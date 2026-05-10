A Veszprém és a Szeged is 44 gólt szerzett, a Budakalász kiesett a férfi kézi NB I-ből

A címvédő Veszprém 25. meccsén a 25. győzelmét aratta – a bakonyiak ezúttal az ETO University ellen arattak magabiztos, 44–26-os idegenbeli győzelmet. A mérkőzésen a vendégeknél Ahmed Adel és Jahia el-Dera is hat gólt szerzett, Rodrigo Corrales 17 védéssel zárta a mérkőzést.

A második helyezett Szeged is 44 gólt szerzett idegenben a Budakalász ellen, de mellett harminckettőt kapott – a győzelme ennek ellenére nem forgott veszélyben. A mérkőzés legeredményesebb játékosa Szilágyi Benjámin volt, aki 13 lövésből 12 gólt is szerzett. A Budakalász vereségével matematikailag is biztossá vált, hogy kiesett az élvonalból.

A másik kieső a Komló vagy a Szigetszentmiklós lesz. Előbbi vasárnap 31–28-ra nyert Csurgón, Srecko Jerkovic hat, Ács Péter és Ág Bálint öt-öt gólt szerzett. A somogyiaknál Domagoj Alilovic tíz alkalommal talált be, Váczi Dániel pedig tíz védéssel zárt.

A Szigetszentmiklós 36–31-re kikapott a Ferencváros otthonában, Nagy Bencének és Bujdosó Bendegúznak hét-hét, Győri Mátyásnak hat gólja, Győri Kristófnak 14 védése és egy találata volt a fővárosiaknál.

Az utolsó fordulót május 20-án, szerdán rendezik.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

NEKA–BALATONFÜREDI KSE 34–31 (14–12)

Balatonboglár, 214 néző. V: Bátori, Szécsi Lantos

NEKA: Podoba – SZÜCS B. 5, Kathi 3, TÓTH L. 5, Mészáros M. 1, GAZSÓ 5, KOVÁCS D. 6. Csere: Koncz (kapus), Bugyáki 2, Kardos 1, Török Á., KOVÁCS T. 6 (2), Szepesi. Edző: Sótonyi László

BALATONFÜRED: Füstös – Hornyák P. 2 (1), Rozman 4, Melnicsuk 1, Garajszki 3, VARGA M. 8, Bóka 3. Csere: Deményi (kapus), Szretenovics 1, Klucsik, Németh Balázs, SIMOTICS 7, Urbán-Patocskai 2 (2), Vasziljev. Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–1. 6. p.: 1–4. 12. p.: 4–4. 23. p.: 11–10. 27. p.: 11–12. 33. p.: 17–13. 35. p.: 17–15. 41. p.: 22–19. 42. p.: 25–19. 44. p.: 27–21. 49. p.: 27–23. 50. p.: 30–25. 56. p.: 30–27

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – Fontos kiemelni, hogy klubtörténeti sikert értünk el: elképesztő tavaszt produkáltunk. Úgy vágtunk neki az idénynek, hogy szeretnénk bent maradni, ehhez képest a középmezőny elején zárhatunk.

Kis Ákos: – Rendkívül jól kezdtünk, megvalósítva az elképzeléseket, amelyekre készültünk. A később kipróbált összeállításaink sem támadásban, sem védekezésben nem működtek megfelelően, ez a második félidőben még inkább kijött. Nem tudtuk megakadályozni a NEKA indításait, pedig erre is külön készültünk.

CYEB-BUDAKALÁSZ–OTP BANK-PICK SZEGED 32–44 (17–23)

Budakalász, 300 néző. V: Kiu G., Kiu T.

BUDAKALÁSZ: Nagy T. – Varjú 2, Korbel, MÁTÉS 7 (2), Tyiskov, Polcar 1, Száva. Csere: Takács Á., Benzsay (kapusok), Dávid M., FORGÁCS 9, SZUJÓ 4, Tájok, FÓRIZS 5, Fekete G. 1, Vuleta 3. Edző: Csoknyai István

SZEGED: Mikler R. 1 – SZILÁGYI BENJÁMIN 12 (2), RÖD 6, Garciandia, Bánhidi 3, Fazekas M. 3, Frimmel 1. Csere: Thulin, RADVÁNSZKI (kapusok), Jelinic 3, Furka 2, Sostaric, Kalaras 3, NIKOLICS 6, Mackovsek 2, Sajben 2. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–5. 15. p.: 7–10. 22. p.: 10–17. 26. p.: 14–18. 35. p.: 17–27. 44. p.: 22–35. 56. p.: 31–41

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Csoknyai István: – Kijátszottuk a maximumot magunkból, több szép akciót vezettünk, látványos és sok gólt szereztünk. Végig tiszteltük ellenfelünket, igyekeztünk gyorsan és szórakoztatóan játszani. Örülök, hogy a csapat a játék minden elemében igyekezett a legjobbját nyújtani.

