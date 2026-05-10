Bebronzosodott a Kecskemét, pont nélkül maradt a Mezőkövesd

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 2–1 (1–1)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1275 néző. Vezette: Juhász Bálint (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)

KTE: Ruisz – Horváth A. (Belényesi, a szünetben), Szabó A., Debreceni Á. – Berki (Győrfi, a szünetben), Kovács B. (Derekas, 62.), Haris, Szabó B., Bolgár – Bolyki (Czékus, 83.), Beke (Pálinkás, 62.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári (Saja, 81.), Csörgő V., Keresztes B., Vajda S. (Hornyák, 29.) – Zachán – Vidnyánszky, Lőrinczy (Ternován, 81.), Bertus – Vörös B. (Szalai J., 63.), Varjas Z. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Bolyki (4.), Pálinkás (65.), ill. Varjas Z. (41.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Szerencsére jól „nyúltunk bele” a meccsbe, a cserék stabilizálták a játékot. A Mezőkövesdnek nem is emlékszem komoly helyzetére. Nekünk viszont volt, és a kettős csere után eldöntöttük a mérkőzést.

Csertői Aurél: – A kapott gól után még szenzációsan játszott a csapat az első félidőben, de… A legjobb fociba sem férnek bele olyan hibák, hogy valaki leveszi az ellenfélnek a labdát, na, és a tutyimutyi játékot is rossz volt látni…

Munkában a kövesdiek kapusa, Winter Dániel (Fotó: Réti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Bolyki Andor góljával már az első támadásból megszerezték a vezetést a házigazda kecskemétiek, és mivel jól indult számukra a mérkőzés, a folytatásban már nem voltak annyira törtetőek a lila-fehérek. A Mezőkövesd Zsóry FC jó ideig próbálkozott egyenlítéssel – elsősorban Vörös Barna agilitása emelhető ki – , de nagyjából fél óra futball után alábbhagyott a borsodiak lendülete, és ekkor már inkább az történt a pályán, amit a KTE akart. Így picit meglepő volt, hogy az első félidő hajrájában Varjas Zoltán révén egyenlíteni tudott a vendégcsapat.

Korán vezetéshez jutottak a kecskemétiek (Fotó: Réti Attila/KTE)

A szünetben, majd bő negyedóra elteltével ismét kettős cserét hajtott végre Tímár Krisztián, a hazaiak vezetőedzője, és a „dupla felhajtóerővel”, Pálinkás Gergő találatával teljesen megérdemelten jutottak ismét előnyhöz a kecskemétiek. A Mezőkövesd Zsóry FC nem tudott hasonlóval előrukkolni, és jobban benne volt a meccsben, hogy a KTE szerez újabb találatot, mint az, hogy a vendégek egyenlítenek. A két csapat közti különbségről sok mindent elmond, hogy a hosszabbítás három és fél percében a kecskemétiek szinte végig a vendégtérfél sarkában, az oldalvonal mellett tudták tartani a labdát, így a mezőkövesdieknek esélyük sem volt támadásvezetésre, pláne nem a gólszerzésre. 2–1