., a szünetben), Lakatos Cs., Kékesi, Nagy O. – Köböl, Vass Á., Vén (Kundrák, a szünetben) – Gólik, Lovrencsics B., Bagi. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
Gólszerző: Krupa (40.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