Michael Apelgren: – A Budakalász jól támadott, az első félidőben bajlódtunk vele. Szerencsére a másodikban már jobban összpontosítottunk, és a játékunk is feljavult. Boldog vagyok, hogy a fiataljaink ennyi lehetőséget kaptak, és hogy ilyen jól teljesítettek. Összességében elégedett vagyok.

PLER-BUDAPEST–MOL TATABÁNYA KC 29–31 (14–19)

Bud Aréna, 700 néző. V: Paska, Vastag

PLER: Borsos M. – TÓTH Á. 5, Markez 1, Groff, Mikita, Pordán 2, SUNAJKO S. 6. Csere: KRÁNITZ (kapus) 2, OCVIRK 8 (3), Vuksic 1, Dénes J., Bognár 2, Kavin 1, Fekete Á., Albek J. 1. Edző: Lepsényi Sándor

TATABÁNYA: Székely M. – Terjék 2 (1), LEMOS 3, Vajda H. 1, ÉLES 6 (1), Sztraka 2, Damatrin 3 (2). Csere: ANDÓ (kapus), Havran 1, Taleszki 3, Zsitnyikov 3, Papp T. 2, Rodríguez P. 3, Krakovszki B. 2 (1). Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 13. perc: 5–9. 18. p.: 10–10. 26. p.: 12–16. 41. p.: 20–21. 46. p.: 20–26. 54. p.: 27–27

Kiállítások: 16, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Lepsényi Sándor: – Egy biztos: ezen a meccsen tudtuk gyakorolni az emberhátrányos védekezést… Ebben a formában hazai pályán az idényben utoljára volt együtt a csapat, köszönjük mindenkinek, aki segítette a munkánkat.

Tóth Edmond: – Huszonhárom nap alatt a hetedik mérkőzésünk volt, ebből a két utolsó bajnokinak nem volt tétje. Jobbátlövők nélkül érkeztünk, de megoldottuk hiányukat. Izgalmas mérkőzés volt, jó felkészülés a hazai és nemzetközi feladatainkra.

FTC-GREEN COLLECT–SZIGETSZENTMIKLÓS KSK 36–31 (18–15)

Elek Gyula Aréna, 300 néző. V: Horváth P., Marton B.

FERENCVÁROS: GYŐRI K. 1 – BUJDOSÓ 7, Tóth P. 3, Karai, Csörgő 1, NAGY BENCE 7, Kovacsics P. 2. Csere: Borbély Á. (kapus), Koller, Füzi, Csanálosi 2 (2), GYŐRI M. 6, Debreczeni, Ancsin 3, Juhász Á. 2, Prainer 2. Edző: Pásztor István

SZKSK: Holló – Lakosy 7 (7), Van Dijk 3, Mazák, Kovács M. 3, TÓVIZI 3, Hoffmann 1. Csere: Mojszilov (kapus), Davidovics 2, SCHMID 4 (1), Turák 2, Gábori, SPACSEK 4, Márton B., Brandt 2. Edző: Imre Vilmos

Az eredmény alakulása. 8. perc: 5–5. 13. p.: 9–5. 26. p.: 18–11. 40. p.: 22–21. 46. p.: 27–23

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 11/8

MESTERMÉRLEG

Pásztor István: – Emlékezetesre sikeredett a hajrá. Aki valaha sportolt magas szinten, akár kézilabdázott is, tudja, ha valakinek már nincs tét egy mérkőzésen, erős belső motiváció kell ahhoz, hogy így teljesítsen.

Imre Vilmos: – A Ferencváros nagyobb sebességgel kézilabdázott. Sajnos, az első félidőben nagy hátrányba kerültünk, és bár sikerült ledolgozni, ebben nagyon elfáradtunk és a hosszabb kispad döntött a végén.

CSURGÓI KK–CARBONEX-KOMLÓ 28–31 (13–13)

Csurgó, 700 néző. V: Hargitai, Markó

CSURGÓ: VÁCZI D. – Ratkovics 2, Brajovics 1, KISS B. 4, VASVÁRI, Herceg 3, Bazsó 2. Csere: Zaponsek (kapus), Szűcs Balázs 1, ALILOVIC 10 (6), Gábor M., Maracskó 1, Németh Bulcsú, Rotim, Pipp 1, Horváth P. 3. Edző: Alem Toszkics

KOMLÓ: ÁGOSTON Á. – Urbán 3, Váczi M. 2, ÁCS P. 5, Szöllősi O., JERKOVICS 6, ÁG 5 (2). Csere: Farkas B. (kapus), Pejovics 3, Varga Sz., Borsos 2, Gulyás G., Kovacsevics 1, Pauló, Zennadi 4, Menyhárt. Edző: Péter Szabó Dávid

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2. 15. p.: 7–6. 22. p.:11–8. 26. p.: 11–10. 28. p.: 11–12. 37. p.: 16–18. 42. p.: 21–19. 49. p.: 22–26. 54. p.: 24–27. 58. p.: 26–30.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 8/6, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Alem Toszkics: – Nagyon küzdelmes találkozó volt. Jól kezdtünk, de felzárkózott a Komló és ez megtörte a lendületünket. Nem tudtunk kijönni a gödörből és hiába küzdöttünk, nem sikerült pontot szerezni.

