NB II: Budapest Honvéd FC–Vasas FC

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–VASAS FC 2–1 (1–1) – ÉLŐ

Budapest, Bozsik Aréna, 6627 néző. Vezette: Antal Péter (Albert István, Belicza Bence Péter)

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D. – Ujváry, Pekár I., Kesztyűs (Kállai K., a szünetben), Hangya – Gyurcsó, Nyers, Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

VASAS: Molnár Zs. – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Hej – Sztojka (Hidi M. S., 56.), Rab – Barkóczi B. (Molnár Cs., 56.), Urblík J., Tóth M. – Pethő. Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Nyers (28., 49.), ill. Urblík J. (30. – 11-esből)

ELŐZMÉNYEK

A Honvédból két védő, Csonka Bonifác és Baki Ákos nem játszhat sérülés miatt, továbbá a középpályás Sigér Ákos is kihagyja a mai rangadót. A Vasasból a balhátvéd Doktorics Ádámra nem számíthat a szakmai stáb.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a feljutást már korábban kiharcoló két együttes egymás ellen, az előző két meccsén gól nélküli döntetlent játszó Honvéd és az idegenben hét bajnoki óta veretlen, vendégként 540 perce gólt sem kapó Vasas. Az angyalföldi csapatnak egy pont is elég, hogy bebiztosítsa bajnoki címét.