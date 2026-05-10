NB II: Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1-0 - ÉLŐ

Kecskemét, 1000 néző. Vezeti: Juhász Bálint (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)

KECSKEMÉT: Ruisz – Horváth A., Szabó A., Debreceni – Berki, Kovács B., Haris, Szabó B., Bolgár – Bolyki, Beke. Vezetőedző: Tímár Krisztián

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Csörgő V., Keresztes B., Vajda S. – Zachán – Vidnyánszky, Lőrinczy, Bertus – Vörös B., Varjas Z. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Bolyki (1-0) a 4. percben.

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a négyes győzelmi szériája után az előző fordulóban Kozármislenyben alulmaradó, de így is harmadik Kecskeméti TE a tabellán szorosan mögötte helyet foglaló, negyedik Mezőkövesd Zsóry FC ellen. Ha a vendégek nyernek, megelőzik ellenfelüket, ha a hazaiak győznek, övék a bronzérem.