Péter Szabó Dávid: – Pontosan ilyen felfokozott hangulatú, kemény mérkőzésre számítottunk. Sok minden kavarog bennünk, odaadóan küzdöttünk, és nagy lépést tettünk a céljaink eléréséért. A szívünk a helyén volt, a csapat mindent megtett a győzelemért. Büszke vagyok a fiúkra.

HE-DO B.BRAUN GYÖNGYÖS–BUDAI FARKASOK-RÉV 36–30 (18–11)

Gyöngyös, 1100 néző. V: Altmár, Horváth M.

GYÖNGYÖS: MARCZIKA – Végh B. 3 (1), Schäffer 2, Ubornyák 2, JÓGA N. 5, GRÁF 4, GYALLAI 5. Csere: Tomics (kapus), Neves 6 (1), Jaros, Lang 2, BÁLINT B. 4, Nagy Á., Edwards, Dobi 3. Edző: Bíró Balázs

BUDAI FARKASOK: Tóth N. – Hutvágner Á., Sinkovits 6, Bene Zs. 1, Szeitl L., Draskovics 3, Pintér. Csere: Balogh T., Zernovic (kapusok), Nurelden 1, Juhász Á. 4 (2), Horváth D. 2, Csengeri 5 (4), Kristóf M. 5, Marics 2, Bodnár 1. Edző: Korsós Ádám

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–0. 12. p.: 8–3. 18. p.: 12–7. 24. p.: 14–9. 36. p.: 23–14. 42. p.: 27–18. 48. p.: 31–22. 54. p.: 33–26

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 9/6

MESTERMÉRLEG

Bíró Balázs: – Ez a teljesítmény bennünk van, nem az elmúlt öt napban tanultunk meg kézilabdázni. A fél csapat beteg volt a héten, de mentálisan sikerült ezen felülkerekedni. Érződött a motivációs különbség, hiszen a vendégek már kiharcolták a bennmaradást, nekünk pedig bizonyítanunk kellett.

Korsós Ádám: – Már a mérkőzés elején érződött, nem sok esélyünk lesz. A védelem egyik alappillére nem léphetett pályára, ami meglátszott. Az utolsó tíz-tizenöt perc volt értékelhető a részünkről.

ETO UNIVERSITY HT–ONE VESZPRÉM HC 26–44 (11–23)

Győr, 1300 néző. V: Garai, Varasdi

GYŐR: Pásztor I. – Nagy M. 1, Dely 2, Szmetán M. 2, KUSAN 6, Grgic, Hári. Csere: Brasen, Lovistyek (kapusok), Vilovszki, SZÖLLŐSI B. 5 (1), STEPANCIC 5, Zakor 2, Krakovszki Zs., Eklemovic 1, Tárnoki 2. Edző: Kilvinger Bálint

VESZPRÉM: CORRALES – Gasper Marguc 4 (1), Martinovic 2, Th. Petrus, ALI ZEIN 6, J. EL-DERA 6, Elísson 5 (2). Csere: ADEL 6, Pesmalbek 3, Dodics 1, Ligetvári, GÁNCS-PETŐ 4, Hesam 2, Remili 4, Molnár R. 1. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–5. 12. p.: 5–10. 22. p.: 8–16. 27. p.: 10–20. 35. p.: 14–28. 43. p.: 19–34. 49. p.: 23–38. 57. p.: 25–41

Kiállítások: 2, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Kilvinger Bálint: – Lehetett volna szorosabb az eredmény, de tény, ellenfelünk más sebességgel játszik. Hiányérzetem az első félidőbeli támadásszervezésünk miatt van, az ellenfél kihasználta a problémáinkat és bár fordulás után javítottunk, a végeredmény a realitást tükrözi.

Xavier Pascual: – Jól játszott a csapat, az első perctől domináltunk, támadásban és védekezésben egyaránt kiválót nyújtottak a játékosaim. Sajnáljuk, hogy lemaradtunk a Bajnokok Ligája négyes döntőjéről, nehéz egy ilyen kiesés után a folytatás, de ezúttal sikerült a helyükre tenni a dolgokat.