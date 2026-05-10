NB II: Budapest Honvéd FC–Vasas FC

2026.05.10. 15:54
Honvéd-Vasas (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
A labdarúgó NB II 29. fordulójának nyitó mérkőzésén a feljutást már korábban kiharcoló két együttes csap össze: a második helyezett Bp. Honvéd fogadja az élen álló Vasast. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
29. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–VASAS FC 2–1 (1–1) – ÉLŐ
Budapest, Bozsik Aréna, 6627 néző. Vezette: Antal Péter (Albert István, Belicza Bence Péter)
HONVÉD: Tujvel –  Pauljevics, Szabó A., Csontos D.  – Ujváry, Pekár I., Kesztyűs (Kállai K., a szünetben), Hangya – Gyurcsó, Nyers, Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás
VASAS: Molnár Zs. – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Hej – Sztojka (Hidi M. S., 56.), Rab – Barkóczi B. (Molnár Cs., 56.), Urblík J., Tóth M. –  Pethő. Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Nyers (28., 49.), ill. Urblík J. (30. 11-esből)

ELŐZMÉNYEK

A Honvédból két védő, Csonka Bonifác és Baki Ákos nem játszhat sérülés miatt, továbbá a középpályás Sigér Ákos is kihagyja a mai rangadót. A Vasasból a balhátvéd Doktorics Ádámra nem számíthat a szakmai stáb.

A mérkőzés lapos beharangozóját itt olvashatják el.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a feljutást már korábban kiharcoló két együttes egymás ellen, az előző két meccsén gól nélküli döntetlent játszó Honvéd és az idegenben hét bajnoki óta veretlen, vendégként 540 perce gólt sem kapó Vasas. Az angyalföldi csapatnak egy pont is elég, hogy bebiztosítsa bajnoki címét.

